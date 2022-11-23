الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
الرئيسيةالهدهدلولوة الخاطر تنشر فيديو يوثق فرحة اللاجئين الروهينغا بفوز المنتخب السعودي وتعلق!
الهدهد

لولوة الخاطر تنشر فيديو يوثق فرحة اللاجئين الروهينغا بفوز المنتخب السعودي وتعلق!

قطر أقامت خيام مخصصة للاجئين لمشاهدة بطولة كأس العالم

كتب سالم حنفي
فرحة الروهينغا بفوز السعودية watanserb.com
فرحة اللاجئين الروهينغا بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتيني
- Advertisement -

وطن– نشرت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، مقطعَ فيديو يوثّق فرحة اللاجئين الروهينغا بفوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، وذلك في منطقة المشجعين المخصصة للاجئين في بنغلاديش التي أقامتها قطر.

ووفقاً للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد كانت ردة فعل اللاجئين الروهينغا جنونية مع إعلان حكم المباراة انتهاء اللقاء بفوز الأخضر، بهدفين مقابل هدف.

وعبّر المئات من اللاجئين الذين ملؤوا الخيمة المخصصة لهم، عن فرحتهم بالهتاف بصوت عالٍ واحتضان بعضهم البعض، في موقف مثير للمشاعر.

- Advertisement -

وكانت “الخاطر” قد قدّمت تهانيها للسعودية بفوز منتخبها على الأرجنتين قائلة: “نبارك للأشقاء في السعودية هذا الفوز المستحق أمام واحد من أقوى المنتخبات في العالم وعقبال جميع المنتخبات العربية”.

- Advertisement -

وكشفت دولة قطر عن تطويرِ أكثر من 10 مناطق للمشجعين من اللاجئين والنازحين في 8 دول مختلفة، بهدف مشاركتهم الفرحة لمشاهدة بطولة كأس العالم 2022.

مَن هم “الروهينغا”؟

والروهينغا هم طائفة عرقية مسلمة مستقلة تعيش بصفة رئيسية في ميانمار، يسود اعتقاد بأنهم أسلاف تجار مسلمين استقروا في المنطقة منذ أكثر من 1000 عام، ويعيش أفراد من هذه الطائفة العرقية كذلك في بنغلاديش والسعودية وباكستان.

ويواجه الروهينغيون في ميانمار السخرة، وليس لديهم الحق في امتلاك الأراضي، وتُفرض عليهم قيود شديدة، في حين أنهم في بنغلاديش يعانون فقراً مدقعاً، وليس لديهم أوراق ثبوتية أو فرص للعمل.

ويرجع التمييز إلى استقلال بورما عن بريطانيا، بحسب مراقبين، لكنه ينتشر بصفة خاصة في راخين، حيث يؤكد نحو مليون من الروهينغا، أنهم يواجهون عداوة شديدة من الأغلبية البوذية.

يواجه الروهينغيون في ميانمار السخرة ويحرمون من حقهم في امتلاك أراضٍ

حكومات ميانمار المتعاقبة والروهينغا

ودأبت الحكومات المتعاقبة في ميانمار على القول، إن مسلمي الروهينغا ليسوا جماعة عرقية فعلياً، وإنهم في واقع الأمر مهاجرون بنغال يعتبرون بمثابة أحد آثار عهد الاستعمار المثيرة للخلاف.

ونتيجة لهذا، لا يدرجهم دستور ميانمار ضمن جماعات السكان الأصليين، الذين من حقهم الحصول على المواطنة.

الإبادة الجماعية للروهينغا

وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية منذ 2017، بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

ويعيش حوالي 850 ألفاً من هذه الأقلية حالياً، في مخيمات في بنغلادش المجاورة، بينما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

لولوة الخاطر تتحدث عن سلوك طالبان والصور التي التقطت مع الطبيبات الافغانيات

الهدهد

لولوة الخاطر تكشف طبيعة علاقة قطر بطالبان وحماس في حوار مع شبكة “NBC”

الهدهد

لولوة الخاطر تنشر فيديو من مقر إقامة اللاجئين الأفغان بقطر.. ما قصة المصحف والسجادة؟

الهدهد

لولوة الخاطر ترد على هذا السؤال بشأن سوريا وبشار الأسد وتضع النقاط على الحروف

الهدهد

لولوة الخاطر تُفحم مذيعة (سكاي نيوز) في أقوى رد قطري بشأن أموال إعمار غزة

الهدهد

قطر تعلن استعدادها للتوسط بين حماس وأمريكا

الهدهد

لولوة الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية تهدي الفلسطينيين أبيات من الشعر “فيديو”

الهدهد

هذا ما قالته المتحدثة باسم الخارجية القطرية عن “المصالحة الخليجية” بعدما أصيب عيال زايد بالصدمة

الهدهد

“الحل يلوح بالأفق”.. هذا ما قالته لولوة الخاطر عن انتهاء أزمة الخليج وحصار قطر “ولكن الأمر سيكون تدريجيا”

الهدهد

مستشار ابن زايد صدق فيه المثل “ودت العاهرة لو زنت كل النساء”: قطر مترددة في إعلان التطبيع لهذا السبب

تقارير

لن نطبع كما تحلمون.. لولوة الخاطر تفجر مفاجأة حول تقدم في حل الأزمة الخليجية وهذه قصة الرسائل والرسل

الهدهد

لولوة الخاطر تكشف تفاصيل مساعي الكويت لإنهاء الأزمة الخليجية.. وهذا ما فعله وزير الخارجية الكويتي في رمضان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مشاهدة مباراة ألمانيا واليابان مباشر اليوم يلا شوت بجودة عالية

الكشف عن مبلغ ضخم ستودعه السعودية في البنك المركزي التركي!

والد حسام حبيب ينشر فيديو مثير يوثق تجسسه على نجله وزوجته شيرين عبدالوهاب!

لحظة انفجار العبوة الناسفة في محطة الباصات بالقدس.. واللقطات الأولى للحافلة المستهدفة

للحد من خطر الإصابة بمرض السكري.. أدرج هذه الأطعمة في أسرع وقت ممكن ضمن وجباتك

تشكيلة منتخب البرتغال أمام غانا القوية في مونديال قطر 2022

شمس الكويتية تثير الجدل بفيديو مع كوافيرها وهو يتحسسها (شاهد)

مونديال قطر.. مشجعات أجنبيات يجربن الحجاب للمرة الأولى ومكسيكي يشهر إسلامه (شاهد)

رائحة الفم الكريهة يمكن أن تدل على الإصابة بهذا المرض!

شاب قطري يتصدر تريند الصين ويصبح الأكثر شهرة فيها.. ما القصة؟!(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC