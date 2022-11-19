السبت, نوفمبر 19, 2022
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رياضة

من هو دانييلي أورساتو حكم مباراة افتتاح كأس العام 2022 قطر؟!

"الفيفا" يُعلن تعيين الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو حكماً للمباراة الافتتاحية لمونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
حكم افتتاح كأس العالم دانييلي أورساتو watanserb.com
دانييلي أورساتو
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وطن- أزيل الستار عن حكم مباراة افتتاح كأس العالم 2022 قطر، وهو الإيطالي المخضرم دانييلي أورساتو، الذي سيدير لقاء قطر المستضيف والإكوادور، الأحد، على ملعب “استاد البيت” في مدينة الخور بدولة قطر.

حَكم مبارة افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الراعي والمنظم لمونديال كأس العالم 2022 قطر، عن تعيين الإيطالي دانييلي أورساتو، حكماً للمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، في أولى المواجهات للبطولة العالمية بنسختها ال22.

ويعَدّ الحَكم الإيطالي أورساتو، من أكثر الحكام المشهورين وأكثرهم خبرةً في القارة الأوروبية العجوز، حيث أدار العديد الكثير من المباريات في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات المختلفة.

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مَن هو الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو؟!

دانييلي أورساتو، هو حكم كرة قدم إيطالي الجنسية، من مواليد شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 1975 (47 عاماً)، حصل على إشارة التحكيم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عام 2010.

كما وسبق أنّ حكم العديد من المباريات في مونديال كأس العالم 2014 وبطولة أمم أوروبا عام 2012، وأدار كذلك العديد من المباريات القوية والمثيرة في دوري الأبطال، منذ موسم عام 2012-2013 وحتى يومنا هذا.

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ويُعرف الحكم الإيطالي أورساتو، بقرارته الشجاعة والصائبة، في أشدّ المباريات المثيرة والقوية في البطولات المختلفة، منذ دخوله عالم التحكيم الرياضي للمباريات عام 2010.

موعد مباراة افتتاح كأس العالم 2022 قطر

وستقام مباراة افتتاح بطولة مونديال كأس العالم 2022، بين صاحب الأرض قطر والإكوادور، الأحد، على ملعب (استاد البيت).

كما وستنطلق مباراة افتتاح كأس العالم 2022، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر وفلسطين، عند الساعة السادسة مساءً، كما وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، ستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وبتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان ستكون عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل أحداق المباراة الافتتاحية لمونديال كأس العالم 2022 قطر.

وستستمر مراسم بطولة كأس العالم 2022 قطر، المقرر انطلاقتها، الأحد، حتى ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

المصدروطن + الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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