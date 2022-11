مانشستر يونايتد يحسم بقاء كريستيانو رونالدو بهذا القرار

- Advertisement -

وطن- حسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمر بقاء كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، مع الشياطين الحمر خلال الفترة القادمة، أي ما بعد انتهاء مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان رسمي نشره عبر حسابه، على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” كريستيانو رونالدو يغادر مانشستر يونايتد، بعد اتفاق متبادل وبشكل فوري”.

وأردف بيان النادي، “يقدم النادي الشكر لرونالدو على إسهاماته الكبيرة التي قدمها على مدار الفترتين اللتين قضاهما في أولد ترافورد”.

- Advertisement -

وجاء تلك الخطوة، بعد تصريحات البرتغالي رونالدو الهجومية ضد إدارة مانشستر يونايتد وبعض اللاعبين السابقين، والمدرب الهولندي الحالي إريك تين هاج، خلال الأيام الماضية.

كما وكان من أبرز التصريحات التي أدلى بها الدون رونالدو، والتي أخذت الصدى الواسع عبر وسائل الإعلام، هجومه على إدارة الشياطين الحمر، قائلاً: ” إدارة النادي لم ترحب بفكرة عودتي مرة أخرى، وهناك اثنين أو ثلاثة قاموا بخيانتي”.

“The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford”, statement confirms. pic.twitter.com/wpkHJLVVpu

🚨 BREAKING: Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

- Advertisement -

كما وتحدث عن المدرب الهولندي تين إريك هاج، ” لم أظهر الاحترام للمدرب، ما دام لم يحترمني ..”.

ووصف النقد الموجه من اللاعبين السابقين من أبرزهم واين روني، قائلاً: ” لماذا ينتقدني بشدة، ربما يعلم أنني ما زلت أفضل منه في المستوى. وهو اعتزل، وهذا صحيح”.

If you've seen the explosive Cristiano Ronaldo interview, we want to hear from you! We’d like to invite you to join Piers Morgan live on Monday night at 8pm.

To join our virtual audience and give your reaction to #90MinutesWithRonaldo, email [email protected]@piersmorgan pic.twitter.com/BMJWmYEYSC

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 18, 2022