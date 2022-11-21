الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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عجزت عن فعلها بمونديال روسيا.. مذيعة BBC تظهر بشعار المثليين في قطر

"أليكس سكوت" محترفة إنجليزية سابقة في كرة القدم

كتب فهمي الورغمي
أليكس سكوت watanserb.com
أليكس سكوت
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وطن- في تواصل للاستفزازات الإعلامية الغربية، تعمدت مذيعة قناة “بي بي سي”، “أليكس سكوت“، ارتداء شعار المثلية الجنسية، أثناء تغطيتها لمباراة منتخبي إيران وإنجلترا، وذلك اعتراضًا على منع قائد المنتخب الانجليزي، هاري كين، من إرتداء شارة المثلية بأوامر الفيفا.

أليكس سكوت ترتدي شارة المثليين في قطر

وتعمدت مذيعة قناة “بي بي سي”، ارتداء شعار المثلية “one love” أثناء تغطيتها لمباراة منتخبي إيران وإنجلترا، اعتراضًا على منع قائد المنتخب الانجليزي، هاري كين، من إرتداء شارة المثلية، رغم الحظر الذي فرضته الفيفا والذي انصاع له بالفعل سبع منتخبات.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد قرر منع هاري كين، من ارتداء شارة الشواذ، خلال منافسات كأس العالم 2022.

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ويذكر أن 8 دول من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قد أعلنت أنها سترتدي شارات المثليين، ما دفع فيفا لإطلاق مبادرته الخاصة بشارة القيادة.

وأصدر “فيفا” تعليمات للقادة بارتداء شارات تحمل قيم معينة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحددة لتنفيذ حملات اجتماعية طوال كأس العالم.

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وأشعلت هذه اللقطة الاستفزازية لمذيعة القناة البريطانية، غضب رواد مواقع التواصل الذين عبروا عن استيائهم الشديد من مثل هذه التصرفات.

غضب عبر مواقع التواصل

فكانت أحد التعليقات بأن “هذه المذيعة التي قررت اليوم تحدي الفيفا ومن ورائها دولة قطر، هي نفسها التي ظهرت سعيدة بجوار بوتين ولم تبد أي اعتراض خلال البطولة السابقة في 2018”.

فيما طالب آخر بضرورة التتبع القانوني لـ الصحفية والإعلامية في القناة البريطانية، خاصة وأن الفيفا كانت قد أعلنت عن قرارها في بيان رسمي.

وكتب يقول ” أرسلوها إلى بريطانيا. يجب أن تحترم ثقافة الناس وتقاليدهم.. في بلدي، يجب أن تُحترم القواعد ويُصان القانون.”

وأضاف آخر أن “أليكس سكوت اللي بوصلتها الأخلاقية توقفت لمدة شهر في روسيا، رجعت تشتغل تاني مش محتاجين نجيب أرشيفها في روسيا

بس مستفز قد ايه البوصلة الأخلاقية للغرب دايما انتقائية.”

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وتابع:”مش هيتبنوا أي موقف في روسيا والصين عشان هيروحوا ورا الشمس.. لكن طبعا التبني يظهر في قطر عشان عارفين أن محدش هيعمل حاجة”.

من هي أليكس سكوت، مراسلة BBC في قطر؟

وأليكس سكوت، التي قررت دخول مجال الإعلام قبل سنوات، هي لاعبة كرة قدم سابقة، لعبت وقادت فريق “آرسنال الإنجليزي لسنوات” قبل أن تتفرغ للعمل الإنساني وأنشطة المجتمع المدني خاصة في الدول التي تشهد توترات سياسية واجتماعية حادة.

وهي مذيعة رياضية إنجليزية، ومحللة رياضية، ولاعبة كرة قدم محترفة سابقة لعبت في الغالب كظهير أيمن في أرسنال في اتحاد كرة القدم للسيدات.

شاركت في 140 مباراة مع منتخب إنجلترا ومثلت انجلترا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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