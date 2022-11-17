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مدير سابق في “إيكيا” يكشف عن سر تستخدمه الشركة لتجعلك تنفق المزيد من الأموال

"شركة إكيا متعددة الجنسات تجعلك تُنفق الكثير من الأموال دون أن تدرك ذلك.."

كتب معالي بن عمر
شركة إيكيا متعددة الجنسيات watanserb.com
شركة إيكيا متعددة الجنسيات
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وطن-من منا لم يذهب إلى شركة “إيكيا” العالمية للأثاث والأكسسوارات المنزلية، بغرض شراء شيء واحد فقط، ثم سرعان ما نشتري الكثير من الأغراض دون إدراك ذلك.

هذه واحدة من المتاجر العالمية السحرية، التي تذهب إليها لشراء بعض الأغراض الضرورية وتعود إلى المنزل سريعًا، ولكنك تتفاجئ بأنكاشتريت كل شيء وكل ما رأيته أمامك؛ في الحقيقة، هناك سر يجعلكم تنفق المزيد من الأموال.

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، سواء أعجبك المنتج أم لا، فبمجرد دخولك إلى Ikea، يوجد شيء ما يجعلك تنسى سبب مجيئك وينتهي بك الأمر بدفع تكاليف عربة مليئة بالمنتجات التي قد لا تحتاجها في معظم الأوقات،

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وفيما يلي كشف رئيس سابق في هذه الشركة، عن السر الذي تدفعك من خلاله “إيكيا” لإنفاق المزيد من الأموال.

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لدى إيكيا سر يجعلك تنفق أموالًا أكثر مما تتوقع

في الواقع، إن الطريقة التي تم بها تنظيم متجر Ikea صعبة ومعقدة للغاية. ستصل دائمًا إلى المواقع التي تحتاجها بعد عبورك بمسارات طويلة. وهكذا، سترى منتجات وعناصر قد لا تحتاجها، لكنك سترغب في شرائها أو ستحبها. تم  توزيع كل قطعة بحيث يشعر العميل بالانجذاب أو يمكنه شرائها في الوقت الحالي.

رئيس سابق يكشف عن سر انفاق الأموال في إيكيا
رئيس سابق يكشف عن سر انفاق الأموال في إيكيا

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، تلعب الأسعار دورًا في هذا أيضًا، حيث تقوم إيكيا بإجراء تخفيضات على بعض المنتجات، وإذا أردنا اشتراء شيئًا ما ولكن هناك تخفيض على كل المجموعة، فستظطر إلى شراء المُنتج كله. هذا ما تقوم به مجموعات Ikea من أجل شراء تصميم كامل للمنتج أو مجموعة من المنتجات مع بعضها.

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كما أن الممرات تمتد على ما يزيد عن 20 مترًا، لكنك مجبر دائمًا في نهاية المسار على الانعطا في اتجاهات ربما لم تتخيلها أبدًا، وهذا بمثابة السحر بالنسبة لعميل يدخل أول مرة للمتجر.

هذا ويُصاب المستهلكين بالدوار أحيانًا، وكأنه في متاهة لن يخرج منها أبدًا. ثم تتحول الدقائق إلى ساعات، ناهيك بأنك دائمًا ستكون محاطًا بأشخاص يجعلونك تنفق أكثر وتشتري ما ليس لك به حاجة.

إن الطريقة التي تم بها تنظيم متجر Ikea صعبة ومعقدة للغاية
إن الطريقة التي تم بها تنظيم متجر Ikea صعبة ومعقدة للغاية

في الواقع، تستعين الشركة متعددة الجنسيات Ikea، بأشخاص ليوجهوا العميل في جميع أنحاء المتجر ويقومون بذلك بغرض دفعه لشراء أكبر عدد ممكن من المنتجات. من المستحيل ألا ترى سلة ممتلئة في هذا المتجر، حيث ينتهي الأمر بالجميع بشراء أكثر مما دخلوا للبحث عنه، حيث تعمل الإستراتيجية التي تطبقها العلامة التجارية مثل السحر.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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