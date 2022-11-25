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فجر السعيد تحذر السعوديين من لعنة ستنزل عليهم في مباراة بولندا بسبب شخصية كويتية

أثارت الجدل بتغريدة غامضة

كتب خالد السعدي
خسارة المنتخب السعودي أمام منتخب بولندا watanserb.com
المنتخب السعودي في كأس العالم
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وطن – عبر رسالة غاضمة، عبرت الكاتبة الكويتية الشهيرة فجر السعيد عن تخوفها من خسارة المنتخب السعودي أمام منتخب بولندا في بطولة كأس العالم.

وكتبت فجر في تغريدة عبر تويتر: “من دريت انه وصل الدوحة لحضور المونديال وانا قلبي ناغزني يا رب يصير شي يشغله عن حضور مبارة السعوديه القادمة”.

وأضافت: “إن طب الملعب ماعيّنا خير يا رب مالنا غيرك إنقذ المنتخب السعودي من لعنته وإشغله في نفسه ياقادر يا جبار”.

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نشطاء يحددون الشخص الذي تقصده فجر

لم تفصح فجر السعيد عن اسم الشخصية التي تقصدها، وتبدي تخوفها من خسارة المنتخب السعودي بسبب اعتزامها حضور المباراة المقبلة.

إلا أن تغريدات النشطاء على موقع تويتر، أشارت إلى أنه الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.

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ونشر بعض النشطاء لقطات توثق وصول الشيخ أحمد الفهد إلى قطر.

كما انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة التقاط الشيخ الفهد صورا تذكارية مع بعض الشباب في قطر فور وصوله.

وقال ناشط موجها رسالة نارية لفجر: “هذا ابن الشهيد الي نفتخر فيه ، هذا الي يشهد له العالم انه رجل الرياضة الأول بالكويت، هذا الي بإذن الله راجع وبنشوف الإنجازات بأي مجال راح يكون مسؤول عنه ، هذا الي بيرد ويخلينا نفتخر بإنجازاته بدل التحسر واحنا نشوف انجازات اشقائنا الي حوالينا.. كل التوفيق للأخضر”.

وذكر “بندر”: “عز وفخر يابوفهد الله يحفظك من كل حقود”.

وهاجمها أبو خالد: “هذه من باب الخرافة التي لها حيز كبير في أذهان بعض الناس أما نحن فلا نتطير ونحب الفأل وإن حضر هذا اللذي تقولون أولم يحضر فالفوز والهزيمة أمر مقدر وأمر ميسر لمن يسر الله له ثم هل سر هذا فريقه ليضر غير”.

وكان الشيخ أحمد الفهد الصباح، قد علق على فوز المنتخب الوطني السعودي على المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم.2/1 في ثاني أيام بطولة كأس العالم في قطر.

وبدا الشيخ الفهد أثناء جولة له في سوق واقف في قطر متوشحاً بالعلم السعودي ولدى سؤاله من قبل وسائل الإعلام عن رأيه بما حققه الفريق قال: ” ليش مستغربين هاي السعودية”.

وعلق البعض من الحضور: “كفو كفو الله يرحم الشيخ فهد”، في إشارة إلى والده الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح الذي قُتل في 2 أغسطس 1990 أثناء اجتياح الجيش العراقي للكويت عند بوابة قصر دسمان.

وسبق أن قال في تغريدة: “ألف مبروك للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللشعب السعودي الفوز التاريخي الكبير في بطولة كأس العالم وتصدر المنتخب السعودي مجموعته بعد فوزه على الأرجنتين 1/2 السعودية الأرجنتين”.

فرصة تاريخية أمام السعودية

وتتوجه الأنظار إلى المباراة القادمة التي سيخوضها المنتخب السعودي أمام المنتخب البولندي غدا السبت.

الأخضر السعودي كان قد حقق الفوز في مباراته الأولى على الأرجنتين، فبات متصدرا لترتيب المجموعة الثالثة فيما يحل المنتخب الأرجنتيني رابعاً بدون نقاط خلف منتخبي بولندا والمكسيك اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي بنقطة واحدة بعد تعادلهما بدون أهداف.

وإذا فاز المنتخب السعودي في مباراة الغد سيضمن التأهل للدور الثاني دون انتظار المباراة الثالثة التي ستجمعه بالمكسيك.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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