الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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ضابط قطري يوقف مراسل هولندي ويطالبه بنزع شارة المثليين من على ذراعه(شاهد)

الفيفا حظر على لاعبي المنتخبات ارتداء شارة دعم المثليين أثناء المباريات

كتب سالم حنفي
شارة دعم المثليين في مونديال قطر watanserb.com
ضابط قطري يطالب مراسل هولندي بنزع شارة المثليين من قميصه
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وطن – نشر موقع “إكسبريس” البريطاني مقطع فيديو يوثق لحظة قيام ضابط شرطة قطري إيقاف مراسل قناة هولندية ومطالبته بإزالة شارة دعم المثليين من على ذراعه.

وبحسب الفيديو، فإنه بينما كان الصحفي الهولندي جون باغ ، من قناة TV 2 Sport ، يرتدي شارة “One Love” ويستعد للتحدث إلى الكاميرا أمام الفندق الذي يقيم فيه المنتخب اقترب منه ضابط الشرطة القطري وانخرطا معا في الحوار.

وجاءت هذه الحادثة بعد ساعات فقط من إجبار هاري كين قائد إنجلترا على استبدال شارة “One Love” الخاصة به بشارة سوداء مصدق عليها من قبل الفيفا لتجنب الحصول على بطاقة صفراء خلال المباراة الافتتاحية ضد إيران.

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ووفقا للفيديو، فإنه بعد أن أصدر الضابط القطري تعليماته لـ “باغ” بخلع شارة القيادة، قال المراسل الرياضي: “أحترم أنك تخبرني بذلك ، لكن لا يمكنني خلعه. لماذا لا يسمح بها؟ هل بسبب الألوان؟ “.

مراسلة بي بي سي ارتدت شارة دعم المثليين

لم يكن الصحفي الهولندي أول صحفي ينظم احتجاجًا على قرار الفيفا ضد استخدام شارات “One Love” ، حيث تحدت أليكس سكوت ، لاعبة منتخب إنجلترا السابقة ، الأمر بارتداء شارة القيادة خلال بثها على بي بي سي يوم الاثنين في قطر.

في حين قرر هاري كين وجاريث بيل عدم خرق القاعدة المستخدمة حديثًا، وبدلاً من ذلك اختارا شارة سوداء صادرة عن الفيفا، مكتوب عليها عبارة “لا تمييز”، رفضت سكوت الاستجابة للتحذيرات.

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كما صادرت الشرطة القطرية، كابتن فريق ويلز السابق لكرة القدم، لورا ماكاليستر، وهي مرشحة سابقة لمجلس FIFA ، قبعة دلو قوس قزح الخاصة بها أثناء دخولها ملعبًا لمباراة منتخب بلادها ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن قادة منتخب إنجلترا وويلز اضطرا للتخلي عن خططهم لارتداء شارة “OneLove” في اللحظة الأخيرة تضامناً مع مجتمع المثليين.

الفيفا يحظر ارتداء شارة دعم المثليين

وعشية البطولة، أعلن الفيفا أن لديهم شارات حملتهم الاجتماعية الخاصة لمعالجة المشكلة وأي لاعب يرتدي شارة مختلفة يمكن أن يتعرض لبطاقة صفراء على أرض الملعب.

وصرح رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن هناك “لوائح واضحة بشأن شارات الذراع” ، مما يحظر بشكل فعال استخدام شارة “OneLove” الملونة بألوان قوس قزح.

وفي بيان مشترك صادر عن إنجلترا وويلز والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، ردت الفرق قائلة إننا “لا نستطيع وضع لاعبينا” في موقف يمكن أن يحجزوا فيه.

المصدرإكسبريس
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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