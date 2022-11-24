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تعليق ناري للشيخ أحمد الفهد الصباح بعد فوز المنتخب السعودي (شاهد)

ظهر متوشحاً بالعلم السعودي

كتب خالد الأحمد
فوز المنتخب السعودي watanserb.com
رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد الشيخ أحمد الفهد الصباح
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وطن – علق الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد على فوز المنتخب الوطني السعودي على المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم.2/1 في ثاني أيام بطولة كأس العالم في قطر.

“ليش مستغربين هاي السعودية”

وبدا الشيخ الفهد أثناء جولة له في سوق واقف في قطر متوشحاً بالعلم السعودي ولدى سؤاله من قبل وسائل الإعلام عن رأيه بما حققه الفريق قال: ” ليش مستغربين هاي السعودية”.

وعلق البعض من الحضور: “كفو كفو الله يرحم الشيخ فهد”، في إشارة إلى والده الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح الذي قُتل في 2 أغسطس 1990 أثناء اجتياح الجيش العراقي للكويت عند بوابة قصر دسمان.

فوز تاريخي كبير

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وكان الشيخ “أحمد فهد الأحمد الصباح” قد علق على فوز منتخب السعودية في تغريدة على حسابه في “تويتر” قائلاً: “ألف مبروك للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللشعب السعودي الفوز التاريخي الكبير في بطولة كأس العالم وتصدر المنتخب السعودي مجموعته بعد فوزه على الأرجنتين 1/2 السعودية الأرجنتين”.

تفاعل كبير

وتفاعل كويتيون مع فيديو الشيخ الصباح وثنائه على الفوز السعودي المستحق معبرين عن إعجابهم بالحفاوة التي لقيها الشيخ الصباح على المستوى الشعبي في قطر.

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وقال “خالد فهد الغانم”: “كما عرفناه ابتسامته التي لا تفارقة حضر الي قطر وهو أحد من ساهموا في تنظيم قطر للمونديال وأضاف:”أينما حل تجد محبيه لما لا وهو حبيب الشعب الشيخ احمد الفهد الصباح حاليا في سوق واقف بقطر حبيب الشعب

وقال “أبو محمد”: “فرحة الشيخ احمد الفهد الله يطول عمره بعد فوزنا في مباراة السعودية الارجنتين وأستدرك: “أنا متأكد ان هذا المقطع بينبسط منه كل حُرّْ يهمّه فوز المنتخب وبيسبب حموضة عند اللي بالي بالكم” في إشارة إلى المغتاضين من فوز المنتخب السعودي.

وعقب “أحمد البرغوث: “كلمة الشيخ احمد الفهد الصباح ليش مستغربين هذه السعودية عمار ياكويت هذا غير مستغرب من اهلنا في الكويت

من هو الشيخ أحمد الفهد؟

الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح 12 أغسطس 1963، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم السابع، ووزير كويتي سابق. وهو الابن الأكبر للشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح من زوجته الشيخة فضيلة اليوسف الصباح.

يحمل شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت. بدأ حياته بالمجال الرياضي إلى أن دخل إلى المجال السياسي بدخوله بعده حكومات حمل خلالها عدة حقائب وزارية.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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