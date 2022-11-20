الأحد, نوفمبر 20, 2022
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سيدة تباغت ماكرون بصفعة مؤلمة وسط حراسته (فيديو)

تم اعتقالها فور هجومها على الرئيس الفرنسي

كتب خالد السعدي
سيدة تصفع ماكرون watanserb.com
سيدة تهاجم ماكرون وتصفعه بشدة
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وطن – بثت وسائل إعلام، مقطع فيديو يُظهر لحظة تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للصفع من قبل سيدة.

مقطع الفيديو تبلغ مدته تسع ثوان فقط، ويُظهر سيدة اعترضت طريق الرئيس الفرنسي، ثم صفعته ما أثار حالة من الفوضى.

وشوهد عناصر التأمين المرافقة للرئيس الفرنسي، وهم يسيطرون على الموقف، ويقيدون حركة السيدة المهاجمة.

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ماكرون ينتقد تراجع الفرنسية

في شأن آخر، قال ماكرون إن استعمال اللغة الفرنسية تراجع في دول المغرب العربي مقارنة بوضعها قبل 20 أو 30 عاما، مشددا على ضرورة استعادة مكانتها.

جاء ذلك خلال لقاء بين ماكرون والسفراء الشباب للفرنكوفونية في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس مساء السبت على هامش الدورة الثامنة عشرة للقمة الفرنكوفونية، وفق مقطع مصور بثته الرئاسة الفرنسية.

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وصرح ماكرون: “اللغة الفرنسية تمتد ديمغرافيا في بعض البلدان الفرنكوفونية، ولكن يجب أن نكون واضحين أن هناك تراجعا حقيقيا للغة الفرنسية في دول المغرب العربي”.

وشدد على أن الفرنسية شهدت تراجعا في استخدامها لدى الشعوب المغاربية على عكس ما كان عليه الوضع قبل 20 أو 30 عاما.

ورأى ماكرون أن هناك أسبابا سياسية لهذا التراجع ووجود رغبة في استعمال لغات أخرى، وكذلك “وجود لغة إنجليزية سهلة الاستعمال”.

وكانت فرنسا قد استعمرت دولا في منطقة المغرب العربي منها الجزائر وتونس والمغرب.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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