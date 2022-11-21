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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران اليوم بث مباشر في كأس العالم 2022

إنجلترا تستهل مشوارها بمواجهة إيران في الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران بث مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران بث مباشر
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وطن- يترقب عشاق كرة القدم، مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران القوية، الاثنين، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب “استاد خليفة” الدولي.

وستنطلق صافرة مباراة بقرار من الحكم البرازيلي رافاييل كلوس، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر وإيران.

توقيت مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران

كما وسيكون بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، في تمام الساعة الثالثة مساءً، بينما ستكون عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة مصر وفلسطين.

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فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لنقل أحداث اللقاء المرتقب بين كلا المنتخبين في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران اليوم بث مباشر

وستبث كالعادة مباراة إنجلترا وإيران، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” و “الكأس“، الناقلة لأحداث بطولة كأس العالم 2022 قطر.

كما ونرفق لكم روابط مشاهدة بث مباراة إنجلترا وإيران اليوم بث مباشر، على النحو الآتي:

مشاهد مباراة إنجلترا وإيران اليوم بث مباشر (اضغط ها) 

بث مباراة إنجلترا وإيرات كورة لايف ( اضغط هنا) 

مباراة إنجلترا وإيران بث مباشر (اضغط هنا)

معلق مباراة إنجلترا وإيران

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وسيعلق على أحداث مباراة إنجلترا وإيران اليوم بث مباشر، على قناة “1 beIN Sport max” الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كما وجاء تردد قناة “1 beIN Sport max”، على القمر الصناعي (النايل سات)، 12064، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

مجموعة منتخب إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022

ويحل منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) ونظيره إيران (أسود فارس)، في المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر. برفقة الولايات المتحدة وويلز.

كما وتستمر فعاليات بطولة كأس العالم 2022 قطر، التي انطلقت الأحد، حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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