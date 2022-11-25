الجمعة, نوفمبر 25, 2022
الرئيسيةالهدهد"تريدون التقاط الصور مع ميسي"؟.. كواليس ما قاله مدرب المنتخب السعودي وقلب...
الهدهد

“تريدون التقاط الصور مع ميسي”؟.. كواليس ما قاله مدرب المنتخب السعودي وقلب النتيجة

سألهم إن كانوا يريدون التقاط الصور مع ميسي

كتب سالم حنفي
مدرب المنتخب السعودي watanserb.com
مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد
- Advertisement -

وطن – بعد أيام من نشر مقطع فيديو لمدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد داخل غرفة تبديل ملابس المنتخب وتحفيزه للاعبين بشكل عنيف مما دفعهم لقلب النتيجة في الشوط الثاني في مباراتهم مع الأرجنتين، نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، مقطعا مصورا كواليس ما قبل المباراة التاريخية التي جمعت بين المنتخبين.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينار، وهو يخطب في اللاعبين بشكل حماسي داخل غرفة الملابس قبل انطلاقة المباراة في باكورة مشوار الفريقين في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

ووفقا للفيديو، قال المدرب الفرنسي بنبرة حادة قوية للاعبين: “انظر إلى الرجل الذي بجوارك .. هل لديك الثقة به؟ هل لديه ثقة فيك؟ نعم لأنك تعلم أنه سوف يفعل كل شيء من أجلك وأنت ستقدم كل شيء من أجله، التضامن مطلوب دائما مع بعضنا البعض”.

- Advertisement -

وأردف قائلا: “ليس سهلا أن يكون أحدكم على دكة الاحتياط، لكن دقائق قليلة يمكن أن تصنع فارقا كبيرا لذلك كونوا جاهزين، وثقوا باللاعبين الذين سيبدأون المباراة.. وثقوا في اللاعب الذي سيدخل بديلا”.

وزاد بالقول: “يجب أن تنظروا إلى بعضكم البعض وتقول لرفيقك أنني أثق بك حتى يعلم أنك كذلك”.

- Advertisement -

وتابع وكأنه كان يتوقع تحقيق المعجزة: “بعد 20 سنة ستذكرون هذه (النسخة من) بطولة كأس العالم.. وربما ستشاهد أحدا في الشارع ويقول لك نعم أتذكر المباراة.. لقد كانت مباراة رائعة.. 10 أيام على نهاية دور المجموعات.. هذه فرصة حياتكم بعد ذلك سيكون الأوان قد فات”.

وأضاف: “في هذا اليوم سوف يكون هناك 35 مليون سعودي يدعون.. هناك من سوف يكون في المدرجات وبعضهم سوف يكون خلف شاشات التلفزيون.. لأن الحياة ستتوقف اليوم في السعودية.. عند الساعة الواحدة ظهرا ستتوقف الحياة، وسوف يركزون عليكم.. هل تتخيلون أن نحني رؤوسنا للأسفل ونستسلم؟.. هذا أمر مستحيل”.

كما سألهم ساخرا إن كانوا يريدون التقاط الصور مع ليونيل ميسي.

وكان ناشطون قد تداولوا على موقع “تويتر”، قبل يومين مقطع فيديو من غرفة ملابس لاعبي المنتخب السعودي، بين شوطي المباراة التي جمعت بين الأخضر ومنتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

وأظهر الفيديو، الفرنسي “هيرفي رينارد” وهو يصرخ في وجه اللاعبين، بسبب أدائهم في الشوط الأول، الذي انتهى بتأخر الأخضر بهدف لصالح راقصي التانجو.

وانفعل المدير الفني الفرنسي في وجه لاعبيه قائلاً: “احترموا الجمهور .. 60 ألف جاؤوا لتشجيعكم .. الشوط الأول كإنه مباراة ودية”.

وكان المنتخب السعودي قد خالف جميع التوقّعات، وحقّق انتصاراً تاريخياً على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، في أولى مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

رجال أعمال سعوديين خسروا مبلغا ضخما في رهانهم على هزيمة الأخضر أمام الأرجنتين!

فيديو

مشجع سعودي يقتحم بث قناة كورية ويفتش في جيب “المراسل” (شاهد)

الهدهد

وزير الدفاع الإسرائيلي يسخر من فوز السعودية على الأرجنتين ووزراء يهاجمونه!

مونديال قطر 2022

مباراة للتاريخ .. السعودية تهزم الأرجنتين في كأس العالم 2022 (شاهد)

مونديال قطر 2022

بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم بجودة عالية على بين سبورت

الهدهد

صورة لتركي آل الشيخ قبل مباراة السعودية والأرجنتين تثير تفاعلا وتذكره بالفضائح

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد انهيار منة شلبي بعد ضبطها وبحوزتها 12 كيسا من المخدرات

قطر 2022..لماذا يدخل لاعبو كرة القدم إلى الملعب برفقة أطفال؟

مباراة هولندا والإكوادور اليوم بث مباشر يلا شوت

سابقة فريدة في أول يوم جمعة بمونديال قطر.. شاهد ماذا حدث

اتهمت دولة ثالثة بالفتنة.. قطر تؤكد للهند عدم تقديمها دعوة رسمية للداعية ذاكر نايك!

فعل مُتهور.. أول حالة طرد في مونديال كأس العالم 2022 قطر (فيديو)

فجر السعيد تحذر السعوديين من لعنة ستنزل عليهم في مباراة بولندا بسبب شخصية كويتية

مطرقة ملطخة بالدماء..”بوتين” يرسل هدية مروعة للبرلمان الأوروبي.. ماذا قصد بها؟ (شاهد)

“فلوسي”..أكبر قطة حية في العالم تدخل موسوعة غينيس وهذا عمرها وحكايتها

وضع يده داخل سرواله وأكل شيئا.. تصرف لا يصدق من رونالدو في مباراة البرتغال وغانا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC