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رانيا يوسف بفستان كاد يكشف صدرها بالكامل في حفل “الأفتر بارتي” لـ “مهرجان القاهرة”! (شاهد)

كان الحفل في المتحف القومي للحضارة

كتب رفيف عبدالله
رانيا يوسف بفستان كاد يكشف صدرها بالكامل في حفل
رانيا يوسف
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وطن– عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجرأتها بفستان مكشوف الصدر، في حفل الأفتر بارتي، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44.

قصير مكشوف الصدر

وشاركت رانيا يوسف بالحفل المقام في المتحف القومي للحضارة، بفستان عاري الصدر، يجمع بين درجات الأزرق.

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ولم تكتف رانيا بكون الفستان مكشوفاً من أعلى، بل اختارته قصيراً فوق الركبة.

رانيا يوسف

واعتمدت رانيا تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، مع مكياج هادئ يناسب إطلالتها ,وحذاء كحلي متناسق مع لن الفستان، مع كلاتش فضي ومجوهرات بارزة.

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رانيا يوسف رانيا يوسف

فستان فاضح

وكانت الفنانة المصرية قد تجاهلت شروط الفنان حسين فهمني، وظهرت بفستان جريء في ثالث أيام مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 44.

وبعدما غابت عن حفل الافتتاح، فاجأت رانيا يوسف الحضور بفستان قصير ذهبي اللون، مكشوف الصدر بشكل فاضح.

رانيا يوسف

وتركت رانيا يوسف شعرَها المتموّج منسدلاً، مع قليل من مساحيق التجميل الغامقة.

شروط الدريس كود

ووضع حسين فهمي شروطًا لحضور الفنانين والفنانات مهرجان القاهرة السينمائي. وقال في بيان: “إحنا مهرجان دولي درجة أولى، ولما جيت المهرجان لقيت إن كل واحد يلبس اللي هو عاوزه”.

وتابع: “عيب، أنا هلبس كويس والناس تلبس لطيف والفنانات تلبس كويس. المسألة تطورت أكثر مما أتخيل”.

واستطرد بيان حسين فهمي: “مسألة اللبس تطورت فوق ما كنت أتخيل، وبقى وريني يا حبيبتي الفستان طب لفي كده، اسمه إيه الكوافير، مش ده المهرجان. كلنا لازم نبقى لابسين الدريس كود بتاع كل المهرجانات الدولية. الناس هتلبس كويس وهتبقى شيك وهيبان إنه مهرجان قيم جدا”.

كسرت القواعد

وانتقدت مصممة الأزياء “زينب الشوربجي” إطلالة رانيا يوسف قائلة: “كسرت قواعد الدريس كود”.

وتابعت زينب: “الفستان من Elisabetta franchi وتصميمه ولونه مناسبين لها جدا، ولكن منطقة الصدر غير جيدة إطلاقا”.

وزادت: “اعتادت رانيا ارتداء التصميمات التي لا تناسب طبيعة جسمها. كما أن الإكسسوارات غير موفقة، ومن الأفضل ارتدائها بطريقة بسيطة، وذلك لأن الفستان لامع”.

سأخترع بدلة

وسبق أن أثارت رانيا جدلاً بتصريحاتها حول قرارات الفنان حسين فهمي، بشأن إطلالات الفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي، بما عرف بـ”الدريس كود”.

وقالت رانيا في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”: “أنا مستغربة بس هنعمل اللي يريحهم، ما دام اللبس هيكون فورمال، فسبوني أخترع ليكم بدلة. ومش هتبقى أي بدلة هتبقى بدلة باسم رانيا يوسف”.

وتابعت: “انتظروا بدلتي في الدورة الجديدة المليئة بالمفاجآت”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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