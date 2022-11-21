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جاسم بهمن.. “مطلوب حيا أو ميتا أو كابوسا” بعد كذب توقعاته عن المونديال

الحارس الكويتي السابق يتصدر التريند في قطر

كتب خالد السعدي
جاسم بهمن watanserb.com
حارس مرمى المنتخب الكويتي السابق جاسم بهمن
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وطن– أصبح “جاسم بهمن” وسماً متصدّراً موقع “تويتر” في دولة قطر، بعد افتتاح بطولة كأس العالم التي تُقام للمرة الأولى في دولة عربية وفي الشرق الأوسط.

حارس مرمى المنتخب الكويتي السابق جاسم بهمن، ظلّ يردّد في العديد من المناسبات، أنّ المونديال لن تستضيفه قطر.

تصريح جاسم بهمن

وقال بهمن في تغريدة كان قد كتبها عبر حسابه على موقع “تويتر“، إنه رأى في منامه أنه لن يكون هناك مونديال في قطر، لكنه أشار إلى أنه لا يتمنى أن تتحقق رؤياه وأحلامه، لأن قطر دولته وبيته وفيها إخوانه، وفق تعبيره.

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وكان هذا التصريح هو الرابع الذي يدليه جاسم بهمن، في هذا الصدد، حيث بدأ في ترديد ما سماها الكثيرون: “هذه الخزعبلات”، في يونيو الماضي.

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ومع تنظيم البطولة في دولة قطر وحفل الافتتاح الذي وصف بالأسطوري، سخر الكثيرون من الحارس الكويتي السابق، وبات اسمه وسماً متصدّراً في دولة قطر.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يغرد جاسم بهمن بشيء عن كذب توقعاته، التي تحولت إلى مادة خصبة للسخرية منه.

سخرية واسعة

على موقع تويتر، تلقّى جاسم بهمن ردّاً من النشطاء، عمّا ظلّ يردده لفترات طويلة.

ونشرت الشيخة مريم آل ثاني، من الأسرة الحاكمة القطرية، صورةً للحارس الكويتي السابق، وقالت: “مطلوب حياً أو ميتاً أو مجلوطاً أو كابوسًا”.

وكتبت “هباء”: “هذا الفاشل جاسم بهمن يستحق من يمسكه ويعطيه كم كف على وجهه”.

وسخر ناشط يُرجح أنه قطري: “جاسم بهمن يستعين بتقنية الڤار لإعادة حلمه”.

وتفاعل محمد: “ان كان رسول اللهﷺلايعلم الغيب فمن جاسم بهمن ليعلمه؟”.

وسخر ناشط: “الله يعطيني ثقة جاسم بهمن وقوة عينه”.

كما سخر ناشط آخر: “صباح الخير ع الجميع الا جاسم بهمن”.

انطلاقة المونديال.. خسارة كروية وافتتاح أسطوري

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها وتاريخ المنطقة العربية، ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وفي حفلٍ استمرّ نحو نصف ساعة، أذهلت قطر أنظار العالم بحفل افتتاح أسطوري للمونديال، الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة عربية.

وفي المباراة الافتتاحية، خسر العنابي بهدفين نظيفين أمام منتخب الإكوادور، في مستهل بطولة كأس العالم المقام حاليا في الدوحة.

احتفاء كبير بالحفل

وحظيت فعاليات حفل الافتتاح بإشادة كبيرة من وسائل الإعلام الغربية، فقالت “ذا صن” البريطانية، إن الحفل كان مميزاً ولن يُنسى مع الألعاب النارية والأجواء المميزة بالرقصات العربية والحضور الجماهيري الكبير، ويعتبر من بين أفضل الحفلات الافتتاحية للمونديال تاريخيًا.

أما صحيفة NBC نيويورك الأمريكية، فقد أشارت إلى أن النجم العالمي مورجان فريمان خطف الأضواء في حفل افتتاح كأس العالم 2022 المميز بقطر، وذلك بعد أن شارك الفائز بجائزة أوسكار بالحدث المُتابَع من كافة جماهير كرة القدم.

وقالت صحيفة “تيليغراف”، إن قطر نجحت في تنظيم حفل افتتاح مميز، وذلك بدون التراجع عن إنفاق أي مبالغ على الحفل للظهور بأفضل صورة، وكذلك تواجد مورجان فريمان الممثل الشهير في مقدمة مُحيي الحفل.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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