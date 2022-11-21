مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران اليوم بث مباشر في كأس العالم 2022

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وطن- يترقب عشاق كرة القدم، مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران القوية، الاثنين، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب “استاد خليفة” الدولي.

وستنطلق صافرة مباراة بقرار من الحكم البرازيلي رافاييل كلوس، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر وإيران.

توقيت مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران

كما وسيكون بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، في تمام الساعة الثالثة مساءً، بينما ستكون عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة مصر وفلسطين.

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فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لنقل أحداث اللقاء المرتقب بين كلا المنتخبين في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران اليوم بث مباشر

وستبث كالعادة مباراة إنجلترا وإيران، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” و “الكأس“، الناقلة لأحداث بطولة كأس العالم 2022 قطر.

كما ونرفق لكم روابط مشاهدة بث مباراة إنجلترا وإيران اليوم بث مباشر، على النحو الآتي:

معلق مباراة إنجلترا وإيران

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وسيعلق على أحداث مباراة إنجلترا وإيران اليوم بث مباشر، على قناة “1 beIN Sport max” الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

Here we go. Our @FIFAWorldCup adventure is about to begin! 🙌 pic.twitter.com/or9m06u4NB — England (@England) November 21, 2022

كما وجاء تردد قناة “1 beIN Sport max”، على القمر الصناعي (النايل سات)، 12064، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

مجموعة منتخب إنجلترا وإيران في كأس العالم 2022

ويحل منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) ونظيره إيران (أسود فارس)، في المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر. برفقة الولايات المتحدة وويلز.

25 players are out training in Qatar, with @Madders10 continuing to work indoors.@HKane will be joining Gareth Southgate for our pre-match press conference later today. pic.twitter.com/uFAfCNamrM — England (@England) November 20, 2022

كما وتستمر فعاليات بطولة كأس العالم 2022 قطر، التي انطلقت الأحد، حتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.