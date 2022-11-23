الأربعاء, نوفمبر 23, 2022
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جمال ساحر للمشجعات السعوديات يخطف الأنظار في قطر (شاهد)

لقطات رصدت بعضهن في مدرجات كأس العالم

كتب باسل النجار
المشجعات السعوديات watanserb.com
المشجعات السعوديات
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وطن- تشهد ملاعب قطر المونديالية حضوراً جماهيراً غفيراً للسعوديين، الذين ذهبوا إلى الدوحة لمؤازرة منتخبهم الوطني في مسيرته بالمونديال، والتي بدأها بشكل قوي جداً أمام الأرجنتين واقتنص فوزاً تاريخياً.

جميلات السعودية في مدرجات مونديال قطر

وأمس الثلاثاء، سُجّل كيوم تاريخي للكرة السعودية، بعد تمكّن “الأخضر” من قهر أسطورة ميسي ورفاقه “راقصي التانجو”، واقتناص 3 نقاط ثمينة بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

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وكان لافتاً الحضورُ النسائي الكبير من السعودية في مباراة منتخب بلادهم، أمس.

المشجعات السعوديات
المشجعات السعوديات
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المشجعات السعوديات ظهرن في مدرجات استاد “لوسيل”، وهن يؤازرن فريقهم بروح عالية وحماس شديد.

وأشاد العديد من النشطاء بما وصفوه بالجمال السعودي الساحر، وتداولوا صوراً لبعض مشجعات “الأخضر”، وسْطَ تعليقاتِ ثناء وإشادة على إطلالتهن الساحرة.

المشجعات السعوديات
المشجعات السعوديات

ويشار إلى أنّ ظهور المرأة السعودية في محافل رياضية كهذه، كان من الأمور الممنوعة والمحرمة قديماً قبل صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم.

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حيث سمح ابن سلمان ولأول مرة في تاريخ المملكة، للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارات، بقرارات ملكية أحدثت ضجة واسعة آنذاك.

المشجعات السعوديات
المشجعات السعوديات

وشكّك ناشطون ببعض الصور المتداوَلة لمشجعات يرتدين علم السعودية وشعار المنتخب السعودي في قطر، مرجّحين أنهن مشجعات عربيات يساندن السعودية ضد الأرجنتين، لكن ليسوا سعوديات، حسب قولهم.

المشجعات السعوديات
المشجعات السعوديات

انتصار تاريخي للسعودية على الأرجنتين

وأمس حقق المنتخب السعودي انتصاراً تاريخياً في أول مباراة له بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بفوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.

ووصف نجم الأرجنتين ليونيل ميسي هذه الهزيمة التي تعرض لها فريقه بـ”الصدمة الكبيرة”، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع أبداً أن يهزم منتخب بلاده على يد الأخضر.

وقال ميسي: “في غرفة تغيير الملابس مع الشباب، تحدثنا عن كل شيء. لم نتوقع أن نخسر بهذه الطريقة، والآن يجب أن نحضر أنفسنا للقادم. يجب أن نفوز. وهذا الأمر يعتمد علينا”.

واستطرد: “إنها ضربة قاسية جدا للجميع، لكن ليس هناك خيار آخر سوى الوقوف على قدمينا مجددا، وأن نفكر فيما سيأتي، وأن نفوز كي نستقر مجددا”.

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وحقّق المنتخب السعودي المفاجأةَ المدوية للقريب قبل البعيد، عقب الفوز التاريخي على الأرجنتين (راقصو التانغو)، بهدفين غالين مقابل هدف وحيد، ليكسر بذلك سلسلة انتصارات الأخيرة التي بقيت صادمة ال36.

المشجعات السعوديات
المشجعات السعوديات

ويستعدّ منتخب السعودية في مجموعة الموت أمام منافسه بولندا، في الجولة الثانية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

يشار إلى أنّ الأخضر السعودي يعتلي صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، كما ويليه بولندا والمكسيك في المركزين الثاني والثالث، بينما يتذيّل الأرجنتين الترتيب بدون أي من النقاط.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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