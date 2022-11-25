الجمعة, نوفمبر 25, 2022
الرئيسيةحياتناليس الشيخوخة .. سبب وفاة الملكة إليزابيث يكشفه صديق زوجها!
حياتنا

ليس الشيخوخة .. سبب وفاة الملكة إليزابيث يكشفه صديق زوجها!

تم إدراج سبب وفاة الملكة على أنه "الشيخوخة"

كتب أنس السالم
سبب وفاة الملكة إليزابيث سرطان نخاع العظم watanserb.com
الملكة إليزابيث توفيت في سبتمبر 2022
- Advertisement -

وطن – على الرّغم من أنّه تم إدراج سبب الوفاة الرسمي للملكة إليزابيث على أنه “الشيخوخة“، إلا أنّ “جيلز براندريث”، المؤلف والصديق المقرب للأمير فيليب زوج الملكة، ادعى أنها كانت تكافح في الأشهر القليلة الماضية من حياتها نوعًا نادرًا من “سرطان نخاع العظم” الذي أودى بحياتها.

سرطان “نخاع العظم” سبب وفاة الملكة إليزابيث

جاءت تلك المزاعم في سيرة جديدة بعنوان (إليزابيث: صورة حميمة)، حيث قال إن الملكة إليزابيث كانت تكافح سرطانًا مؤلمًا في الأشهر الأخيرة من حياتها.وفق صحيفة “mirror” البريطانية

شهادة وفاة الملكة إليزابيث watanserb.com
الملكة إليزابيث

وكتب براندريث: “لقد سمعت أن الملكة مصابة بنوع من الورم النخاعي – سرطان نخاع العظم – مما يفسر إجهادها وفقدان الوزن ومشكلات التنقل التي تم إخبارنا بها كثيرًا خلال العام الماضي”.

- Advertisement -

أكثر أعراض الورم شيوعًا هو آلام العظام، خاصة في الحوض وأسفل الظهر ، والورم النخاعي المتعدد هو مرض يصيب كبار السن غالبًا.

وقال: “حاليًا ، لا يوجد علاج معروف، لكن العلاج – بما في ذلك الأدوية التي تساعد في تنظيم جهاز المناعة والأدوية التي تساعد على منع ضعف العظام – يمكن أن تقلل من شدة أعراضه ويطيل بقاء المريض لمدة أشهر أو سنتين إلى ثلاث سنوات . ”

يزعم الكتاب، أن الملكة عانت فترات من انخفاض الطاقة، على الرغم من إخبار مساعديها بأنها مصممة على البقاء مشغولة بعد وفاة فيليب في أبريل من العام الماضي.

قبر الملكة إليزابيث watanserb.com
قبر الملكة إليزابيث
- Advertisement -

عندما شعرت جلالة الملكة بالضعف، ملأت وقتها بمشاهدة مسلسل Line of Duty  على بي بي سي، كما زعم كاتب السيرة الذاتية.

الملك تشارلز ينفذ إحدى رغبات الملكة الأخيرة قبل وفاتها

يأتي ذلك بعد ورود تقارير عن تنفيذ الملك تشارلز لإحدى رغبات الملكة الأخيرة قبل وفاتها، حيث تم تعيين ستة أشخاص جدد في وسام الاستحقاق المتميز في المملكة المتحدة.

وأصر قصر باكنغهام على أن الملكة الراحلة إليزابيث اختارت الستة المختارين في أوائل سبتمبر، قبل وفاتها.

وفي أول مهمة له بصفته صاحب النظام، صدق الملك تشارلز الآن على قرار والدته.

الملك تشارلز
الأمير تشارلز ووالدته الملكة الراحلة إليزابيث

مقدمة البرامج التلفزيونية والمؤلفة البارونة فلويلا بنيامين هي من بين ستة أشخاص تم اختيارهم ليصبحوا أعضاء في وسام الاستحقاق.

ومن بين المجموعة المتميزة، التي تم تعيينها من قبل الملك، عالم أحياء جزيئية وعالم وراثة الحاصل على جائزة نوبل ، ومهندس معماري حائز على جوائز ، وممرضة سابقة قادت علاج الخلايا المنجلية ومؤرخ بارز.

تم إنشاء وسام الاستحقاق في عام 1902 من قبل إدوارد السابع لتكريم القادة في مجالات الفنون والعلوم والثقافة والجيش.

المصدرmirror - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

تعتبر من أهم مجوهراتها..أسرار كثيرة تحملها قلادة زفاف الملكة إليزابيث

حياتنا

شيئان فعلهما الملك تشارلز للاحتفال بعيد ميلاده الأول منذ أن أصبح ملكًا

حياتنا

مصورة الملكة إليزابيث الثانية تكشف عن الجزء من جسدها الذي رفضت دوما تصويره وكشفه للعامة!

حياتنا

ما سر العلاقة بين الملكة إليزابيث وتوم كروز قبل وفاتها!

حياتنا

رغم إنجابها 4 أطفال..لماذا لا يوجد صور للملكة إليزابيث وهي حامل؟

الهدهد

خيول الملكة إليزابيث النادرة للبيع.. لماذا يُفرط تشارلز بها؟

حياتنا

ما هي الأطعمة التي يرفض الملك تشارلز تناولها؟

الهدهد

تقرير يكشف كيف خدعت الملكة إليزابيث الثانية البريطانيين في إخفاء حجم ثروتها عنهم

حياتنا

يغار من الأولى لسبب مفاجئ ويُلقب الأخرى بلقب سري..كتاب يكشف علاقة الملك تشارلز بكيت وميغان

حياتنا

ماهي التعديلات التي أجراها الملك تشارلز على الصلوات البريطانية؟

حياتنا

الملكة رانيا تطلق النكات لـ تي جي هولمز حتى كاد أن يسقط أرضا من الضحك(شاهد)

الهدهد

الملكة رانيا العبد الله تفحم قادة العالم: تعلموا من إليزابيث الثانية (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نيويورك تايمز: لم يكن من الممكن تصور رؤية ابن سلمان يتوشح علم قطر

عماني تلقى أسعد خبر في حياته بفضل مباراة السعودية والأرجنتين (فيديو)

رجل أعمال قطري يصدم مشجعين لمنتخب إنجلترا بما فعله معهم (شاهد)

“نهب وسرقة”.. فساد خفي بسفارات الأردن في الخارج يفجر غضب الأردنيين

تونس.. صدمة لـ ليلى الطرابلسي أرملة زين العابدين بن علي

رينارد صانع الفرحة السعودية.. جندي مجهول جزائري وراء إنجاز ثعلب إفريقيا

شاهد ما تفعله شمس الكويتية بملابس مثيرة مع خالد يوسف

الشيخة موزا تبكي بعد هزيمة قطر.. حقيقة صورة أثارت الجدل

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مفاتنها بإطلالة مثيرة للغاية في قطر! (شاهد)

طواحين هولندا تتعثر بالتعادل أمام الإكوادور (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC