الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
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مونديال قطر 2022

مانشستر يونايتد يحسم بقاء كريستيانو رونالدو بهذا القرار

رسمياً: نادي مانشستر يونايتد يفسخ عقده مع كريستيانو رونالدو

كتب فارس أبو شيحة
مانشستر يونايتد يقسخ عقده مع كريستيانو رونالدو watanserb.com
مانشستر يونايتد يقسخ عقده مع كريستيانو رونالدو
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وطن- حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمر بقاء كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، مع الشياطين الحمر خلال الفترة القادمة، أي ما بعد انتهاء مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي نشره عبر حسابه، على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” كريستيانو رونالدو يغادر مانشستر يونايتد، بعد اتفاق متبادل وبشكل فوري”.

كريستيانو رونالدو يغادر مانشستر يونايتد

وأردف بيان النادي، “يقدم النادي الشكر لرونالدو على إسهاماته الكبيرة التي قدمها على مدار الفترتين اللتين قضاهما في أولد ترافورد”.

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وجاء تلك الخطوة، بعد تصريحات البرتغالي رونالدو الهجومية ضد إدارة مانشستر يونايتد وبعض اللاعبين السابقين، والمدرب الهولندي الحالي إريك تين هاج، خلال الأيام الماضية.

تصريحات كريستيانو رونالدو

كما وكان من أبرز التصريحات التي أدلى بها الدون رونالدو، والتي أخذت الصدى الواسع عبر وسائل الإعلام، هجومه على إدارة الشياطين الحمر، قائلاً: ” إدارة النادي لم ترحب بفكرة عودتي مرة أخرى، وهناك اثنين أو ثلاثة قاموا بخيانتي”.

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كما وتحدث عن المدرب الهولندي تين إريك هاج، ” لم أظهر الاحترام للمدرب، ما دام لم يحترمني ..”.

تشيلسي الأقرب لضم رونالدو

ووصف النقد الموجه من اللاعبين السابقين من أبرزهم واين روني، قائلاً: ” لماذا ينتقدني بشدة، ربما يعلم أنني ما زلت أفضل منه في المستوى. وهو اعتزل، وهذا صحيح”.

ويشار إلى أن نادي تشيلسي يعد أبرز النوادي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأقرب في الحصول على خدمات صاروخ مادير رونالدو في الميركاتو الشتوي القادم، إلى جانب نوادي أخرى ربما ستدخل المفاوضات للتعاقد مع اللاعب.

المصدروطن+ نادي مانشستر يونايتد + صفحة فابريزيو رومانو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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