رقص مشهورة لبنانية على أنغام “ارحبو” يشعل مدرجات المونديال (فيديو)

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وطن- شارك مغردون في الساعات الماضية مقطعا مصورا ظهرت فيه شابة ترقص على أغنية ارحبوا، وهي أحد الأغاني الرسيمة لكأس العالم قطر 2022، وأشادوا بجمال المشجعة التي كانت واقفة على أحد مدارج ستاد البيت الدولي.

مشجعة لبنانية ترقص على أغنية “ارحبو”

وبينما ذكرت بعض الحسابات بأن المشجعة “لبنانية”، نفى آخرون ذلك وأكدوا أنها إحدى مشاهير تطبيق “تيك توك” وتدعى “جيني شاليطا jennychallita”، معبرين عن إعجابهم بالروح الإيجابية التي أطلقتها.

انتي والله ارحبي قراري الاخير قررت اشجع تونس ويعيشك ربي pic.twitter.com/TXPuONKxPQ — الدكتور ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) November 20, 2022

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وشارك الإعلامي السعودي “إبراهيم الفريان” مقطع الفيديو المتداول مفترضا أنها تونسية: “انتي والله ارحبي قراري الاخير قررت اشجع تونس ويعيشك ربي”.

لكن تعليق الإعلامي السعودي على رقص الشابة التي اتضح أنها لبنانية وليست تونسية أثار تفاعلا واسعا.

وهكذا كانت بعض التعليقات:

ماذا دهاك يادكتور .؟!!

بحكم السن كنت أتوقع أن حالك ينطبق عليه قول أحدهم: بارود قلبي خف صوته .. وبندقي تعطل زناده لكن ماشاء الله عليك .!! — Dr. Abdullah Alshehri (@abdulshehri1) November 20, 2022

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يا اخي اتقي الله الي بعمرك يكون مثال للشباب ايش خليت للمراهقين الي لازم يتعلمون منك اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا — أبو فطم (@MustafaRmc) November 21, 2022

كنت اوري امي اقول شوفي ما احلاااها! قالت انتي احلى منها. قلت يا امي الجسسم! قالت جسمك احلى😹😹😹😹

عاد بكيفكم تبغون تصدقون امي ولا لا🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️ pic.twitter.com/rVCd5CKqVQ — . (@aljmk7) November 21, 2022

توقعته حساب جديد لأن شفت صاحب الحساب دكتور معناته شخص كبير المفروض يحسب كل كلمه يكتبها 🤦🏻‍♀️ — نُوف الـغْامدِي (@nouf_noo0oof31) November 21, 2022

ويحضر مئات الآلاف من المشجعين العرب إلى قطر من أجل تشجيع المنتخبات العربية المشاركة في النسخة العربية من المونديال.

حيث تشارك المغرب وتونس والسعودية وأيضا قطر، البلد المضيف، في فعاليات كأس العالم 2022 برهانات أولها المرور إلى أدوار متقدمة وثانيها تقديم متعة فرجوية لجميع مشجعي هذه المنتخبات.

ويفتتح المنتخب التونسي لكرة القدم غداً الثلاثاء مشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الدوحة، بملاقاة منتخب الدنمارك في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة، قبل أن يلاقي يوم 26 من الشهر الجاري منتخب أستراليا.

ويختتم مشاركته في الدور الأول يوم 30 نوفمبر الجاري، في مواجهة هي الأصعب له، مع منتخب فرنسا بطل العالم.

مقابلة تونس والدنمارك

والآن تفصل الجماهير التونسية ساعات عن مقابلة المنتخب الوطني الذي يواجه نظيره الدنماركي غداً الثلاثاء، بداية من الساعة الثانية بتوقيت تونس.

وقد عيّن الاتّحاد الدولي لكرة القدم الحكم المكسيكي سيزار راموس، لإدارة المقابلة التي سيحتضنها ملعب المدينة التعليميّة بالدوحة.

وانعقد صباح اليوم، الاثنين 21 نوفمبر، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة وتقرر في أعقابه أن يخوض المنتخب التونسي المقابلة باللون الأبيض كاملا.

وقال مدرب المنتخب الوطني التونسي “جلال القادري”، اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة إن طموح المنتخب وهدفه خلال المونديال يتمثل في العبور إلى الدور الثاني.

واعتبر مدرب المنتخب الوطني التونسي جلال القادري، أن المباراة الافتتاحية تبقى على قدر كبير من الأهمية، قائلا إن تونس ستواجه منتخبا من المستوى العالي.