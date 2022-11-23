الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
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مشجع سعودي يقتحم بث قناة كورية ويفتش في جيب “المراسل” (شاهد)

الواقعة تعبر عن سخرية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

كتب خالد السعدي
مشجع سعودي يسخر من ميسي watanserb.com
مشجع سعودي يبحث عن ميسي في جيب مراسل كوري ساخرا منه
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وطن – اقتحم مشجع سعودي، بث قناة كورية على الهواء أثناء حديث مراسلها عقب مباراة السعودية والأرجنتين التي حسمها الأخضر بهدفين لهدف.

وبينما كان المراسل يتحدث عن نتيجة المباراة، اقتحم المشجع السعودي البث المباشر متسائلا عن الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وشوهد المشجع السعودي، وهو يبحث عن ميسي أمام الكاميرا، كما نقَّب عنه الأسطورة الأرجنتينية في “جيب المراسل”.

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لقطة المشجع السعودي جاءت للسخرية من الأداء المخيب الذي ظهر به ميسي رفقة منتخب بلاده خلال المواجهة المثيرة أمام الأخضر السعودي.

انتصار تاريخي للسعودية

وحقق المنتخب السعودي في مستهل مشاركته المونديالية، انتصارا تاريخيا على منتخب الأرجنتين، بهدفين لهدف.

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سجّل للأخضر صالح الشهري في الدقيقة الثامنة والأربعين، والثاني أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة الثالثة والخمسين، بعدما كان لونيل ميسي قد تقدّم للأرجنتين في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.

تعليق ميسي على الهزيمة من السعودية

وكان ميسي قد علق على خسارة منتخب بلاده أمام السعودية، قائلا إن هذه الهزيمة كانت ضربة قاصمة، لكنه تعهّد بأنّ بطل أمريكا الجنوبية سينهض سريعا.

وقال ميسي: “إنها ضربة قوية للغاية، هزيمة مؤلمة، لكن يجب أن نستمر ونضع ثقتنا بأنفسنا”.

وأضاف أن اللاعبين الأرجنتينيين لن يستسلموا أبدا، مؤكدا أن منتخب بلاده سيبذل كل الجهد الممكن للانتصار على المكسيك.

تركي آل الشيخ يسخر من ميسي

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، قد سخر من ميسي بعد الفوز على الأرجنتين، عبر مشاركة صورة معدلة عبر حسابه على توتير مستعيناً بالنجم البرتغالي كريسيانو رونالدو.

تضمنت صورته الإعلان الشهير، الذي يتنافس خلاله ميسي ورونالدو على رقعة الشطرنج على حقيبة أنيقة.

لكن آل الشيخ حذف صورة ميسي من الإعلان، واستبدله بنجم المنتخب السعودي سالم الدوسري.

والدوسري كان قد أحرز هدف الفوز أمام الأرجنتين، وقاد الأخضر للفوز التاريخي على منتخب راقصي التانجو.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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