جمال ساحر للمشجعات السعوديات يخطف الأنظار في قطر (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تشهد ملاعب قطر المونديالية حضوراً جماهيراً غفيراً للسعوديين، الذين ذهبوا إلى الدوحة لمؤازرة منتخبهم الوطني في مسيرته بالمونديال، والتي بدأها بشكل قوي جداً أمام الأرجنتين واقتنص فوزاً تاريخياً.

جميلات السعودية في مدرجات مونديال قطر

وأمس الثلاثاء، سُجّل كيوم تاريخي للكرة السعودية، بعد تمكّن “الأخضر” من قهر أسطورة ميسي ورفاقه “راقصي التانجو”، واقتناص 3 نقاط ثمينة بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف.

وكان لافتاً الحضورُ النسائي الكبير من السعودية في مباراة منتخب بلادهم، أمس.

- Advertisement -

المشجعات السعوديات ظهرن في مدرجات استاد “لوسيل”، وهن يؤازرن فريقهم بروح عالية وحماس شديد.

وأشاد العديد من النشطاء بما وصفوه بالجمال السعودي الساحر، وتداولوا صوراً لبعض مشجعات “الأخضر”، وسْطَ تعليقاتِ ثناء وإشادة على إطلالتهن الساحرة.

ويشار إلى أنّ ظهور المرأة السعودية في محافل رياضية كهذه، كان من الأمور الممنوعة والمحرمة قديماً قبل صعود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم.

- Advertisement -

حيث سمح ابن سلمان ولأول مرة في تاريخ المملكة، للمرأة السعودية بدخول الملاعب وقيادة السيارات، بقرارات ملكية أحدثت ضجة واسعة آنذاك.

وشكّك ناشطون ببعض الصور المتداوَلة لمشجعات يرتدين علم السعودية وشعار المنتخب السعودي في قطر، مرجّحين أنهن مشجعات عربيات يساندن السعودية ضد الأرجنتين، لكن ليسوا سعوديات، حسب قولهم.

انتصار تاريخي للسعودية على الأرجنتين

وأمس حقق المنتخب السعودي انتصاراً تاريخياً في أول مباراة له بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بفوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف.

ووصف نجم الأرجنتين ليونيل ميسي هذه الهزيمة التي تعرض لها فريقه بـ”الصدمة الكبيرة”، مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع أبداً أن يهزم منتخب بلاده على يد الأخضر.

وقال ميسي: “في غرفة تغيير الملابس مع الشباب، تحدثنا عن كل شيء. لم نتوقع أن نخسر بهذه الطريقة، والآن يجب أن نحضر أنفسنا للقادم. يجب أن نفوز. وهذا الأمر يعتمد علينا”.

واستطرد: “إنها ضربة قاسية جدا للجميع، لكن ليس هناك خيار آخر سوى الوقوف على قدمينا مجددا، وأن نفكر فيما سيأتي، وأن نفوز كي نستقر مجددا”.

وحقّق المنتخب السعودي المفاجأةَ المدوية للقريب قبل البعيد، عقب الفوز التاريخي على الأرجنتين (راقصو التانغو)، بهدفين غالين مقابل هدف وحيد، ليكسر بذلك سلسلة انتصارات الأخيرة التي بقيت صادمة ال36.

ويستعدّ منتخب السعودية في مجموعة الموت أمام منافسه بولندا، في الجولة الثانية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

يشار إلى أنّ الأخضر السعودي يعتلي صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، كما ويليه بولندا والمكسيك في المركزين الثاني والثالث، بينما يتذيّل الأرجنتين الترتيب بدون أي من النقاط.