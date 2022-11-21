منتخب ويلز صاحب أغرب صورة جماعية في مونديال كأس العالم 2022 (صور)

وطن- يعدّ منتخب ويلز صاحب أغرب توزيع للاعبين، أثناء التقاطهم الصورة المجمعة للفريق في مونديال كأس العالم 2022 قطر.
ويظهر في صورة المنتخب الويلزي الأغرب، جلوس 7 لاعبين على الأرض، من بينهم القائد غاريث بيل لاعب لوس أنجلوس، مع وقوف 3 لاعبين آخرين، من بينهم حارس الفريق.
منتخب ويلز صاحب أغرب صورة في كأس العالم 2022
كما ويترك منتخب ويلز لكرة القدم، بصمةً له في أذهان عشاق وجماهير كرة القدم، من خلال الصورة الجماعية للفريق الأغرب في تاريخ المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.
وكان ويلز قد فرض التعادل الإيجابي على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف لكليهما في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.
منتخب ويلز صاحب أغرب توزيع للاعبين أثناء الصورة المجمعة للفريق 😅😅#في_المونديال pic.twitter.com/aRD0gy0erE
— FilGoal (@FilGoal) November 21, 2022
نتيجة مباراة ويلز وأمريكا
وسجّل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الهدفَ الأول عند الدقيقة ال36، عن طريق اللاعب تيموثي ويا، كما وأدرك ويلز هدف التعادل في الدقيقة ال82 من توقيع المخضرم غاريث بيل، عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.
هدف #بيل ف #امريكا
1_1 pic.twitter.com/FDCI01udSf
— كأس العالم قطر ٢٠٢٣ 🔥 (@jrWsutzhyVUfmEY) November 21, 2022
وشهدت المباراة الإثارة القوية بين كلا المنتخبين، حيث وصل عدد تسديدات منتخب الولايات المتحدة إلى 6 تسديدات، بينما وصل الفريق المنافس ويلز إلى 7 تسديدات باتجاه شباك المرمى.
🇺🇸 تيموثي وياه يسجل الهدف الأول للولايات المتحدة في مرمى ويلز
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 21, 2022
بينما تفوّق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الاستحواذ على الكرة، بنسبة 59%، كما ووصلت نسبة استحواذ ويلز الذي تحسّن أداؤه في الشوط الثاني مقارنةً مع المستوى الباهت في الشوط الأول، بنسبة 41%.
This team never gives up! Great fight from the boys! We look forward to Friday! ❤️🏴 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1tUJXiqqdX
— Gareth Bale (@GarethBale11) November 21, 2022
كما وسيلتقي ويلز أمام منافسه إيران الجريح بخسارة ثقيلة، أمام إنجلترا بسداسية ثمينة مقابل هدفين في المباراة الماضية، الجمعة، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.
ترتيب مجموعة منتخب ويلز في كأس العالم 2022
ويعتلي منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة) صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.
كما وأتى منتخب ويلز في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، متساوياً مع منافسه الولايات المتحدة الأمريكية بنفس النقطة.
غاريث بيل رجل مواجهة ويلز وأمريكا #قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 pic.twitter.com/rhvgYBVxqY
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 21, 2022
وجاء منتخب إيران في أدنى جدول ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط في منافسات البطولة العالمية.