تعليق ناري للشيخ أحمد الفهد الصباح بعد فوز المنتخب السعودي (شاهد)

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وطن – علق الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد على فوز المنتخب الوطني السعودي على المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم.2/1 في ثاني أيام بطولة كأس العالم في قطر.

“ليش مستغربين هاي السعودية”

وبدا الشيخ الفهد أثناء جولة له في سوق واقف في قطر متوشحاً بالعلم السعودي ولدى سؤاله من قبل وسائل الإعلام عن رأيه بما حققه الفريق قال: ” ليش مستغربين هاي السعودية”.

وعلق البعض من الحضور: “كفو كفو الله يرحم الشيخ فهد”، في إشارة إلى والده الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح الذي قُتل في 2 أغسطس 1990 أثناء اجتياح الجيش العراقي للكويت عند بوابة قصر دسمان.

فوز تاريخي كبير

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وكان الشيخ “أحمد فهد الأحمد الصباح” قد علق على فوز منتخب السعودية في تغريدة على حسابه في “تويتر” قائلاً: “ألف مبروك للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللشعب السعودي الفوز التاريخي الكبير في بطولة كأس العالم وتصدر المنتخب السعودي مجموعته بعد فوزه على الأرجنتين 1/2 السعودية الأرجنتين”.

الف مبروك للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرميين الشريفين وولي عهده وللشعب السعودي الفوز التاريخي الكبير في بطولة كأس العالم وتصدر المنتخب السعودي مجموعتة بعد فوزه على الأرجنتين 1/2 #السعودية_الأرجنتين 🇸🇦 pic.twitter.com/jPoSAQjx1O — أحمد فهد الأحمد الصباح (@ahmed_f_alsabah) November 22, 2022

تفاعل كبير

وتفاعل كويتيون مع فيديو الشيخ الصباح وثنائه على الفوز السعودي المستحق معبرين عن إعجابهم بالحفاوة التي لقيها الشيخ الصباح على المستوى الشعبي في قطر.

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وقال “خالد فهد الغانم”: “كما عرفناه ابتسامته التي لا تفارقة حضر الي قطر وهو أحد من ساهموا في تنظيم قطر للمونديال وأضاف:”أينما حل تجد محبيه لما لا وهو حبيب الشعب الشيخ احمد الفهد الصباح حاليا في سوق واقف بقطر حبيب الشعب

كما عرفناه ابتسامته التي لا تفارقة حضر الي قطر وهو أحد من ساهموا في تنظيم قطر للمونديال اينما حل تجد محبيه لما لا وهو حبيب الشعب الشيخ احمد الفهد الصباح حاليا في سوق واقف بقطر

حبيب الشعب #الشيخ_احمد_الفهد pic.twitter.com/U1Up00t2Uy — خالد فهد الغانم (@k_alghanemm) November 23, 2022

وقال “أبو محمد”: “فرحة الشيخ احمد الفهد الله يطول عمره بعد فوزنا في مباراة السعودية الارجنتين وأستدرك: “أنا متأكد ان هذا المقطع بينبسط منه كل حُرّْ يهمّه فوز المنتخب وبيسبب حموضة عند اللي بالي بالكم” في إشارة إلى المغتاضين من فوز المنتخب السعودي.

فرحة الشيخ احمد الفهد الله يطول عمره بعد فوزنا في مباراة #السعوديه_الارجنتين

انا متأكد ان هذا المقطع بينبسط منه كل حُرّْ يهمّه فوز المنتخب وبيسبب حموضه عند اللي بالي بالكم 😂😂😂😂#كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/cY83UQxa2n — أبو محمد (@f__1977) November 24, 2022

وعقب “أحمد البرغوث: “كلمة الشيخ احمد الفهد الصباح ليش مستغربين هذه السعودية عمار ياكويت هذا غير مستغرب من اهلنا في الكويت

كلمة الشيخ احمد الفهد الصباح ليش مستغربين هذه السعودية 🇰🇼🇸🇦 عمار ياكويت 🇸🇦🇰🇼 هذا غير مستغرب من اهلنا في الكويت 🇰🇼🇸🇦#السعوديه_بولندا #أحمد_الفهد #الكويت #الارجنتين_السعوديه pic.twitter.com/e8aekYEyoS — أحمد البرغوث (@al8bany22) November 24, 2022

من هو الشيخ أحمد الفهد؟

الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح 12 أغسطس 1963، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابع، ووزير كويتي سابق. وهو الابن الأكبر للشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح من زوجته الشيخة فضيلة اليوسف الصباح.

يحمل شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت. بدأ حياته بالمجال الرياضي إلى أن دخل إلى المجال السياسي بدخوله بعده حكومات حمل خلالها عدة حقائب وزارية.