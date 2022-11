مشاهد مباراة السنغال وهولندا اليوم بث مباشر في كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- ينتظر عشاق كرة القدم، موعد مشاهدة مباراة السنغال وهولندا اليوم، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب “استاد الثمامة”.

وستنطلق مباراة السنغال وهولندا القوية والمثيرة، بتوقيت دولة السعودية وقطر، عند الساعة السابعة مساءً.

بينما ستكون بتوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

كما وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، لمشاهدة المباراة القوية والمرتقية بين كلا المنتخبين الأفريقي والأوروبي.

