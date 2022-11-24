الخميس, نوفمبر 24, 2022
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علماء يكشفون عن دواء يبطئ تطور مرض ألزهايمر..هل هي لحظة تاريخية؟

يؤخر الدواء ظهور مرض الزهايمر

كتب ايمان الباجي
علماء يكشفون عن دواء يبطئ تطور مرض ألزهايمر..هل هي لحظة تاريخية؟ watanserb.com
علاج مرض ألزهايمر قد يكون متاحا اعتبارا من العام المقبل
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وطنكشف علماء عن علاج لمرض الزهايمر، مشيرين إلى أنه سيكون بمثابة بداية نهاية الحرب على هذا المرض.

وفقا لصحيفة إكسبرس البريطانية، يعاني حوالي 900 ألف شخص في المملكة المتحدة من الخرف، من بينهم 60-70 في المائة من الحالات ناتجة عن مرض الزهايمر.

عقار خارق

وقد ثبت أن عقار Lecanemab ينقي الدماغ من بروتين الأميلويد السام ويؤخر ظهور الأعراض أثناء التجارب، ما يجعله العلاج الأول في العالم لإبطاء تدهور الدماغ.

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وتم اختبار عقار العلاج المناعي في دراسة أُجريت على 1795 مريضا يعانون من مرض الزهايمر في مراحله المبكرة. وأظهرت النتائج أن العقار قلل من معدل التراجع المعرفي بنسبة 27% بعد 18 شهرا.

وفي حديثه خلال حدث استضافه Science Media Center في لندن، قال البوفيسور السير جون هاردي، كبير علماء الوراثة، إن الدواء قد يكون متاحًا لمرضى المملكة المتحدة بحلول عام 2023.

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كما أضاف:”أعتقد في الواقع أن هذه لحظة تاريخية. لقد استغرق الأمر وقتا طويلا للوصول إلى هنا واقترحنا علاجات الأميلويد لأول مرة في عام 1992.”

هناك عقاقير أخرى قيد التطوير، لكن لم يشهد أي منها نتائج واعدة كعلاج مناعي lecanemab الذي طورته شركة “إيساي” Eisai، وهي شركة صناعات دوائية مقرها مدينة طوكيو، بالتعاون مع شركة التقنيات الحيوية “بيوجين” Biogen، ومقرها مدينة كامبريدج في ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 105000 شخص مصاب بمرض ألزهايمر الخفيف يمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على عقار Lecanemab بحلول عام 2025.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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