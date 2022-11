تشكيلة منتخب البرتغال أمام غانا القوية في مونديال قطر 2022

- Advertisement -

وطن- تشهدُ تشكيلة منتخب البرتغال القوية، حضورَ العديد من النجوم البارزين على رأسهم صاورخ مادير كريستيانو رونالدو، أمام غانا، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستنطلق مباراة البرتغال وغانا، المثيرة والقوية على ملعب “استاد 974″، في دور منافسات بطولة كأس العالم 2022، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

كما وبتوقيت دولة مصر وفلسطين، ستكون في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الخامسة مساءً.

𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗬. 🫂🇵🇹 Focus on our @FIFAWorldCup 's debut 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/k1AwuMEOG1

𝗙𝗔𝗠𝗜́𝗟𝗜𝗔. 🫂🇵🇹 Foco na nossa estreia no @FIFAWorldCup 🏆 #VesteABandeira

فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة المنتظرة بين كلا المنتخبين الأوروبي والأفريقي.

وسيدخل المدرب البرتغالي المخضرم فرناندو سانتوس، المباراة القوية أمام نظيره غانا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا، روي باتريسيو.

دفاع البرتغال (الملاحون): ديوغو دالوت، جواو كانسيلو، بيبي (أنطونيو سيلفا)، روبن دياز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، روبن نيفيز (جواو ماريو).

كما وفي مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فليكيس، أندري سيلفا (رافاييل لياو).

وسيعلق على مباراة البرتغال وغانا، على قناة (beIN sport Max 1 ) الرياضية القطرية المشفرة، الناقلة لأحداث منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما وستنقل المباراة كذلك، على قناة “الكأس” القطرية، الناقلة لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022.

𝗙𝗢𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗙𝗔𝗠𝗜́𝗟𝗜𝗔. 😁🇵🇹 Estamos prontos! 📸

𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗬 𝗣𝗛𝗢𝗧𝗢. 😁🇵🇹 We're ready for the #FIFAWorldCup! 📸 pic.twitter.com/sqytZqfMcG

— Portugal (@selecaoportugal) November 20, 2022