عجزت عن فعلها بمونديال روسيا.. مذيعة BBC تظهر بشعار المثليين في قطر

- Advertisement -

وطن- في تواصل للاستفزازات الإعلامية الغربية، تعمدت مذيعة قناة “بي بي سي”، “أليكس سكوت“، ارتداء شعار المثلية الجنسية، أثناء تغطيتها لمباراة منتخبي إيران وإنجلترا، وذلك اعتراضًا على منع قائد المنتخب الانجليزي، هاري كين، من إرتداء شارة المثلية بأوامر الفيفا.

أليكس سكوت ترتدي شارة المثليين في قطر

وتعمدت مذيعة قناة “بي بي سي”، ارتداء شعار المثلية “one love” أثناء تغطيتها لمباراة منتخبي إيران وإنجلترا، اعتراضًا على منع قائد المنتخب الانجليزي، هاري كين، من إرتداء شارة المثلية، رغم الحظر الذي فرضته الفيفا والذي انصاع له بالفعل سبع منتخبات.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد قرر منع هاري كين، من ارتداء شارة الشواذ، خلال منافسات كأس العالم 2022.

مذيعة قناة BBC أليكس سكوت ترتدي شعار #OneLove الخاص بالمثليين في وسط ستاد خليفة الدولي اثناء تقديم مباراة ايران وانجلترا. pic.twitter.com/VNTsqtoI4Z — كأس العالم FIFA قطر 2022™ (@shababelbombs9) November 21, 2022

- Advertisement -

ويذكر أن 8 دول من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قد أعلنت أنها سترتدي شارات المثليين، ما دفع فيفا لإطلاق مبادرته الخاصة بشارة القيادة.

وأصدر “فيفا” تعليمات للقادة بارتداء شارات تحمل قيم معينة، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحددة لتنفيذ حملات اجتماعية طوال كأس العالم.

أليكس سكوت

لاعبة منتخب إنجلترا سابقا

لاعبة أرسنال سابقا

مذيعة بي بي سي حاليا

تحمل شعار المثليين في ملاعب قطر 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/iJaU5YJZcM — Taleb Al Abdulmohsen (@DrTalebJawad) November 21, 2022

- Advertisement -

وأشعلت هذه اللقطة الاستفزازية لمذيعة القناة البريطانية، غضب رواد مواقع التواصل الذين عبروا عن استيائهم الشديد من مثل هذه التصرفات.

غضب عبر مواقع التواصل

فكانت أحد التعليقات بأن “هذه المذيعة التي قررت اليوم تحدي الفيفا ومن ورائها دولة قطر، هي نفسها التي ظهرت سعيدة بجوار بوتين ولم تبد أي اعتراض خلال البطولة السابقة في 2018”.

في استمرار لاستفزازات شبكة بي بي سي منذ تنظيم #قطر للبطولة.. المراسلة أليكس سكوت ترتدي شارة تحمل علم المثلية الجنسية في ملعب #كأس_العالم اعتراضًا على منع ارتداء قادة المنتخبات الشارة، وهي التي ظهرت سعيدة بجوار #بوتين ولم تبد أي اعتراض خلال البطولة السابقة#العرب_في_بريطانيا AUK pic.twitter.com/PsBGtPi7qK — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) November 21, 2022

فيما طالب آخر بضرورة التتبع القانوني لـ الصحفية والإعلامية في القناة البريطانية، خاصة وأن الفيفا كانت قد أعلنت عن قرارها في بيان رسمي.

وكتب يقول ” أرسلوها إلى بريطانيا. يجب أن تحترم ثقافة الناس وتقاليدهم.. في بلدي، يجب أن تُحترم القواعد ويُصان القانون.”

Send her back to Britain. She must respect people's culture and tradition.u are in my country u must I repeat must respect my rules and the law. — Chaaban (@chaa44376923) November 21, 2022

وأضاف آخر أن “أليكس سكوت اللي بوصلتها الأخلاقية توقفت لمدة شهر في روسيا، رجعت تشتغل تاني مش محتاجين نجيب أرشيفها في روسيا

بس مستفز قد ايه البوصلة الأخلاقية للغرب دايما انتقائية.”

وتابع:”مش هيتبنوا أي موقف في روسيا والصين عشان هيروحوا ورا الشمس.. لكن طبعا التبني يظهر في قطر عشان عارفين أن محدش هيعمل حاجة”.

أليكس سكوت اللي بوصلتها الأخلاقية توقفت لمدة شهر في روسيا، رجعت تشتغل تاني

مش محتاجين نجيب أرشيفها في روسيا

بس مستفز قد ايه البوصلة الأخلاقية للغرب دايما انتقائية

مش هيتبنوا أي موقف في روسيا والصين عشان هيروحوا ورا الشمس

لكن طبعا التبني يظهر في قطر عشان عارفين أن محدش هيعمل حاجة https://t.co/cdAyfI0fd8 — مُحمد عبد العظيم (@muhammdaz) November 21, 2022

من هي أليكس سكوت، مراسلة BBC في قطر؟

وأليكس سكوت، التي قررت دخول مجال الإعلام قبل سنوات، هي لاعبة كرة قدم سابقة، لعبت وقادت فريق “آرسنال الإنجليزي لسنوات” قبل أن تتفرغ للعمل الإنساني وأنشطة المجتمع المدني خاصة في الدول التي تشهد توترات سياسية واجتماعية حادة.

وهي مذيعة رياضية إنجليزية، ومحللة رياضية، ولاعبة كرة قدم محترفة سابقة لعبت في الغالب كظهير أيمن في أرسنال في اتحاد كرة القدم للسيدات.

شاركت في 140 مباراة مع منتخب إنجلترا ومثلت انجلترا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012.