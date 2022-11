منتخب ويلز صاحب أغرب صورة جماعية في مونديال كأس العالم 2022 (صور)

- Advertisement -

وطن- يعدّ منتخب ويلز صاحب أغرب توزيع للاعبين، أثناء التقاطهم الصورة المجمعة للفريق في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

ويظهر في صورة المنتخب الويلزي الأغرب، جلوس 7 لاعبين على الأرض، من بينهم القائد غاريث بيل لاعب لوس أنجلوس، مع وقوف 3 لاعبين آخرين، من بينهم حارس الفريق.

كما ويترك منتخب ويلز لكرة القدم، بصمةً له في أذهان عشاق وجماهير كرة القدم، من خلال الصورة الجماعية للفريق الأغرب في تاريخ المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 قطر.

وكان ويلز قد فرض التعادل الإيجابي على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف لكليهما في منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وسجّل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الهدفَ الأول عند الدقيقة ال36، عن طريق اللاعب تيموثي ويا، كما وأدرك ويلز هدف التعادل في الدقيقة ال82 من توقيع المخضرم غاريث بيل، عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

وشهدت المباراة الإثارة القوية بين كلا المنتخبين، حيث وصل عدد تسديدات منتخب الولايات المتحدة إلى 6 تسديدات، بينما وصل الفريق المنافس ويلز إلى 7 تسديدات باتجاه شباك المرمى.

بينما تفوّق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الاستحواذ على الكرة، بنسبة 59%، كما ووصلت نسبة استحواذ ويلز الذي تحسّن أداؤه في الشوط الثاني مقارنةً مع المستوى الباهت في الشوط الأول، بنسبة 41%.

This team never gives up! Great fight from the boys! We look forward to Friday! ❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/1tUJXiqqdX

— Gareth Bale (@GarethBale11) November 21, 2022