مصر.. 3 شباب يمارسون الشذوذ في غرفة تغيير الملابس وصدفة تفضحهم!

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وطن– ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على 3 أشخاص، بتهمة ممارسة الشذوذ في غرفة تغيير الملابس بأحد مراكز الشباب.

دورية بالصدفة

وذكرت صحيفة “القاهرة 24”، أن دورية أمنية كانت تمر بالصدفة داخل أحد مراكز الشباب بمنطقة شبرا، نطاق شمال القاهرة. حيث كشفت الواقعة أثناء تشاجر المتهمين الثلاثة خارج مركز الشباب.

تناهى إلى سمع أعضاء الدورية أثناء مرورها صدفة، وجود مشاجرة ومشادة كلامية. وبالفحص تبين أن المشاجرة بين 3 أشخاص.

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وبيّن التحقيق مع المتهمين الثلاثة، أن سبب الخلاف هو قيام اثنين بابتزاز شخص ثالث وسرقة متعلقاته.

تصوير وابتزاز

وبتطوير مناقشتهم، اتضح قيام أحد المتهمين بممارسة الشذوذ داخل غرفة تغيير الملابس بأحد مراكز الشباب. واتفاقه مع متهم آخر على الحضور وتصوير أحدهم “شاذ” عارياً، لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية.

وأقرّ أحد المتهمين بالاتفاق مع آخر على التقابل بغرفة تغيير الملابس بمركز الشباب لممارسة الشذوذ. ثم قام المتهم الثالث بسرقة محفظة وهاتف محمول بعد تصوير العلاقة. ولحق بهما “الشاذ” خارج مركز الشباب، ووقعت بينهم المشاجرة، وألقت الشرطة القبض عليهم.

زواج مثليتين في مصر

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وفي سياق مشابه، وقع المصريون في صدمة حين أعلنت فتاة تدعى “شيرين مكاوي” زواجَها من إحدى صديقاتها.

وجاءت القصة حين ادّعت فتاة مصرية تدعى “شيرين مكاوي” عبر حساب شخصي، زواجها من الفتاة التي تدعى “ريم محسن”. معلقةً على الزواج بقولها: “أخيرًا وبعد محاولات كثيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت وحد”.

ليأخذ المنشور بعدها رواجاً واسعاً، وتنهال عليه مئات التعليقات من قبل المتفاعلين عبر فيس بوك، والذين اتهمومها بالترويج للفسق والشذوذ في المجتمع المصري، وطالبوا السلطات المصرية بالقبض عليها.

وتقدّم المحامي أشرف فرحات مؤسس “حملة خليها تنضف” ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد ريم محسن وشيرين مكاوي.

وقال فرحات حينها، إن المثليتين قامتا بإعلان الزواج من بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرتا أنه بعد محاولات من الإقناع وموافقة الأهل قرّرتا الزواج. في دعوة صريحة للتحريض على الفجور بالمخالفة لقانون المصري والمبادئ والقيم الإنسانية.