صحفي أمريكي “مثلي” منع من دخول الاستاد يستنجد بمتابعيه فلقي ما لم يتوقع (شاهد)

وطن – منع حراس أمن الاستاد الذي استضاف مباراة منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وويلز أمس، الإثنين، الصحفي الأمريكي جرانت ويل من دخول استاد المباراة لارتدائه قميصا يحمل علم المثليين.

وقال”جرانت” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” من أمام الاستاد: “الآن للتو: حارس أمن يرفض السماح لي بالدخول إلى ملعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية – ويلز”.

وأضاف أن حارس الأمن أخبره بأنه “عليك أن تغير قميصك. هذا غير مسموح.”

Just now: Security guard refusing to let me into the stadium for USA-Wales. “You have to change your shirt. It’s not allowed.” pic.twitter.com/TvSGThMYq8 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

“جرانت” نشر التغريدة مرفقا بها صورته وهو يرتدي علم المثليين على أمل أن يلقى تعاطفا من متابعيه الأجانب الذين ينحدرون من دول عدة، إلا أن الردود على تغريدته جاءت على عكس ما أراد.

ووفقا للردود التي رصدتها “وطن” فقد جاءت غالبيتها مستنكرة لفعلته، مطالبة إياه باحترام قيم وعادات الدولة التي يتواجد بها، وأن ما قام به لا يستحق التعاطف.

وفي هذا السياق، قالت مغردة تدعى كارول ماري:” أنا لا أفهم هذا. يعلم الجميع أنه كان مخالفًا للقواعد. إنها بلادهم. قوانينهم. ثقافتهم. نحن نحترمها ولا نفرض ثقافتنا على أي شخص آخر. إنه أمر متعصب أن تفترض أن قيمك صحيحة طوال الوقت ، حتى عندما تبدو واضحة.”

I don’t understand this. Everyone knows it was against the rules. It’s their country. Their laws. Their culture. We respect it and don’t force our own culture on anyone else. It’s just bigoted to assume your values are right all the time, even when it may seem obvious. — 🍜 CAROL (@carolmarie_w) November 21, 2022

أما المغرد رافائيل ميكادو فرد عليه بالقول:” سلوكك عنصري وإمبريالي. إذا كنت في قطر، فاحترم قوانينها وقيمها. سهلة جدا!”.

Your behavior is racist and imperialistic. If you're in Qatar simply respect their laws and values. It's easy! — Raphael Machado (@camaradamachado) November 21, 2022

ورد عليه كذلك حساب أمريكي شهير بنشر صور مركبة تدعو للسلام بالقول: “لماذا تحاول فرض ثقافتك على الآخرين”.

Why are you trying to impose your culture on other people — Mostly Peaceful Memes (@MostlyPeacefull) November 22, 2022

أما المفكر والفيلسوف الأمريكي برينجتون مارتن فرد عليه قائلا:” جيد. احترم قواعدهم. افهم أنك لست في أمريكا. لديهم مجموعات مختلفة من القيم عن تلك التي تفعله.. أو نتركهم. بكل بساطة. لماذا يجب أن ترتدي شيئًا يرمز إلى ميولك الجنسية في البداية؟ من فضلك توقف عن إحراجنا (الأمريكيين).”

Good. Respect their rules. Understand that you’re not in America. They have different sets of values than we do. Respect them or leave. It’s that simple. Why must you wear something that symbolizes your sexuality to begin with? Please stop embarrassing us (Americans). — Barrington Martin II (@_BarringtonII) November 21, 2022

واستنكر الصحفي الأمريكي داني آرمسترونج ما فعله “جرانت” قائلا: “جيد. يجب أن يبدو الصحفيون في صندوق الصحافة أذكياء وكأنهم موجودون هناك للعمل. لا ينبغي أن يرتدوا ملابس كمشاهير فضائيين يبحثون عن الاهتمام يرتدون قميصًا لإحداث مشهد والحصول على نفوذ على تويتر”.

Good. Journalists in a press box should look smart and as if they are there to work. They shouldn't dress as attention-seeking virtue-signallers wearing a t-shirt to cause a scene and get clout on Twitter. — Danny Armstrong (@DannyWArmstrong) November 21, 2022

منع مشجعين من دخول الاستاد لارتدائهم قبعات بعلم المثلية

وفي سياق مماثل، منع حراس امن الاستاد العديد من المشجعين من الدخول إلى المباراة بسبب ارتدائهم قبعات تحمل تمثل علم المثلية الجنسية.

وأظهر مقطع فيديو قيام أفراد الشرطة وهو يطلبون من المشجعين نزع القبعات في حال أرادوا الدخول لحضور المباراة.

أمن ملعب المباراة قام بمنع بعض المشجعين من الدخول الملعب بسبب إرتداء قبعات مخالفة. 👏🇶🇦 pic.twitter.com/bgiTJrtnCW — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) November 21, 2022

نتيجة مباراة أمريكا وويلز

وكانت مباراة ويلز وأمريكا اقد انتهت الإثنين بتعادل المنتخبين إيجابياً بنتيجة 1-1 في مباراة الجولة الأولي من دور مجموعات نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وبعد هذا التعادل يحصد منتخبي أمريكا وويلز نقطة لكل منهما في المركزين الثاني والثالث ، خلف المنتخب الإنجليزي صاحب الصدارة برصيد 3 نقاط، ويتذيل ترتيب المجموع المنتخب الإيراني بدون رصيد من النقاط.