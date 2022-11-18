خبير ملكي يفجر مفاجأة قبل إصدار الأمير هاري مذكراته .. لماذا الرّعب منه!

- Advertisement -

وطن– كشف الخبير الملكي “سيمون هيفر”، أن الأمير وليام يهتم بالأمير هاري، على الرغم من قرار الأخير التنازل عن الألقاب الملكية. ومع ذلك، ادّعى هيفر أنّ ويليام محبَط من حقيقة أن هاري على وشك إصدار مذكراته.

وزعم الخبير الملكي، أن هاري “لن يستمتع بالعيش في المنفى في أمريكا لفترة أطول بكثير”.

كما شدّد على أن وليام، قد لا “يقبل المصالحة” مع الأمير هاري، إذا قرر الأخير العودة إلى المملكة المتحدة.

- Advertisement -

وقال هيفر لصحيفة التلغراف: “ورد أن أمير ويلز أصيب بالفزع من السلوك العام لأخيه، وتأكيد أن الكتاب سيظهر”. بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

كما قال “هيفر”، إن كتاب الأمير هاري القادم “مصدر قلق كبير” للعائلة المالكة.

مذكرات الأمير هاري “مقلقة”

ويشعر الأمير وليام بالقلق من تأثير مذكّرات أخيه، حيث كان عام 2022 عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة للعائلة المالكة البريطانية.

- Advertisement -

وستُنشر مذكرات الأمير هاري (دوق ساسكس)، في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب ما أعلنت دار “بينغوين راندوم” للنشر.

يحمل الكتاب عنوان “Spare” أو “البديل”، والذي سيتضمن روايته الخاصة لاتخاذه قرار التخلي عن واجباته الملكية، والتوجه للولايات المتحدة. وفق ما أوردت BBC.

إن الأمير ويليام هو الوريث، بينما يحكي الأمير هاري روايته لحياته في ذلك العالم الغامض لـ”البديل”.

وقال قصر باكنغهام، إنه لن يعلّق على الإعلان على نشر هذا الكتاب، الذي ستخصص أجزاء من عائداته لمساعدة هيئات خيرية في بريطانيا.

وسيتوفر الكتاب بـ 16 لغة حول العالم.

ويعيش دوق ساسكس “هاري” وميغان الآن في الولايات المتحدة مع طفليهما: أرشي، وليليبيت.