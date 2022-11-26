الأحد, نوفمبر 27, 2022
الرئيسيةحياتنامصر.. 3 شباب يمارسون الشذوذ في غرفة تغيير الملابس وصدفة تفضحهم!
حياتنا

مصر.. 3 شباب يمارسون الشذوذ في غرفة تغيير الملابس وصدفة تفضحهم!

تُجرم مصر المثلية الجنسية

كتب رفيف عبدالله
مصر.. 3 شباب يمارسون الشذوذ في غرفة تغيير الملابس وصدفة تفضحهم! watanserb.com
شذوذ جنسي
- Advertisement -

وطن– ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على 3 أشخاص، بتهمة ممارسة الشذوذ في غرفة تغيير الملابس بأحد مراكز الشباب.

دورية بالصدفة

وذكرت صحيفة “القاهرة 24”، أن دورية أمنية كانت تمر بالصدفة داخل أحد مراكز الشباب بمنطقة شبرا، نطاق شمال القاهرة. حيث كشفت الواقعة أثناء تشاجر المتهمين الثلاثة خارج مركز الشباب.

تناهى إلى سمع أعضاء الدورية أثناء مرورها صدفة، وجود مشاجرة ومشادة كلامية. وبالفحص تبين أن المشاجرة بين 3 أشخاص.

- Advertisement -

وبيّن التحقيق مع المتهمين الثلاثة، أن سبب الخلاف هو قيام اثنين بابتزاز شخص ثالث وسرقة متعلقاته.

تصوير وابتزاز

وبتطوير مناقشتهم، اتضح قيام أحد المتهمين بممارسة الشذوذ داخل غرفة تغيير الملابس بأحد مراكز الشباب. واتفاقه مع متهم آخر على الحضور وتصوير أحدهم “شاذ” عارياً، لابتزازه والحصول منه على مبالغ مالية.

وأقرّ أحد المتهمين بالاتفاق مع آخر على التقابل بغرفة تغيير الملابس بمركز الشباب لممارسة الشذوذ. ثم قام المتهم الثالث بسرقة محفظة وهاتف محمول بعد تصوير العلاقة. ولحق بهما “الشاذ” خارج مركز الشباب، ووقعت بينهم المشاجرة، وألقت الشرطة القبض عليهم.

زواج مثليتين في مصر

- Advertisement -

وفي سياق مشابه، وقع المصريون في صدمة حين أعلنت فتاة تدعى “شيرين مكاوي” زواجَها من إحدى صديقاتها.

وجاءت القصة حين ادّعت فتاة مصرية تدعى “شيرين مكاوي” عبر حساب شخصي، زواجها من الفتاة التي تدعى “ريم محسن”. معلقةً على الزواج بقولها: “أخيرًا وبعد محاولات كثيرة لإقناع الناس وأهلنا هيجمعنا بيت وحد”.

ليأخذ المنشور بعدها رواجاً واسعاً، وتنهال عليه مئات التعليقات من قبل المتفاعلين عبر فيس بوك، والذين اتهمومها بالترويج للفسق والشذوذ في المجتمع المصري، وطالبوا السلطات المصرية بالقبض عليها.

وتقدّم المحامي أشرف فرحات مؤسس “حملة خليها تنضف” ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد ريم محسن وشيرين مكاوي.

وقال فرحات حينها، إن المثليتين قامتا بإعلان الزواج من بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرتا أنه بعد محاولات من الإقناع وموافقة الأهل قرّرتا الزواج. في دعوة صريحة للتحريض على الفجور بالمخالفة لقانون المصري والمبادئ والقيم الإنسانية.

مثلية جنسية وحب بين رجلين ومشاهد حميمية.. فيلم “بشتقلك ساعات” المصري يفجر غضباً واسعاً!

المصدرالقاهرة 24
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مصري يودع منزله قبل هدمه بقرار قهري من السلطات (فيديو مؤثر)

الهدهد

جريمة قتل بشعة تهز مصر.. 9 ذئاب بشرية يلقون شابا من الطابق الثامن والسبب “توك توك”

حياتنا

مصر.. الزوجة التي طلقها زوجها أثناء حفل زفاف ابنتهما تكشف السبب أخيراً!

الهدهد

فيديو خالد كامل وهناء أحمد.. الأكثر بحثا في مصر وفضيحة اتحاد الكرة

حياتنا

منة شلبي تفجر مفاجأة أثناء التحقيق معها وتبكي

حياتنا

مصري يطلق زوجته أثناء حفل زفاف ابنته ويترك المعازيم في صدمة (شاهد)

الهدهد

شهادة وفاة على “ساندوتش كبدة” تثير ذهول المصريين.. ما القصة؟

الهدهد

تهريب الأسلحة يوقع بمصريين في قبضة إسرائيل داخل مطار بن غوريون

الهدهد

تفاصيل طرد مصر 11 طياراً إسرائيلياً ومنعهم من تزويد طائراتهم بالوقود!

حياتنا

“ماما عريانة في حضن عمو”.. تعذيب طفلة مصرية حتى الموت!

الهدهد

مشهد غير معتاد في برلمان مصر.. نائب ينفجر في وجه الحكومة ويطلب محاسبة أحد وزرائها

الهدهد

مصريون خائفون من السخرة في اليونان بعد قرار مفاجئ للقاهرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهدة مباراة المغرب اليوم مباشر يلا شوت أمام بلجيكا

عناصر السوسيال السويدي تحاول اختطاف رضيع مسلم لم يُكمل يومه الأول (شاهد)

إذا أردت الاستمرار مع شريكك.. إليك السؤال الذي يجب أن تطرحه عليه لعلاقة تدوم طويلاً

الحضور الجماهيري في “استاد لوسيل” هو الأعلى في تاريخ مونديال كأس العالم

سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

مصري يودع منزله قبل هدمه بقرار قهري من السلطات (فيديو مؤثر)

تردد بين سبورت المفتوحة مجاناً لنقل مباريات كأس العالم 2022

شيرين عبدالوهاب ترقص على “الغزالة رايقة” وتتجاهل صديقتها منة شلبي! (فيديو)

يمنية تقتل زوجها على السرير وطفلهما يستيقظ على صراخ الأب

جريمة قتل بشعة تهز مصر.. 9 ذئاب بشرية يلقون شابا من الطابق الثامن والسبب “توك توك”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC