“تريدون التقاط الصور مع ميسي”؟.. كواليس ما قاله مدرب المنتخب السعودي وقلب النتيجة

وطن – بعد أيام من نشر مقطع فيديو لمدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد داخل غرفة تبديل ملابس المنتخب وتحفيزه للاعبين بشكل عنيف مما دفعهم لقلب النتيجة في الشوط الثاني في مباراتهم مع الأرجنتين، نشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، مقطعا مصورا كواليس ما قبل المباراة التاريخية التي جمعت بين المنتخبين.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينار، وهو يخطب في اللاعبين بشكل حماسي داخل غرفة الملابس قبل انطلاقة المباراة في باكورة مشوار الفريقين في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

ووفقا للفيديو، قال المدرب الفرنسي بنبرة حادة قوية للاعبين: “انظر إلى الرجل الذي بجوارك .. هل لديك الثقة به؟ هل لديه ثقة فيك؟ نعم لأنك تعلم أنه سوف يفعل كل شيء من أجلك وأنت ستقدم كل شيء من أجله، التضامن مطلوب دائما مع بعضنا البعض”.

وأردف قائلا: “ليس سهلا أن يكون أحدكم على دكة الاحتياط، لكن دقائق قليلة يمكن أن تصنع فارقا كبيرا لذلك كونوا جاهزين، وثقوا باللاعبين الذين سيبدأون المباراة.. وثقوا في اللاعب الذي سيدخل بديلا”.

وزاد بالقول: “يجب أن تنظروا إلى بعضكم البعض وتقول لرفيقك أنني أثق بك حتى يعلم أنك كذلك”.

وتابع وكأنه كان يتوقع تحقيق المعجزة: “بعد 20 سنة ستذكرون هذه (النسخة من) بطولة كأس العالم.. وربما ستشاهد أحدا في الشارع ويقول لك نعم أتذكر المباراة.. لقد كانت مباراة رائعة.. 10 أيام على نهاية دور المجموعات.. هذه فرصة حياتكم بعد ذلك سيكون الأوان قد فات”.

وأضاف: “في هذا اليوم سوف يكون هناك 35 مليون سعودي يدعون.. هناك من سوف يكون في المدرجات وبعضهم سوف يكون خلف شاشات التلفزيون.. لأن الحياة ستتوقف اليوم في السعودية.. عند الساعة الواحدة ظهرا ستتوقف الحياة، وسوف يركزون عليكم.. هل تتخيلون أن نحني رؤوسنا للأسفل ونستسلم؟.. هذا أمر مستحيل”.

كما سألهم ساخرا إن كانوا يريدون التقاط الصور مع ليونيل ميسي.

Hervé Renard, Saudi Arabia coach's speech at half time vs. Argentina. Talks about the marking and Lionel Messi.pic.twitter.com/GZdfM2WSU6

— Roy Nemer (@RoyNemer) November 24, 2022