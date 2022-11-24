علماء يكشفون عن دواء يبطئ تطور مرض ألزهايمر..هل هي لحظة تاريخية؟

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وطن– كشف علماء عن علاج لمرض الزهايمر، مشيرين إلى أنه سيكون بمثابة بداية نهاية الحرب على هذا المرض.

وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية، يعاني حوالي 900 ألف شخص في المملكة المتحدة من الخرف، من بينهم 60-70 في المائة من الحالات ناتجة عن مرض الزهايمر.

عقار خارق

وقد ثبت أن عقار Lecanemab ينقي الدماغ من بروتين الأميلويد السام ويؤخر ظهور الأعراض أثناء التجارب، ما يجعله العلاج الأول في العالم لإبطاء تدهور الدماغ.



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وتم اختبار عقار العلاج المناعي في دراسة أُجريت على 1795 مريضا يعانون من مرض الزهايمر في مراحله المبكرة. وأظهرت النتائج أن العقار قلل من معدل التراجع المعرفي بنسبة 27% بعد 18 شهرا.



وفي حديثه خلال حدث استضافه Science Media Center في لندن، قال البوفيسور السير جون هاردي، كبير علماء الوراثة، إن الدواء قد يكون متاحًا لمرضى المملكة المتحدة بحلول عام 2023.

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كما أضاف:”أعتقد في الواقع أن هذه لحظة تاريخية. لقد استغرق الأمر وقتا طويلا للوصول إلى هنا واقترحنا علاجات الأميلويد لأول مرة في عام 1992.”

هناك عقاقير أخرى قيد التطوير، لكن لم يشهد أي منها نتائج واعدة كعلاج مناعي lecanemab الذي طورته شركة “إيساي” Eisai، وهي شركة صناعات دوائية مقرها مدينة طوكيو، بالتعاون مع شركة التقنيات الحيوية “بيوجين” Biogen، ومقرها مدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 105000 شخص مصاب بمرض ألزهايمر الخفيف يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على عقار Lecanemab بحلول عام 2025.