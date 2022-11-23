تشكيلة منتخب البرازيل ضد صربيا في مونديال قطر 2022

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وطن- يلتقي منتخب البرازيل أمام نظيره صربيا، الخميس، في أولى مواجهات كلا المنتخبين في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستبدأ صافرة مباراة البرازيل ضد صربيا، على ميدان ملعب ” استاد لوسيل” المونديالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مشاهدة مباراة البرازيل ضد صربيا

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

Trabalho e alegria! 💪🤩 Primeiro dia de treino no Qatar! ✅😁 Vamos, Brasil! 🇧🇷💛 📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/RlbjFU1vhp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 20, 2022

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فيما ستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، لنقل أحداث المباراة المنتظرة بين كلا المنتخبين.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد صربيا

وسيلعب المدرب البرازيلي تيتي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام صربيا، في دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

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حراسة المرمى: إيدرسون مواريس، أليسون بيكر.

دفاع راقصو السامبا: داني ألفيس (دانيلو)، إيدير ميليتاو، تياغو سيلفا، ماركينيوس.

خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا، غابرييل مارتينيلي (أنتوني).

مركز الهجوم: نيمار جونيور، غابرييل جيسوس، فينيسيوس جونيور (رودريغو غوس).

معلق مباراة البرازيل وصربيا في مونديال قطر 2022

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة البرازيل ضد صربيا، على قناة (Bein sport max 1 )، الرياضية القطرية المشفرة، المعلق الجزائري المخضرم حفيظ دراجي.

Tradição é tradição! São 215 milhões de torcedores representados no nosso sonho pela sexta estrela ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Seleção Brasileira viaja amanhã para o Catar levando na bagagem a energia de todos vocês! 🇧🇷🇶🇦 Vamos juntos pelo hexa!!! Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/Z5HvcqAKkp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 18, 2022

كما وستنقل على قنوات “الكأس” القطرية، التي تمتلك حقوق البث لكافة مباريات كأس العالم 2022 قطر.

مجموعة منتخب البرازيل وصربيا في مونديال قطر 2022

كما ويحل منتخب البرازيل الأكثر تتويجاً بالبطولة العالمية برصيد 5 مرات، في المجموعة الثامنة من دور منافسات كأس العالم 2022 المجموعة، إلى جانب صربيا وسويسرا والكاميرون.

وكان منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، قد خاض آخر مباراة ودية أمام تونس (نسور قرطاج)، والتي انتهت بخسارة الأخير بخماسية ثمية مقابل هدف وحيد.