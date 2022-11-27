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ردا على عاصفة ميسي.. سخرية أرجنتينية من السعودية: وين سالم الدوسري؟ (فيديو)

الأخضر خسر من بولندا لكن حظوظ التأهل قائمة

كتب خالد السعدي
خسارة السعودية من منتخب بولندا watanserb.com
سخرية أرجنتينية من السعوديين بعد هزيمة الأخضر من منتخب بولندا بهدفين نظيفين في بطولة كأس العالم
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وطن– أظهر مقطع فيديو، سخرية أرجنتينية من السعوديين، بعد هزيمة الأخضر من منتخب بولندا بهدفين نظيفين في بطولة كأس العالم.

وبيّن الفيديو، عدداً من مشجعي منتخب الأرجنتين وهم يردّدون “أين سالم”، في إشارة إلى المهاجم السعودي سالم الدوسري، الذي أهدر ضربة جزاء في مواجهة بولندا.

وحمَل أحد المشجعين الأرجنتينيين الميكروفون، وأخذ يسأل السعوديين: “أين سالم”، ثم أخذ ينقّب عنه في جيبه، وسط موجة ضحك من الحاضرين.

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تأتي هذه الواقعة ردّاً على سخرية سعودية سابقة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوز الأخضر في المباراة الأولى على أحد أقوى المرشحين للفوز بالبطولة بهدفين لهدف.

فكان مشجع سعودي، قد اقتحم بثَّ قناة كورية على الهواء أثناء حديث مراسلها عقب مباراة السعودية والأرجنتين، بينما كان المراسل يتحدث عن نتيجة المباراة، حيث تساءل المشجع قائلاً: “أين ميسي”.

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وشوهد المشجع السعودي، وهو يبحث عن ميسي أمام الكاميرا، كما نقَّب عنه الأسطورة الأرجنتينية في “جيب المراسل”.

خسارة قاسية للسعودية

وتلقّى منتخب السعودية خسارة قاسية أمام نظيره البولندي، بهدفين نظيفين.

وعلى الرغم من أنّ المنتخب السعودي كان الطرف الأفضل والأخطر، غير أنّ النجم روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه حسموا المواجهة باستغلال الفرص القليلة التي أتيحت لهم.

بهذه النتيجة، ارتقى منتخب بولندا لصدارة المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد 4 نقاط، ثم الأرجنتين برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزها على المكسيك صاحبة النقطة الواحدة، أما السعودية فتملك ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وما زال “الأخضر” يملك مصير التأهل للدور المقبل بأقدام لاعبيه، حيث تنتظره مباراة حاسمة ومصيرية ضد المكسيك، يوم 30 نوفمبر على ملعب لوسيل.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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