غانم المفتاح يلفت أنظار العالم من قطر بحواره مع مورغان فريمان (شاهد)

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وطن- شهد حفل انطلاق كأس العالم 2022 تلاوة قرآنية للشاب غانم المفتاح، المصاب بمتلازمة التراجع الذيلي، والذي تواجد معه الممثل العالمي مورجان فريمان.

وقرأ الشاب غانم المفتاح، الآية القرآنية: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ * إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير”.ٌ

وقام بترجمتها ونطقها بالإنجليزية أيضا لتكون الآية رداً مفحماً لمن يحاول تلويث كأس العالم بقضايا المثيلة والمثليين.

ظهور الشاب القطري المبدع غانم المفتاح رفقة النجم العالمي مورغان فريمان في افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 📦 اشترك الآن 👇

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📱 https://t.co/alkogGtHdW #كأس_العالم_قطر_2022 | #قطر_2022 pic.twitter.com/3I2iHkwZBV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 20, 2022

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تخلينا عن الطريق وسلكنا غيره

وظهر المفتاح برفقة النجم العالمي “مورغان فريمان” في فيديو بثته قنوات “بي إن سبورت” الرياضية في بداية افتتاح البطولة.

وبدا الممثل العالمي وهو يمشي على منصة تفاعلية ويقترب من الشاب الملهم الذي بدأ بمخاطبة الجمهور مرحبا بضيف قطر الذي جلس إلى جانبه.

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وقال مورغان إنه يسمع هذا النداء لأول مرة –يقصد الآية القرآنية- وقال: “عوضاً أن نبحث عن طريق مغاير تخلينا عن الطريق وسلكنا غيره”.

وأضاف: “يبدو أن العالم أكثر تباعداً وانقساماً”، وتابع متسائلاً:” كيف يمكن أن تجتمع عدة دول وثقافات إذا كان لكل منها طريقته الخاصة.”

وعلق المفتاح: “نحن نشأنا على هذه الأرض شعوباً وقبائل لكي نتوحد”.

فرد عليه مورغان: “أرى الآن أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا.. كيف يمكن أن نديم التوافق أكثر وأكثر”، فأجابه الشاب القطري: “بالتسامح والاحترام يمكن أن نحيا معاً تحت سقف واحد”.

وأضاف سفير النوايا الحسنة القطري أن بيت الشعر هو خيمة البدوي التي وضعت لتكون بيتاً للجميع “وعندما ندعوك إلى هنا يكون بيتك ونجتمع هنا كقبيلة واحدة”، وتابع “الأرض هي الخيمة التي نعيش فيها جميعاً”.

وتوجه غانم المفتاح إلى مورغان الذي وقف ليقول له “أنت مرحب بك في هذه الخيمة والكل مرحب به”.

من هو غانم المفتاح سفير مونديال قطر؟

ووُلد “المفتاح” يوم 5 مايو 2002 في العاصمة القطرية الدوحة، ومنذ ولادته أصيب بمرض يُسمى متلازمة “التراجع الذيلي”.

وتعرف هذه المتلازمة أيضاً بـ”الانحدار الذيلي” أو “التخلق العجزي”، وهو اضطراب خلقي نادر يحدث نتيجة عدم تكوّن الجزء السفلي من العمود الفقري بشكل كامل قبل الولادة.

ويصيب هذا المرض شخصاً واحداً من بين 25 ألف حالة في العالم، وعليه فإن القطري غانم المفتاح عاش حياته بنصف جسد بعدما فقد جزءاً كبيراً من عظامه، بسبب هذا المرض.

يذكر أنه انطلق حفل افتتاح كأس العالم قطر 2022 مساء اليوم، الأحد، على ملعب “البيت” بمباراة قطر والإكوادر.

ومن المقرر أن تذاع فعاليات حفل افتتاح كأس العالم 2022 عبر شبكة قنوات beIN sports المفتوحة وتعد هذه الشبكة هي الناقل الحصري للمونديال في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.