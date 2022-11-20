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الهدهد

لحظة قصف القوات التركية أهدافا في شمال سوريا ردا على تفجير إسطنبول

أنقرة أطلقت عملية المخلب السيف الجوية

كتب خالد السعدي
تركيا تقصف مواقع كردية watanserb.com
تركيا تقصف مواقع كردية ردا على تفجير إسطنبول
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وطن – بثت وسائل إعلام لقطات تظهر عمليات عسكرية شنتها تركيا، في سوريا والعراق، وذلك ردا على التفجير الذي هز شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول التركية وأسقط ستة قتلى.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد مواقع من وصفتهم بـ”الإرهابيين” شمالي سوريا والعراق، وأسمتها عملية “المخلب-السيف” الجوية.

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وقالت الوزارة، إن العملية تهدف إلى ضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات “بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي” التي وصفتها بـ”الإرهابية”.

وتستند العملية للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وفق الدفاع التركية.

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وأظهرت صور وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وهو يدير عمليات الهجوم على مواقع المليشيات الكردية في شمال سوريا والعراق.

واستهدفت العملية، مناطق في شمالي سوريا والعراق تستخدمها تلك العناصر كقواعد لاستهداف تركيا.

قصف في الداخل السوري

فعلى الحدود مع سوريا، شنت القوات التركية قصفا على مواقع عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية في تل رفعت وعين دقنة بريف حلب، وشمال عين عيسى بريف الرقة، ومناطق في الحسكة، وعين العرب (كوباني).

وقال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن طائرات تركية قصفت قريتين مأهولتين بالنازحين، واتهم تركيا بشن ضربات جوية على مدينة كوباني.

وكوباني هي المدينة التي خرجت منها أحلام البشير منفذة تفجير إسطنبول بناء على تعليمات حزب العمال الكردستاني، وفقا للرواية التركية.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد صرح بأن بلاده ستواصل استهداف ومحاسبة من يهدد أمنها، مشيرا إلى نجاح قواته في تدمير أوكار وملاجئ ومغارات وأنفاق ومستودعات عائدة للإرهابيين بنجاح.

ولفت إلى أن العملية حققت إصابات مباشرة لما يسمى مقرات التنظيم الإرهابي، وفق تعبيره.

والأربعاء الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستتخذ كل ما هو ضروري لحماية حدودها والقضاء على التهديدات التي يشكّلها حزب العمال الكردستاني.

تحذير أمريكي

وكانت القنصلية الأمريكية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، قد حذرت المواطنين الأمريكيين من السفر إلى شمالي العراق وشمال سوريا.

وقال بيان للقنصلية، إنها تراقب تقارير موثوقة ومفتوحة المصدر تتحدث عن احتمال شن تركيا عملا عسكريا في شمال سوريا وشمال العراق.

وأضاف البيان أن حكومة الولايات المتحدة تنصح وبشدة مواطنيها تجنب هذه المناطق، وخاصة المناطق الحدودية وتوخي الحذر في حال كانت هناك تجمعات أو احتجاجات كبيرة.

المصدروطن - رصد تويتر + وكالات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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