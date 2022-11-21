الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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صحفي أمريكي “مثلي” منع من دخول الاستاد يستنجد بمتابعيه فلقي ما لم يتوقع (شاهد)

حارس أمن طالبه بتغيير قميصه

كتب سالم حنفي
منع دخول المثليين watanserb.com
منع صحفي أمريكي من دخول الاستاد بسبب ارتدائه قميص مطبوع عليه شارة المثليين
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وطن – منع حراس أمن الاستاد الذي استضاف مباراة منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وويلز أمس، الإثنين، الصحفي الأمريكي جرانت ويل من دخول استاد المباراة لارتدائه قميصا يحمل علم المثليين.

وقال”جرانت” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” من أمام الاستاد: “الآن للتو: حارس أمن يرفض السماح لي بالدخول إلى ملعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية – ويلز”.

وأضاف أن حارس الأمن أخبره بأنه “عليك أن تغير قميصك. هذا غير مسموح.”

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“جرانت” نشر التغريدة مرفقا بها صورته وهو يرتدي علم المثليين على أمل أن يلقى تعاطفا من متابعيه الأجانب الذين ينحدرون من دول عدة، إلا أن الردود على تغريدته جاءت على عكس ما أراد.

ووفقا للردود التي رصدتها “وطن” فقد جاءت غالبيتها مستنكرة لفعلته، مطالبة إياه باحترام قيم وعادات الدولة التي يتواجد بها، وأن ما قام به لا يستحق التعاطف.

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وفي هذا السياق، قالت مغردة تدعى كارول ماري:” أنا لا أفهم هذا. يعلم الجميع أنه كان مخالفًا للقواعد. إنها بلادهم. قوانينهم. ثقافتهم. نحن نحترمها ولا نفرض ثقافتنا على أي شخص آخر. إنه أمر متعصب أن تفترض أن قيمك صحيحة طوال الوقت ، حتى عندما تبدو واضحة.”

أما المغرد رافائيل ميكادو فرد عليه بالقول:” سلوكك عنصري وإمبريالي. إذا كنت في قطر، فاحترم قوانينها وقيمها. سهلة جدا!”.

ورد عليه كذلك حساب أمريكي شهير بنشر صور مركبة تدعو للسلام بالقول: “لماذا تحاول فرض ثقافتك على الآخرين”.

أما المفكر والفيلسوف الأمريكي برينجتون مارتن فرد عليه قائلا:” جيد. احترم قواعدهم. افهم أنك لست في أمريكا. لديهم مجموعات مختلفة من القيم عن تلك التي تفعله.. أو نتركهم. بكل بساطة. لماذا يجب أن ترتدي شيئًا يرمز إلى ميولك الجنسية في البداية؟ من فضلك توقف عن إحراجنا (الأمريكيين).”

واستنكر الصحفي الأمريكي داني آرمسترونج ما فعله “جرانت” قائلا: “جيد. يجب أن يبدو الصحفيون في صندوق الصحافة أذكياء وكأنهم موجودون هناك للعمل. لا ينبغي أن يرتدوا ملابس كمشاهير فضائيين يبحثون عن الاهتمام يرتدون قميصًا لإحداث مشهد والحصول على نفوذ على تويتر”.

منع مشجعين من دخول الاستاد لارتدائهم قبعات بعلم المثلية

وفي سياق مماثل، منع حراس امن الاستاد العديد من المشجعين من الدخول إلى المباراة بسبب ارتدائهم قبعات تحمل تمثل علم المثلية الجنسية.

وأظهر مقطع فيديو قيام أفراد الشرطة وهو يطلبون من المشجعين نزع القبعات في حال أرادوا الدخول لحضور المباراة.

نتيجة مباراة أمريكا وويلز

وكانت مباراة ويلز وأمريكا اقد انتهت الإثنين بتعادل المنتخبين إيجابياً بنتيجة 1-1 في مباراة الجولة الأولي من دور مجموعات نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وبعد هذا التعادل يحصد منتخبي أمريكا وويلز نقطة لكل منهما في المركزين الثاني والثالث ، خلف المنتخب الإنجليزي صاحب الصدارة برصيد 3 نقاط، ويتذيل ترتيب المجموع المنتخب الإيراني بدون رصيد من النقاط.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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