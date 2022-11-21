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مونديال قطر 2022

مشاهد مباراة السنغال وهولندا اليوم بث مباشر في كأس العالم 2022

أسود التيرانغا في مواجهة الطواحين الهولندية في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة السنغال وهولندا بث مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة السنغال وهولندا بث مباشر
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وطن- ينتظر عشاق كرة القدم، موعد مشاهدة مباراة السنغال وهولندا اليوم، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب “استاد الثمامة”.

وستنطلق مباراة السنغال وهولندا القوية والمثيرة، بتوقيت دولة السعودية وقطر، عند الساعة السابعة مساءً.

بينما ستكون بتوقيت مصر وفلسطين، في تمام الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

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كما وبتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، لمشاهدة المباراة القوية والمرتقية بين كلا المنتخبين الأفريقي والأوروبي.

مشاهدة مباراة السنغال وهولندا بث مباشر

وكالعادة ستبث مباراة السنغال وهولندا، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” و “الكأس“، الرياضيتين الناقلتين لأحداث بطولة كأس العالم 2022 قطر، في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وسيعلق على مجريات المباراة بين كلا المنتخبين، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، على شبكة قنوات “بين سبورت”، المعلق التونسي رؤوف خليف.

نرفق لكم روابط مشاهدة مباراة السنغال وهولندا بث مباشر بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

مشاهدة مباراة السنغال وهولندا بث مباشر (اضغط هنا) 

مباراة السنغال وهولندا بث مباشر (اضغط هنا) 

بث المباراة بين السنغال وهولندا (اضغط هنا)

غياب ساديو ماني عن كأس العالم 2022

ويفتقد منتخب السنغال خدمات اللاعب ساديو ماني نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2022، ووصيف الكرة الذهبية خلف الفرنسي كريم بنزيما المتوج بها بسبب الإصابة.

مجموعة منتخب السنغال في كأس العالم 2022

ويتصدر ترتيب المجموعة الأولى، منتخب الإكوادور الذي حقق الفوز النظيف على صاحب الأرض العنابي القطري بهدفين دون رد، برصيد 3 نقاط مهمة، في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ويتواجد في مجموعة السنغال (أسود التيرانغا) وهولندا (الطواحين)، في المجموعة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022، برفقة الإكوادور والمستضيف قطر.

كما وستستمر فعاليات بطولة كأس العالم 2022 قطر، التي انطلقت الأحد الماضي، حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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