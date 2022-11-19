رجل أعمال مقيم بالإمارات اشترى هدايا بقيمة مليوني دولار أهداها “ابن سلمان” لـ”خان”

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وطن- نفى عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني السابق، مزاعم بأنه باع هدايا دولة نادرة قدمها له ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقابل مليوني دولار.

وقال رجل الأعمال الإماراتي عمر فاروق زهور، الثلاثاء، لقناة “جيو تي في” الباكستانية إنه اشترى ساعة قديمة وخاتما من الماس وقلمًا ذهبيًا ومجموعة من الأزرار الماسية من حليف لرئيس الوزراء السابق في عام 2019، وذلك وفقا لما نقله موقع “ميدل إيست آي“.

وأضاف “زهور” إنه دفع نقدًا للهدايا التي قدمتها له في دبي فرح جوجي، وهي مساعدة مقرّبة من بشرى بيبي خان زوجة خان.

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ولفت الباكستاني النرويجي، المقيم الآن في دبي ، إلى أن ميرزا شاهزاد أكبر، وزير المساءلة السابق، سأل عما إذا كان مهتمًا بشراء الساعة ، قبل تقدم “جوجي” بالعرض.

وقال: “كانت جوجي صريحة. أخبرتني بتاريخ هذه الهدايا وقالت إن ولي العهد السعودي قدمها لرئيس الوزراء عمران خان وأنها تريد بيعها نيابة عن عمران خان وزوجته”.

عمرن خان ينفي مزاعم “زهور”

ونفى خان هذه المزاعم، مشيرا إلى أنها جزء من حملة لتشويه سمعته. وتعهد في ظهور له على قناة “جيو تي في” بمقاضاتهم أمام محاكم لندن والإمارات بتهمة “اغتيال شخصية”.

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وبحسب الموقع البريطاني، فقد لجأ شازاد أكبر إلى “تويتر” لنفي هذه المزاعم، مشيرًا إلى أنه لم يلتق أو يتحدث مع زهور أبدًا.

واتهم زهور، الذي نشأ في النرويج، من قبل زوجته السابقة الممثلة صوفيا ميرزا بخطف وتهريب ابنتيهما التوأمين اللتين تعيشان معه الآن في دبي.

رجل الأعمال مطارد من الإنتربول

وكان رجل الأعمال قد تلقى سابقًا إشعارًا أحمر من الإنتربول ضده ويقال إنه مطلوب في النرويج وباكستان وتركيا وسويسرا، حيث يُتهم بارتكاب جرائم مالية وجرائم أخرى.

وفي الشهر الماضي، منعت لجنة الانتخابات الباكستانية “خان” من الترشح لمنصب سياسي لمدة خمس سنوات بعد أن حكم بأنه ضلل المسؤولين بشأن الهدايا التي تلقاها من زعماء أجانب.

واتهم رئيس الوزراء السابق بالفشل في التصريح بجميع الهدايا التي حصل عليها والربح من بيع بعضها.

قانون باكستاني يلزم المسؤولين بإيداع الهدايا في صندوق “توشكلانا”

ويُطلب من المسؤولين في باكستان بموجب القانون إيداع هدايا في الخارج إلى”توشكلانا”، وهي إدارة حكومية سميت على اسم بيوت الكنوز التي تعود إلى حقبة المغول والتي استخدمها الحكام لعرض الهدايا.

وبموجب القانون الباكستاني ، يُسمح للمستلمين بالاحتفاظ بهدايا منخفضة القيمة ويمكنهم إعادة شراء بعض الهدايا ذات القيمة الأعلى من “توشكلانا” بسعر مخفض.

ويعتقد أن خان وزوجته احتفظا بجميع الهدايا البالغ عددها 112 التي تلقوها في مناصبهم.

وقال محامو الرجل البالغ من العمر 70 عامًا إنهم سوف يطعنون في حكم اللجنة الانتخابية في المحكمة العليا في إسلام أباد.

محاولة اغتيال عمران خان

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصيب خان بجروح طفيفة بعد أن فتح مسلح مجهول النار على موكبه في هجوم أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

وانخرط قائد الكريكيت الباكستاني السابق في حرب كلامية مع الأجهزة العسكرية والاستخباراتية القوية في البلاد منذ الإطاحة به من السلطة في أبريل / نيسان بعد تصويت بحجب الثقة عنه.

وفي أكتوبر / تشرين الأول ، أطلق مسيرة مع أنصاره من مدينة لاهور الشرقية باتجاه العاصمة إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.