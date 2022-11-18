السبت, نوفمبر 19, 2022
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خبير ملكي يفجر مفاجأة قبل إصدار الأمير هاري مذكراته .. لماذا الرّعب منه!

ستُنشر في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل

كتب أنس السالم
مذكرات الأمير هاري watanserb.com
الأمير هاري و الأمير ويليام
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وطن– كشف الخبير الملكي “سيمون هيفر”، أن الأمير وليام يهتم بالأمير هاري، على الرغم من قرار الأخير التنازل عن الألقاب الملكية. ومع ذلك، ادّعى هيفر أنّ ويليام محبَط من حقيقة أن هاري على وشك إصدار مذكراته.

الخبير الملكي سيمون هيفر
الخبير الملكي سيمون هيفر

وزعم الخبير الملكي، أن هاري “لن يستمتع بالعيش في المنفى في أمريكا لفترة أطول بكثير”.

الأمير هاري watanserb.com
الأمير هاري

كما شدّد على أن وليام، قد لا “يقبل المصالحة” مع الأمير هاري، إذا قرر الأخير العودة إلى المملكة المتحدة.

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وقال هيفر لصحيفة التلغراف: “ورد أن أمير ويلز أصيب بالفزع من السلوك العام لأخيه، وتأكيد أن الكتاب سيظهر”. بحسب ما نقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

كما قال “هيفر”، إن كتاب الأمير هاري القادم “مصدر قلق كبير” للعائلة المالكة.

الأمير وليام
الأمير ويليام وزوجته

مذكرات الأمير هاري “مقلقة”

ويشعر الأمير وليام بالقلق من تأثير مذكّرات أخيه، حيث كان عام 2022 عامًا مليئًا بالتحديات بالنسبة للعائلة المالكة البريطانية.

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وستُنشر مذكرات الأمير هاري (دوق ساسكس)، في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب ما أعلنت دار “بينغوين راندوم” للنشر.

يحمل الكتاب عنوان “Spare” أو “البديل”، والذي سيتضمن روايته الخاصة لاتخاذه قرار التخلي عن واجباته الملكية، والتوجه للولايات المتحدة. وفق ما أوردت BBC.

إن الأمير ويليام هو الوريث، بينما يحكي الأمير هاري روايته لحياته في ذلك العالم الغامض لـ”البديل”.

وقال قصر باكنغهام، إنه لن يعلّق على الإعلان على نشر هذا الكتاب، الذي ستخصص أجزاء من عائداته لمساعدة هيئات خيرية في بريطانيا.

وسيتوفر الكتاب بـ 16 لغة حول العالم.

الأمير هاري وميغان ماركل وابنيهما watanserb.com
الأمير هاري وميغان ماركل وابنيهما

ويعيش دوق ساسكس “هاري” وميغان الآن في الولايات المتحدة مع طفليهما: أرشي، وليليبيت.

أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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