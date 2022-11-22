الثلاثاء, نوفمبر 22, 2022
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حياتنا

لمحاربة الطقس البارد..تناول هذه الأطعمة يوميََا للشعور بالدفء

تلعب البذور والمكسرات دورًا في تعزيز صحة القلب وهي ضرورية في موسم الشتاء

كتب ايمان الباجي
لمحاربة الطقس البارد..تناول هذه الأطعمة يوميََا للشعور بالدفء watanserb.com
تناول هذه الأطعمة يوميََا للشعور بالدفء
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وطنخلال فصل الشتاء، عادة ما يصبح الناس أكثر عرضة للإصابة بأمراض مثل الإنفلونزا والسعال. ولهذا من المهم الحفاظ على صحة الجهاز المناعي وتقويته.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي إجراء بعض التغييرات على النظام الغذائي وإضافة المواد الغذائية التي يمكن أن تعزز الصحة بشكل طبيعي في فصل الشتاء وتوفر جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

وفي هذا السياق، كشفت مجلة The News International عن مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي ينصح بتناولها في فصل الشتاء لمساعدة الجسم على البقاء دافئًا في الشتاء.

المكسرات والبذور

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تحتوي البذور والمكسرات على نسبة عالية من أوميغا 3، وهي دهون أساسية تلعب دورًا في تعزيز صحة القلب وتأمين الجسم ضد الالتهابات، وهي بالتالي ضرورية في موسم الشتاء.

ومن أشهر البذور التي ينصح بتناولها هي بذور عباد الشمس وبذور الكتان وبذور اليقطين ووبذور الشيا.

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هذه الوجبات الخفيفة توفر المغنيسيوم للجسم وهي أيضًا مصدر كبير للبروتين، كما أنها مفيدة للأمعاء وتعزز بالتالي الجهاز المناعي.

الماء

خلال فصل الشتاء، يشرب الشخص كميات قليلة من الماء ويمكن أن يؤدي هذا إلى جفاف الجسم.

لذا، ينصح خلال فصل الشتاء شرب الماء بكثرة، لأنه ينظم درجة حرارة الجسم ويمكن أن يساعد أيضًا في توفير الطاقة للجسم.  

الزنجبيل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في التخلص من الغثيان وتقليل الالتهاب مما يعني أنه خيار رائع لمحاربة نزلات البرد والانفلونزا.

يساعد الزنجبيل على الشعور بالدفء في يوم بارد، كما أنه يسهل عملية الهضم ويعزز التمثيل الغذائي ويعزز تدفق الدم. بخلاف الشاي، يمكن إضافة الزنجبيل إلى الحساء وأحيانًا إلى العصائر.

السمك

يمكن للأسماك وهي مصدراً كبيراً لفيتامينات د وأحماض أوميغا 3 الدهنية، أن تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم وزيادة التركيز الذهني. 

لذا ينصح بتناول الأسماك في فصل الشتاء، لأنها من أفضل الأطعمة التي تمنح الجسم طاقة.

البيض

يمد البيض الجسم بالبروتينات والفيتامينات، التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

كما يمكن للبيض أيضًا أن يحافظ على مستويات ملائمة من فيتامين د.

المصدرمجلة The News International ، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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