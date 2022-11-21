الإثنين, نوفمبر 21, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022منتخب ويلز صاحب أغرب صورة جماعية في مونديال كأس العالم 2022 (صور)
مونديال قطر 2022

منتخب ويلز صاحب أغرب صورة جماعية في مونديال كأس العالم 2022 (صور)

المنتخب الويلزي صاحب أغرب صورة جماعية في مونديال كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
منتخب ويلز صاحب أغرب صورة جماعية في كأس العالم 2022 watanserb.com
منتخب ويلز صاحب أغرب صورة جماعية في كأس العالم 2022
- Advertisement -

وطن- يعدّ منتخب ويلز صاحب أغرب توزيع للاعبين، أثناء التقاطهم الصورة المجمعة للفريق في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

ويظهر في صورة المنتخب الويلزي الأغرب، جلوس 7 لاعبين على الأرض، من بينهم القائد غاريث بيل لاعب لوس أنجلوس، مع وقوف 3 لاعبين آخرين، من بينهم حارس الفريق.

منتخب ويلز صاحب أغرب صورة في كأس العالم 2022

كما ويترك منتخب ويلز لكرة القدم، بصمةً له في أذهان عشاق وجماهير كرة القدم، من خلال الصورة الجماعية للفريق الأغرب في تاريخ المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

منتخب ويلز صاحب أغرب صورة جماعية في كأس العالم 2022
منتخب ويلز صاحب أغرب صورة جماعية في كأس العالم 2022
- Advertisement -

وكان ويلز قد فرض التعادل الإيجابي على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف لكليهما في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

نتيجة مباراة ويلز وأمريكا

وسجّل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الهدفَ الأول عند الدقيقة ال36، عن طريق اللاعب تيموثي ويا، كما وأدرك ويلز هدف التعادل في الدقيقة ال82 من توقيع المخضرم غاريث بيل، عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

- Advertisement -

وشهدت المباراة الإثارة القوية بين كلا المنتخبين، حيث وصل عدد تسديدات منتخب الولايات المتحدة إلى 6 تسديدات، بينما وصل الفريق المنافس ويلز إلى 7 تسديدات باتجاه شباك المرمى.

بينما تفوّق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الاستحواذ على الكرة، بنسبة 59%، كما ووصلت نسبة استحواذ ويلز الذي تحسّن أداؤه في الشوط الثاني مقارنةً مع المستوى الباهت في الشوط الأول، بنسبة 41%.

كما وسيلتقي ويلز أمام منافسه إيران الجريح بخسارة ثقيلة، أمام إنجلترا بسداسية ثمينة مقابل هدفين في المباراة الماضية، الجمعة، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ترتيب مجموعة منتخب ويلز في كأس العالم 2022

ويعتلي منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

كما وأتى منتخب ويلز في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، متساوياً مع منافسه الولايات المتحدة الأمريكية بنفس النقطة.

وجاء منتخب إيران في أدنى جدول ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط في منافسات البطولة العالمية.

المصدروطن + بين سبورت + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم بجودة عالية على بين سبورت

مونديال قطر 2022

من هو الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي دخل تاريخ كأس العالم 2022؟!

مونديال قطر 2022

ترتيب مجموعة قطر بعد فوز هولندا على السنغال (شاهد)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة أمريكا وويلز بث مباشر اليوم بجودة عالية يلا شوت

مونديال قطر 2022

إنجلترا تكتسح إيران بالسداسية في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب فرنسا أمام أستراليا في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشاهد مباراة السنغال وهولندا اليوم بث مباشر في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

تعرف على تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين قبيل مباراة كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة إنجلترا وإيران اليوم بث مباشر في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين والسعودية في مونديال كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

ميسي يُقلق عشاقه قبيل مواجهة السعودية في كأس العالم 2022

تقارير

الحلمُ أصبح حقيقة .. قطر تُبهر العالم في حفل افتتاح كأس العالم 2022 (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مع قرب انطلاق مباراة السعودية والأرجنتين.. وسم “نبي الستر” يجتاح “تويتر” في المملكة!

السودان.. تراجع كبير في سعر الدولار الثلاثاء 22 نوفمبر 2022

بث مباراة السعودية والأرجنتين اليوم بجودة عالية على بين سبورت

صحفي أمريكي “مثلي” منع من دخول الاستاد يستنجد بمتابعيه فلقي ما لم يتوقع (شاهد)

لحظة تعري مشجعة إنجليزية عقب مباراة إنجلترا وإيران.. هكذا تعاملت معها السلطات(شاهد)

من هو الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم الذي دخل تاريخ كأس العالم 2022؟!

على خطى “تويتر”.. زوكربيرغ يخطط لفرض اشتراك شهري على تطبيقين شهيرين

تطور جديد بقضية الطفلة التونسية التي وصلت إيطاليا بمفردها عبر البحر

محمد بن زايد هاتف أمير قطر وأكد دعمه للدوحة.. ماذا عن حمد المزروعي؟

مصرية قفزت من السادس لتنتحر فقتلت شخصا آخر ونجت هي وما حدث لا يصدق!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC