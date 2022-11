عجزت عن فعلها بمونديال روسيا.. مذيعة BBC تظهر بشعار المثليين في قطر

- Advertisement -

وطن- في تواصل للاستفزازات الإعلامية الغربية، تعمدت مذيعة قناة “بي بي سي”، “أليكس سكوت“، ارتداء شعار المثلية الجنسية، أثناء تغطيتها لمباراة منتخبي إيران وإنجلترا، وذلك اعتراضًا على منع قائد المنتخب الانجليزي، هاري كين، من إرتداء شارة المثلية بأوامر الفيفا.

وتعمدت مذيعة قناة “بي بي سي”، ارتداء شعار المثلية “one love” أثناء تغطيتها لمباراة منتخبي إيران وإنجلترا، اعتراضًا على منع قائد المنتخب الانجليزي، هاري كين، من إرتداء شارة المثلية، رغم الحظر الذي فرضته الفيفا والذي انصاع له بالفعل سبع منتخبات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد قرر منع هاري كين، من ارتداء شارة الشواذ، خلال منافسات كأس العالم 2022.

ويذكر أن 8 دول من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قد أعلنت أنها سترتدي شارات المثليين، ما دفع فيفا لإطلاق مبادرته الخاصة بشارة القيادة.

وأصدر “فيفا” تعليمات للقادة بارتداء شارات تحمل قيم معينة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحددة لتنفيذ حملات اجتماعية طوال كأس العالم.

وأشعلت هذه اللقطة الاستفزازية لمذيعة القناة البريطانية، غضب رواد مواقع التواصل الذين عبروا عن استيائهم الشديد من مثل هذه التصرفات.

فكانت أحد التعليقات بأن “هذه المذيعة التي قررت اليوم تحدي الفيفا ومن ورائها دولة قطر، هي نفسها التي ظهرت سعيدة بجوار بوتين ولم تبد أي اعتراض خلال البطولة السابقة في 2018”.

فيما طالب آخر بضرورة التتبع القانوني لـ الصحفية والإعلامية في القناة البريطانية، خاصة وأن الفيفا كانت قد أعلنت عن قرارها في بيان رسمي.

وكتب يقول ” أرسلوها إلى بريطانيا. يجب أن تحترم ثقافة الناس وتقاليدهم.. في بلدي، يجب أن تُحترم القواعد ويُصان القانون.”

— Chaaban (@chaa44376923) November 21, 2022