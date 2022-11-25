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مونديال قطر 2022

العنابي القطري يفقد حُظوظه بالتأهل بعد الخسارة أمام السنغال (فيديو)

صاحب الأرض قطر ستكون أول المغادرين لبطولة كأس العالم 2022 بعد الخسارة الثانية في المونديال

كتب فارس أبو شيحة
العنابي القطري أول المغادرين لمونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
العنابي القطري أول المغادرين لمونديال كأس العالم 2022
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وطن- تلقى المنتخب القطري الخسارة الثانية على التوالي أمام السنغال، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وبهذه الخسارة، يفقد العنابي القطري آماله في العبور إلى الدور ال16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022 قطر، على عكس منافسه أسود التيرانغا الذي أنعش آماله من جديد في منافسات البطولة العالمية من أجل التأهل.

ملخص مباراة قطر والسنغال

وسجل منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، أولى أهداف المباراة داخل شباك العنابي القطري، في الدقيقة ال41 عن طريق اللاعب بولاي ديا.

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كما وعزز السنغال هدف التقدم في المباراة عند الدقيقة ال48، من توقيع اللاعب فاراما ديديو.

وعاد العنابي القطري من بعيد، ليسجل الهدف الأول التاريخي في مونديال كأس العالم 2022، في شباك أسود التيرانغا السنغالي، عند الدقيقة ال78 عن طريق محمد مونتاري.

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وأحرز أسود التيرانغا بعدها الهدف الثالث في الدقيقة ال84، في شباك منتخب قطر، عن طريق اللاعب شيخ أحمدو دينج.

كما وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين بطلي آسيا وأفريقيا طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديدات العنابي القطري إلى 10 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 45%.

بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس السنغال (أسود التيرانغا)، إلى 12 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 55%.

تشكيلة منتخب قطر ضد السنغال

ولعب المدرب الإسباني فليكس سانشيز، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منتخب السنغال، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

دفاع التشكيلة: همام أحمد، عبد الكريم حسن، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، إسماعيل محمد.

خط الوسط: عاصم ماديبو، حسن الهيدروس، كريم بوضياف.

كما وفي مركز الهجوم: أكرم عفيف، المعز عليّ.

ترتيب مجموعة منتخب قطر في كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب هولندا (الطواحين) صدارة ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الإكوادور والسنغال في المركزين الثاني والثالث بنفس رصيد النقاط.

كما وتواجد العنابي القطري صاحب الأرض في أدنى جدول ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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