من هو دانييلي أورساتو حكم مباراة افتتاح كأس العام 2022 قطر؟!

وطن- أزيل الستار عن حكم مباراة افتتاح كأس العالم 2022 قطر، وهو الإيطالي المخضرم دانييلي أورساتو، الذي سيدير لقاء قطر المستضيف والإكوادور، الأحد، على ملعب “استاد البيت” في مدينة الخور بدولة قطر.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الراعي والمنظم لمونديال كأس العالم 2022 قطر، عن تعيين الإيطالي دانييلي أورساتو، حكماً للمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، في أولى المواجهات للبطولة العالمية بنسختها ال22.

ويعَدّ الحَكم الإيطالي أورساتو، من أكثر الحكام المشهورين وأكثرهم خبرةً في القارة الأوروبية العجوز، حيث أدار العديد الكثير من المباريات في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا وغيرها من البطولات المختلفة.

Italy’s Daniele Orsato has been selected as the referee for the Opening Match of the #FIFAWorldCup Qatar 2022 between Qatar 🇶🇦and Ecuador 🇪🇨 at Al Bayt Stadium on Sunday, 20 November. pic.twitter.com/988fIcHl99

— FIFA.com (@FIFAcom) November 18, 2022