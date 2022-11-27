ردا على عاصفة ميسي.. سخرية أرجنتينية من السعودية: وين سالم الدوسري؟ (فيديو)

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وطن– أظهر مقطع فيديو، سخرية أرجنتينية من السعوديين، بعد هزيمة الأخضر من منتخب بولندا بهدفين نظيفين في بطولة كأس العالم.

وبيّن الفيديو، عدداً من مشجعي منتخب الأرجنتين وهم يردّدون “أين سالم”، في إشارة إلى المهاجم السعودي سالم الدوسري، الذي أهدر ضربة جزاء في مواجهة بولندا.

وحمَل أحد المشجعين الأرجنتينيين الميكروفون، وأخذ يسأل السعوديين: “أين سالم”، ثم أخذ ينقّب عنه في جيبه، وسط موجة ضحك من الحاضرين.

مشجعين أرجنتين يتهجون على سعوديين: "أين سالم🫤!". pic.twitter.com/eCEjIOR6yR — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 27, 2022

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تأتي هذه الواقعة ردّاً على سخرية سعودية سابقة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد فوز الأخضر في المباراة الأولى على أحد أقوى المرشحين للفوز بالبطولة بهدفين لهدف.

فكان مشجع سعودي، قد اقتحم بثَّ قناة كورية على الهواء أثناء حديث مراسلها عقب مباراة السعودية والأرجنتين، بينما كان المراسل يتحدث عن نتيجة المباراة، حيث تساءل المشجع قائلاً: “أين ميسي”.

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وشوهد المشجع السعودي، وهو يبحث عن ميسي أمام الكاميرا، كما نقَّب عنه الأسطورة الأرجنتينية في “جيب المراسل”.

مشجع سعودي في قناة كورية 😂 pic.twitter.com/hkb3hnUT3C — Trend pase (@trend_pase) November 23, 2022

خسارة قاسية للسعودية

وتلقّى منتخب السعودية خسارة قاسية أمام نظيره البولندي، بهدفين نظيفين.

وعلى الرغم من أنّ المنتخب السعودي كان الطرف الأفضل والأخطر، غير أنّ النجم روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه حسموا المواجهة باستغلال الفرص القليلة التي أتيحت لهم.

بهذه النتيجة، ارتقى منتخب بولندا لصدارة المجموعة الثالثة مؤقتاً برصيد 4 نقاط، ثم الأرجنتين برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزها على المكسيك صاحبة النقطة الواحدة، أما السعودية فتملك ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وما زال “الأخضر” يملك مصير التأهل للدور المقبل بأقدام لاعبيه، حيث تنتظره مباراة حاسمة ومصيرية ضد المكسيك، يوم 30 نوفمبر على ملعب لوسيل.