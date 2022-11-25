العنابي القطري يفقد حُظوظه بالتأهل بعد الخسارة أمام السنغال (فيديو)

وطن- تلقى المنتخب القطري الخسارة الثانية على التوالي أمام السنغال، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.
وبهذه الخسارة، يفقد العنابي القطري آماله في العبور إلى الدور ال16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر، على عكس منافسه أسود التيرانغا الذي أنعش آماله من جديد في منافسات البطولة العالمية من أجل التأهل.
ملخص مباراة قطر والسنغال
وسجل منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، أولى أهداف المباراة داخل شباك العنابي القطري، في الدقيقة ال41 عن طريق اللاعب بولاي ديا.
كما وعزز السنغال هدف التقدم في المباراة عند الدقيقة ال48، من توقيع اللاعب فاراما ديديو.
فرحة جماهير العنابي بمدرجات استاد الثمامة بالهدف الأول لمنتخبنا الوطني في مرمى السنغال#كلنا_العنابي #العنابي_اقوى_بتشجيعكم#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/Jeat9DIFSU
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 25, 2022
وعاد العنابي القطري من بعيد، ليسجل الهدف الأول التاريخي في مونديال كأس العالم 2022، في شباك أسود التيرانغا السنغالي، عند الدقيقة ال78 عن طريق محمد مونتاري.
وأحرز أسود التيرانغا بعدها الهدف الثالث في الدقيقة ال84، في شباك منتخب قطر، عن طريق اللاعب شيخ أحمدو دينج.
هدف السنغال "84": منتخبنا الوطني 1-3 السنغال#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/azvNFR4iqY
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 25, 2022
كما وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين بطلي آسيا وأفريقيا طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديدات العنابي القطري إلى 10 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 45%.
إحصائيات مباراة منتخبنا الوطني والسنغال #كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/tBfZnJ3F7y
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 25, 2022
بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس السنغال (أسود التيرانغا)، إلى 12 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 55%.
هدف السنغال الثاني في الدقيقة "48": منتخبنا الوطني 0-2 السنغال#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RxGJ981Ihm
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 25, 2022
تشكيلة منتخب قطر ضد السنغال
ولعب المدرب الإسباني فليكس سانشيز، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منتخب السنغال، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:
حراسة المرمى: مشعل برشم.
دفاع التشكيلة: همام أحمد، عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، إسماعيل محمد.
هدف للتاريخ.. مونتاري يسجل أول أهداف العنابي في كأس العالم #العنابي #كلناالعنابي #العنابي_اقوى_بتشجيعكم#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/l3ereZKKw8
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 25, 2022
خط الوسط: عاصم ماديبو، حسن الهيدروس، كريم بوضياف.
كما وفي مركز الهجوم: أكرم عفيف، المعز عليّ.
هدف السنغال "41": منتخبنا الوطني 0-1 السنغال#العنابي #كلناالعنابي #العنابي_اقوى_بتشجيعكم#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/U0rUwcIX2s
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 25, 2022
ترتيب مجموعة منتخب قطر في كأس العالم 2022
ويعتلي منتخب هولندا (الطواحين) صدارة ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الإكوادور والسنغال في المركزين الثاني والثالث بنفس رصيد النقاط.
تحية لاعبي المنتخب السنغالي لجماهيرهم الحاضرة باستاد الثمامة عقب نهاية المباراة#كلنا_العنابي #العنابي_اقوى_بتشجيعكم#كأس_العالم_قطر_2022 | #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/ZSCr1h6LPg
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 25, 2022
كما وتواجد العنابي القطري صاحب الأرض في أدنى جدول ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.