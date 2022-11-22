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أبو تريكة فاجأ الجميع بما قاله عن السعودية بعد هزيمة الأرجنتين (فيديو)

نجم مصر السابق احتفى بانتصار الأخضر

كتب خالد السعدي
محمد أبو تريكة watanserb.com
محمد أبو تريكة
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وطن- أثار ظهور النجم المصري محمد أبو تريكة لاعب الفراعنة السابق، في ملعب “لوسيل” الذي استضاف مباراة السعودية والأرجنتين في بطولة كأس العالم تفاعلا واسعا بين الجمهور والنشطاء.

وأظهر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام وتداوله نشطاء على موقع تويتر، أبو تريكة وهو يقف في ملعب المباراة مرتديا رابطة عنق خضراء؛ دعما للمنتخب السعودي الذي حقق بالفعل انتصارا تاريخيا أمام منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف.

احتفاء السعوديين بأبو تريكة

وخلال فقرة تحليلية أجريت من ملعب المباراة، قال المذيع عبد العزيز النصر، إن الكثير من مشجعي المنتخب السعودي حرصوا على التقاط صور تذكارية مع تريكة.

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فردّ نجم مصر السابق الملقب بالماجيكو: “أنا بحب السعودية والسعوديين عموما من قلبي .. زيهم زي كل الشعوب العربية”.

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وأضاف: “أنا الحمد لله أتمنى الخير للجميع ولكل المنتخبات العربية .. إحنا أسرة واحدة.. لازم الروح دي تبقى موجودة بيننا.. صحيح يبقى فيه تنافس إنما على المستوى الفني وخارج المستطيل الأخضر”.

وتابع: “دايما تكون الروح موجودة والروح تكون حلوة .. أنا دايما أقول إن الجماهير السعودية ذواقة وبتحب الكرة الحلوة”.

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تعليق أبو تريكة على فوز السعودية

وبعد فوز الأخضر على راقصي التانجو، قال أبو تريكة: “مباراة السعودية والأرجنتين هي أعظم مباراة عربية في تاريخ كأس العالم”.

وأضاف: “إحنا كنا محظوظين إننا حضرنا اللحظة التاريخية دي.. المنتخب السعودي قدم ملحمة كروية”.

وقال أبوتريكة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “بي إن سبورتس”: “مباراة كبيرة للسعودية تكتيكية وفنيًا وذهنيًا ومعنويًا”.

وأكمل: “ريمونتادا سعودية علي الأراضي القطرية، (الكورة للشجعان وللي مش بيخاف)، ومبروك للمنتخب السعودي يستحق الفوز، ومبروك للعرب جميعهم مباراة للتاريخ”.

واستطرد أسطورة الكرة المصرية: “أحلى شيء أن راية لا إله إلا الله محمد رسول الله تبقى عالية دائما، هذا العلم في الأمام، (احنا اتحدف علينا أعلام وكوفيات من الجماهير للمنتخب السعودي تكفي بلد)”.

وبسؤاله هل هذه أعظم مباراة لمنتخب السعودية؟ قال: “لا هذه أفضل مباراة للعرب في تاريخ كأس العالم”.

وقال تريكة: “أنا كنت منتظر ميسي اليوم، وظهر لنا سالم الدوسري، وأنا أحبك يا ميسي ولكن سالم الدوسري يستحق الإشادة”.

أبو تريكة قبل مباراة قطر

وكان أبو تريكة قد ارتدى رابطة عنق باللون العنابي، في اليوم الأول لافتتاح بطولة كأس العالم دعما لدولة قطر في استضافتها للبطولة، وكذلك في مواجهتها الافتتاحية أمام منتخب الإكوادور التي خسرها أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

انتصار تاريخي للأخضر

وقص المنتخب السعودي مشاركته المونديالية، بانتصار تاريخي على منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف.

سجل للأخضر، صالح الشهري في الدقيقة الثامنة والأربعين، والثاني أحرزه سالم الدوسري في الدقيقة الثالثة والخمسين، بعدما كان لونيل ميسي قد تقدم للأرجنتين في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.

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وقال الاتحاد الدولي لكرة القديم “الفيفا”، الثلاثاء، إن فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، في مونديال قطر أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم.

وغرد حساب الاتحاد المعني ببطولة كأس العالم في تغريدة على تويتر قائلا: “السعودية هزمت الأرجنتين، واحدة من أكبر الصدمات في تاريخ كأس العالم لكرة القدم”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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