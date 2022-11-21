جاسم بهمن.. “مطلوب حيا أو ميتا أو كابوسا” بعد كذب توقعاته عن المونديال

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وطن– أصبح “جاسم بهمن” وسماً متصدّراً موقع “تويتر” في دولة قطر، بعد افتتاح بطولة كأس العالم التي تُقام للمرة الأولى في دولة عربية وفي الشرق الأوسط.

حارس مرمى المنتخب الكويتي السابق جاسم بهمن، ظلّ يردّد في العديد من المناسبات، أنّ المونديال لن تستضيفه قطر.

تصريح جاسم بهمن

وقال بهمن في تغريدة كان قد كتبها عبر حسابه على موقع “تويتر“، إنه رأى في منامه أنه لن يكون هناك مونديال في قطر، لكنه أشار إلى أنه لا يتمنى أن تتحقق رؤياه وأحلامه، لأن قطر دولته وبيته وفيها إخوانه، وفق تعبيره.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛كبتن احنا لمن نقول ماكو كاس العالم من الروا اللي ريناها والناس واحلمها واخر حلم لواحد قبل اسبوع واحنا مانتمني ان الاحلام والروا تتحقق لان قطر دولتنا وببتنا واخوانا واللي يحقق الرؤوا هو الله وليس البشر عدل كبتن . والله يستر علي الياي🌹🌹🌹 — جاسم بهمن (@jassembahman) October 6, 2022

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وكان هذا التصريح هو الرابع الذي يدليه جاسم بهمن، في هذا الصدد، حيث بدأ في ترديد ما سماها الكثيرون: “هذه الخزعبلات”، في يونيو الماضي.

المعالج الشعبي جاسم بهمن: انصحكم بتخزين المواد الغذائية.. وانا قاعد أخزن حق سنة لجدام.. "ومافي كاس عالم" pic.twitter.com/CY2yw4P5ws — ترند (@trendnetwork_kw) June 1, 2022

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ومع تنظيم البطولة في دولة قطر وحفل الافتتاح الذي وصف بالأسطوري، سخر الكثيرون من الحارس الكويتي السابق، وبات اسمه وسماً متصدّراً في دولة قطر.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يغرد جاسم بهمن بشيء عن كذب توقعاته، التي تحولت إلى مادة خصبة للسخرية منه.

سخرية واسعة

على موقع تويتر، تلقّى جاسم بهمن ردّاً من النشطاء، عمّا ظلّ يردده لفترات طويلة.

ونشرت الشيخة مريم آل ثاني، من الأسرة الحاكمة القطرية، صورةً للحارس الكويتي السابق، وقالت: “مطلوب حياً أو ميتاً أو مجلوطاً أو كابوسًا”.

مطلوب حياً أو ميتاً أو مجلوطاً أو كابوسًا pic.twitter.com/s8laVwsBxJ — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) November 20, 2022

وكتبت “هباء”: “هذا الفاشل جاسم بهمن يستحق من يمسكه ويعطيه كم كف على وجهه”.

هذا الفاشل #جاسم_بهمن يستحق من يمسكه ويعطيه كم كف على وجهه.. pic.twitter.com/TPAt1Ubv9h — د. هياء الزامل (@hayazml) November 21, 2022

وسخر ناشط يُرجح أنه قطري: “جاسم بهمن يستعين بتقنية الڤار لإعادة حلمه”.

جاسم بهمن ……

يستعين بتقنية الڤار لإعادة حلمه …… pic.twitter.com/Kd5ioIOd1t — 𝕭𝖔-𝕸𝖊𝖘𝖍𝖆𝖑 🇶🇦 (@Qatar4ever8) November 21, 2022

وتفاعل محمد: “ان كان رسول اللهﷺلايعلم الغيب فمن جاسم بهمن ليعلمه؟”.

(قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.)

ان كان رسول اللهﷺلايعلم الغيب فمن جاسم بهمن ليعلمه؟ https://t.co/d4V5B9o3dI — محمدبشيت المليح الجميلي. ابونايف🇰🇼 (@m7mmad9940) November 21, 2022

وسخر ناشط: “الله يعطيني ثقة جاسم بهمن وقوة عينه”.

الله يعطيني ثقة #جاسم_بهمن وقوة عينه 😂 — العُمْر (@rural30) November 21, 2022

كما سخر ناشط آخر: “صباح الخير ع الجميع الا جاسم بهمن”.

صباح الخير ع الجميع الا جاسم بهمن — 🪐BK (@Beekaay91) November 21, 2022

انطلاقة المونديال.. خسارة كروية وافتتاح أسطوري

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ المنطقة العربية، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وفي حفلٍ استمرّ نحو نصف ساعة، أذهلت قطر أنظار العالم بحفل افتتاح أسطوري للمونديال، الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة عربية.

وفي المباراة الافتتاحية، خسر العنابي بهدفين نظيفين أمام منتخب الإكوادور، في مستهل بطولة كأس العالم المقام حاليا في الدوحة.

احتفاء كبير بالحفل

وحظيت فعاليات حفل الافتتاح بإشادة كبيرة من وسائل الإعلام الغربية، فقالت “ذا صن” البريطانية، إن الحفل كان مميزاً ولن يُنسى مع الألعاب النارية والأجواء المميزة بالرقصات العربية والحضور الجماهيري الكبير، ويعتبر من بين أفضل الحفلات الافتتاحية للمونديال تاريخيًا.

أما صحيفة NBC نيويورك الأمريكية، فقد أشارت إلى أن النجم العالمي مورجان فريمان خطف الأضواء في حفل افتتاح كأس العالم 2022 المميز بقطر، وذلك بعد أن شارك الفائز بجائزة أوسكار بالحدث المُتابَع من كافة جماهير كرة القدم.

وقالت صحيفة “تيليغراف”، إن قطر نجحت في تنظيم حفل افتتاح مميز، وذلك بدون التراجع عن إنفاق أي مبالغ على الحفل للظهور بأفضل صورة، وكذلك تواجد مورجان فريمان الممثل الشهير في مقدمة مُحيي الحفل.