مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران اليوم بث مباشر في كأس العالم 2022

وطن- يترقب عشاق كرة القدم، مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران القوية، الاثنين، في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022، على ملعب “استاد خليفة” الدولي.

وستنطلق صافرة مباراة بقرار من الحكم البرازيلي رافاييل كلوس، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر وإيران.

كما وسيكون بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، في تمام الساعة الثالثة مساءً، بينما ستكون عند الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة مصر وفلسطين.

فيما ستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لنقل أحداث اللقاء المرتقب بين كلا المنتخبين في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات.

وستبث كالعادة مباراة إنجلترا وإيران، عبر شبكة قنوات “بين سبورت” و “الكأس“، الناقلة لأحداث بطولة كأس العالم 2022 قطر.

وسيعلق على أحداث مباراة إنجلترا وإيران اليوم بث مباشر، على قناة “1 beIN Sport max” الرياضية القطرية، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

Our @FIFAWorldCup adventure is about to begin! 🙌 pic.twitter.com/or9m06u4NB

كما وجاء تردد قناة “1 beIN Sport max”، على القمر الصناعي (النايل سات)، 12064، وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

ويحل منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) ونظيره إيران (أسود فارس)، في المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر. برفقة الولايات المتحدة وويلز.

25 players are out training in Qatar, with @Madders10 continuing to work indoors.@HKane will be joining Gareth Southgate for our pre-match press conference later today. pic.twitter.com/uFAfCNamrM

— England (@England) November 20, 2022