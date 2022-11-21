الإثنين, نوفمبر 21, 2022
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رقص مشهورة لبنانية على أنغام “ارحبو” يشعل مدرجات المونديال (فيديو)

جيني شاليطا ظهرت ترقص في استاد البيت

كتب وطن
رقص مشهورة لبنانية watanserb.com
رقص مشهورة لبنانية
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وطن- شارك مغردون في الساعات الماضية مقطعا مصورا ظهرت فيه شابة ترقص على أغنية ارحبوا، وهي أحد الأغاني الرسيمة لكأس العالم قطر 2022، وأشادوا بجمال المشجعة التي كانت واقفة على أحد مدارج ستاد البيت الدولي.

مشجعة لبنانية ترقص على أغنية “ارحبو”

وبينما ذكرت بعض الحسابات بأن المشجعة “لبنانية”، نفى آخرون ذلك وأكدوا أنها إحدى مشاهير تطبيق “تيك توك” وتدعى “جيني شاليطا jennychallita”، معبرين عن إعجابهم بالروح الإيجابية التي أطلقتها.

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وشارك الإعلامي السعودي “إبراهيم الفريان” مقطع الفيديو المتداول مفترضا أنها تونسية: “انتي والله ارحبي قراري الاخير قررت اشجع تونس ويعيشك ربي”.

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لكن تعليق الإعلامي السعودي على رقص الشابة التي اتضح أنها لبنانية وليست تونسية أثار تفاعلا واسعا.

@jennychallita

ارحبوا ❤️🇶🇦 #doha #qatar #fifa2022 #jenchallita #fyp

♬ Arhbo [Arabic Version] – Ayed & Nasser Al Kubaisi & Haneen Hussain

وهكذا كانت بعض التعليقات:

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ويحضر مئات الآلاف من المشجعين العرب إلى قطر من أجل تشجيع المنتخبات العربية المشاركة في النسخة العربية من المونديال.

حيث تشارك المغرب وتونس والسعودية وأيضا قطر، البلد المضيف، في فعاليات كأس العالم 2022 برهانات أولها المرور إلى أدوار متقدمة وثانيها تقديم متعة فرجوية لجميع مشجعي هذه المنتخبات.

ويفتتح المنتخب التونسي لكرة القدم غداً الثلاثاء مشاركته في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الدوحة، بملاقاة منتخب الدنمارك في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة، قبل أن يلاقي يوم 26 من الشهر الجاري منتخب أستراليا.

ويختتم مشاركته في الدور الأول يوم 30 نوفمبر الجاري، في مواجهة هي الأصعب له، مع منتخب فرنسا بطل العالم.

@jennychallita

قطر فازت بقلوب العالم ❤️🇶🇦 ولكم تو قطر 🇶🇦❤️ #fifa2022 #qatar #doha #jenchallita #fyp

♬ original sound – hbimj

مقابلة تونس والدنمارك

والآن تفصل الجماهير التونسية ساعات عن مقابلة المنتخب الوطني الذي يواجه نظيره الدنماركي غداً الثلاثاء، بداية من الساعة الثانية بتوقيت تونس.

وقد عيّن الاتّحاد الدولي لكرة القدم الحكم المكسيكي سيزار راموس، لإدارة المقابلة التي سيحتضنها ملعب المدينة التعليميّة بالدوحة.

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وانعقد صباح اليوم، الاثنين 21 نوفمبر، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة وتقرر في أعقابه أن يخوض المنتخب التونسي المقابلة باللون الأبيض كاملا.

وقال مدرب المنتخب الوطني التونسي “جلال القادري”، اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة إن طموح المنتخب وهدفه خلال المونديال يتمثل في العبور إلى الدور الثاني.

واعتبر مدرب المنتخب الوطني التونسي جلال القادري، أن المباراة الافتتاحية تبقى على قدر كبير من الأهمية، قائلا إن تونس ستواجه منتخبا من المستوى العالي.

المصدرتيك توك، تويتر، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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