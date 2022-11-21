مشاهد مباراة السنغال وهولندا اليوم بث مباشر في كأس العالم 2022

وطن- ينتظر عشاق كرة القدم، موعد مشاهدة مباراة السنغال وهولندا اليوم، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب “استاد الثمامة”.
وستنطلق مباراة السنغال وهولندا القوية والمثيرة، بتوقيت دولة السعودية وقطر، عند الساعة السابعة مساءً.
بينما ستكون بتوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.
كما وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، لمشاهدة المباراة القوية والمرتقية بين كلا المنتخبين الأفريقي والأوروبي.
Let’s do this 🇸🇳 | Game day
3hrs to go. #football #senegal pic.twitter.com/IjMtuglE4T
— Football Senegal (@FootballSenegal) November 21, 2022
مشاهدة مباراة السنغال وهولندا بث مباشر
وكالعادة ستبث مباراة السنغال وهولندا، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” و “الكأس“، الرياضيتين الناقلتين لأحداث بطولة كأس العالم 2022 قطر، في الوطن العربي وشمال أفريقيا.
🇸🇳 🤩 | #worldcup #senegal #football @FIFAWorldCup @Papy_Mendy @IGanaGueye @kkoulibaly26 pic.twitter.com/PnoNBBBBzd
— Football Senegal (@FootballSenegal) November 19, 2022
كما وسيعلق على مجريات المباراة بين كلا المنتخبين، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على شبكة قنوات “بين سبورت”، المعلق التونسي رؤوف خليف.
نرفق لكم روابط مشاهدة مباراة السنغال وهولندا بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:
مشاهدة مباراة السنغال وهولندا بث مباشر (اضغط هنا)
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غياب ساديو ماني عن كأس العالم 2022
ويفتقد منتخب السنغال خدمات اللاعب ساديو ماني نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2022، ووصيف الكرة الذهبية خلف الفرنسي كريم بنزيما المتوج بها بسبب الإصابة.
مجموعة منتخب السنغال في كأس العالم 2022
ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى، منتخب الإكوادور الذي حقق الفوز النظيف على صاحب الأرض العنابي القطري بهدفين دون رد، برصيد 3 نقاط مهمة، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.
🦁 From generation to generation.
There's #NothingLikeOranje. 🧡#WorldCup pic.twitter.com/CGj4sa41le
— OnsOranje (@OnsOranje) November 21, 2022
ويتواجد في مجموعة السنغال (أسود التيرانغا) وهولندا (الطواحين)، في المجموعة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة الإكوادور والمستضيف قطر.
Our World Cup adventure begins! 🦁
🎥 𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐒𝐒 𝐎𝐑𝐀𝐍𝐉𝐄 » https://t.co/iFBSbIgvRS#NothingLikeOranje #WorldCup pic.twitter.com/39Vey7zwP7
— OnsOranje (@OnsOranje) November 20, 2022
كما وستستمر فعاليات بطولة كأس العالم 2022 قطر، التي انطلقت الأحد الماضي، حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.