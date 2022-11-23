حسب الخبراء..أفضل 4 سيارات كهربائية فاخرة قادمة في عام 2023

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وطن- تزايدت مؤخرا شعبية السيارات الكهربائية التي تعتبر صديقة للبيئة أكثر من السيارات التي تعمل بالبنزين.

وأظهرت دراسة حديثة أن 82٪ من السائقين الشباب يعتقدون أن السيارات الكهربائية هي المستقبل وأن 72٪ من بين هؤلاء أعمارهم بين 18 و 40 عامًا يفكرون في شراء واحدة.

وإذا كنت تبحث عن واحدة لعام 2023، إليك قائمة بأفضل 4 سيارات كهربائية أعدها خبراء في موقع “studyfinds”

Mercedes-Benz EQS

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على رأس القائمة، تتصدر سيارة مرسيدس-بنز EQS الكهربائية. وتحتوي هذه السيارة على مقاعد جلدية مصنوعة من أرقى أنواع الجلد الفاخر.

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والميزة الأكثر تميزًا في EQS هي ثلاث شاشات رقمية مخبأة خلف لوحة زجاجية واحدة. لذا، إذا كنت ترغب في ترقية تجربتك في القيادة، فإن Mercedes-Benz EQS هي الخيار الأفضل.

Porsche Taycan GTS

هذه السيارة هي سريعة وقوية. لكن هناك العديد من الميزات الأخرى التي تجعلها مميزة عن بقية السيارت.

باعتبارها أول طراز كهربائي من GTS في تاريخ بورش، تمثل سيارة تايكان نقطة تحول في تاريخ السيارات حيث أصبحت سيارات بورش الكهربائية أكثر تميزًا ذلك أنها تتخطى حدود معظم السيارات الكهربائية الأخرى المعروضة للبيع في الوقت الحالي.

كما تبلغ قوة المحرك الكهربائي قرابة 400 حصان.



Audi e-Tron GT

بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن سيارة تجمع بين الأداء والرفاهية، فسيارة Audi e-Tron GT تعتبر السيارة المثالية.

وفقًا لـموقع CNET الأمريكي، تحتوي سيارة GT على حزمة داخلية جلدية كاملة تبلغ قيمتها 4000 دولار، ومقاعد جلد رائعة. كما تحتوي السيارة على مقاعد رياضية مع خاصية التعديل بـ18 وضعية.



وبقوة 590 حصانًا، يمكن أن تصل سرعة هذه السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.3 ثانية.

Lucid Air

تدعي شركة سيارات لوسيد موتورز (Lucid Motors) أن سيارتها الجديدة لوسيد آير (Lucid Air)، تم صنعها للتغلب على Tesla Model S والسيارات الراقية الأخرى من شركات صناعة السيارات الألمانية.

وتتمتع سيارة لوسيد Air Lucid بقدرات أداء مذهلة وبتصميم جذاب وعصري. كما تأتي بقوة 620 حصاناً.