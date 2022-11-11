الجمعة, نوفمبر 11, 2022
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وسط مطالب بالتحول نحو الانجليزية …أرقام صادمة عن واقع التعليم باللغة الفرنسية في المغرب

87 % من التلاميذ لا يستطيعون إنجاز عملية قِسمة بسيطة.

كتب فهمي الورغمي
التعليم باللغة الفرنسية watanserb.com
وزير التربية الوطنية والتعليم شكيب بن موسى
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وطن– أشار “شكيب بن موسى“، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، إلى عدد من المعطيات الصادمة تتعلقبـ مستوى التلاميذ في الممكلة خاصة في القراءة بالعربية والفرنسية وفقا لدراسة تقييمية منجزة في شهر سبتمبر أيلول، 2022.

تدهور التعليم في المملكة المغربية

وكشف بنموسى بحسب التقرير، وفقاً لـ صحيفة “العمق المغربي“عن وجود مايقرب من 77 % من التلاميذ لا يستطيعون قراءة نص باللغة العربية بكيفية سلسلة.

و أفاد أن 87 % من التلاميذ لا يستطيعون إنجاز عملية قسمة بسيطة.

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وأكد أن النسبة التي وقع تسجيلها لتوفر التلاميذ بالمغرب على الحد الأدنى من الكفايات في الرياضيات لا تتجاوز 24 % وهو ما يضع المملكة في المرتبة 77 من أصل 79 دولة شملتها اختبارات التقييم الدولية مثل PISA.

تجدر الإشارة إلى أنه، كما تذكر الصحيفة وفقاً لـ للمعطيات الواردة في خارطة طريق 2022-2026، التي قدمها بنموسى، أمس الخميس، فإن 30 % من التلاميذ يستطيعون فقط القراءة بطلاقة لنص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة، وهو ما يعني أن 70 % من التلاميذ لا يجيدون قراءة نص باللغة الفرنسية.

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بأتي ذلك، في الوقت الذي أوضح فيه ذات المسؤول أن الدراسة التقييمية شملت 25 ألف تلميذ وتلميذة في المستوى الخامس الابتدائي.

مضيفا، في تصريحات صادمة، أن أغلبية هؤلاء التلاميذ لا يتملكون المكتسبات القبلية الضرورية لمواكبة الفصل الدراسي الذين هم فيه حالياً.

هل تتحول الانجليزية اللغة الثانية في المغرب ؟

وفي سياق متصل، أشار بنموسى إلى أن المدارس المغربية تشهد سنويا، عمليات عزوف كبيرة وانقطاع لمئات الآلاف عن مقاعد الدراسة.

حيث أكد أن حوالي 300 ألف تلميذ وتلميذة في المتوسط يُغادرون مقاعد الدراسة في المداس المغربية سنويا.

وتأتي هذه الأرقام المُفزعة عن واقع التعليم في المملكة المغربية لتزيد من تعميق الفجوة بين التطلعات التنموية للبلاد وبين واقع فقدان المهارات وأصحاب الكفاءات الذي أصبح يُحدق بالمغرب، يقول عدد من النشطاء.

 

وفي سياق الحديث عن اللغة الفرنسية، تجدر الإشارة إلى أن المغرب، على المستوى الرسمي ولكن أيضاً الشعبي، كانت قد عبرت في مناسبات عديدة عن رغبة مُلحة في التحول نحو مناهج دراسية تعتمد أكثر على اللغة الإنجليزية إلى حد كبير.

وزير التعليم المغربي فشل في نطق هذه الكلمة رغم محاولته 5 مرات متتالية فأصبح “مسخرة”.. فما هي؟

وفي الابتعاد عن اللغة الفرنسية، رأى الكثير من النشطاء الحل الأنسب الذي يجب على المملكة أن تعتمده.

يشار إلى أن جدل مواصلة الإعتماد على الفرنسية أو الانتقال إلى الانجليزية، في مناهج التعليم في المملكة المغربية، هو جدل قائم منذ سنوات، ولكن يبدو أن مسار الحد من حضور اللغة الفرنسية في المؤسسات التعليمية المغربية أصبح أقرب من أي وقت مضى.

المصدرتويتر ، العمق ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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