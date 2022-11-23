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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرتغال أمام غانا القوية في مونديال قطر 2022

بمشاركة رونالدو .. تشكيلة البرتغال أمام غانا في مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب البرتغال اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب البرتغال اليوم
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وطن- تشهدُ تشكيلة منتخب البرتغال القوية، حضورَ العديد من النجوم البارزين على رأسهم صاورخ مادير كريستيانو رونالدو، أمام غانا، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستنطلق مباراة البرتغال وغانا، المثيرة والقوية على ملعب “استاد 974″، في دور منافسات بطولة كأس العالم 2022، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

توقيت مباراة البرتغال وغانا

كما وبتوقيت دولة مصر وفلسطين، ستكون في تمام الساعة السادسة مساءً، بينما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الخامسة مساءً.

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فيما ستكون بتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لنقل المباراة المنتظرة بين كلا المنتخبين الأوروبي والأفريقي.

تشكيلة منتخب البرتغال أمام غانا

وسيدخل المدرب البرتغالي المخضرم فرناندو سانتوس، المباراة القوية أمام نظيره غانا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: ديوجو كوستا، روي باتريسيو.

دفاع البرتغال (الملاحون): ديوغو دالوت، جواو كانسيلو، بيبي (أنطونيو سيلفا)، روبن دياز.

خط الوسط: برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، روبن نيفيز (جواو ماريو).

كما وفي مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فليكيس، أندري سيلفا (رافاييل لياو).

معلق مباراة البرتغال أمام غانا

وسيعلق على مباراة البرتغال وغانا، على قناة (beIN sport Max 1 ) الرياضية القطرية المشفرة، الناقلة لأحداث منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، المعلق اليمني حسن العيدروس.

كما وستنقل المباراة كذلك، على قناة “الكأس” القطرية، الناقلة لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022.

ترتيب منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 المجموعات

كما ويتواجد منتخب البرتغال (الملاحون)، في المجموعة الثامنة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 المجموعات، برفقة غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.

يذكر أنّ منتخب البرتغال قد حقّق الفوز في المباراة الودية الماضية بغياب الدون رونالدو، أمام نيجيريا، برباعية نظيفة دون رد، في إطار التحضيرات لمونديال كأس العالم 2022.

المصدروطن + صفحة منتخب البرتغال+ منتخب غانا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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