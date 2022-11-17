مدير سابق في “إيكيا” يكشف عن سر تستخدمه الشركة لتجعلك تنفق المزيد من الأموال

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وطن-من منا لم يذهب إلى شركة “إيكيا” العالمية للأثاث والأكسسوارات المنزلية، بغرض شراء شيء واحد فقط، ثم سرعان ما نشتري الكثير من الأغراض دون إدراك ذلك.

هذه واحدة من المتاجر العالمية السحرية، التي تذهب إليها لشراء بعض الأغراض الضرورية وتعود إلى المنزل سريعًا، ولكنك تتفاجئ بأنكاشتريت كل شيء وكل ما رأيته أمامك؛ في الحقيقة، هناك سر يجعلكم تنفق المزيد من الأموال.

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، سواء أعجبك المنتج أم لا، فبمجرد دخولك إلى Ikea، يوجد شيء ما يجعلك تنسى سبب مجيئك وينتهي بك الأمر بدفع تكاليف عربة مليئة بالمنتجات التي قد لا تحتاجها في معظم الأوقات،

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وفيما يلي كشف رئيس سابق في هذه الشركة، عن السر الذي تدفعك من خلاله “إيكيا” لإنفاق المزيد من الأموال.

لدى إيكيا سر يجعلك تنفق أموالًا أكثر مما تتوقع

في الواقع، إن الطريقة التي تم بها تنظيم متجر Ikea صعبة ومعقدة للغاية. ستصل دائمًا إلى المواقع التي تحتاجها بعد عبورك بمسارات طويلة. وهكذا، سترى منتجات وعناصر قد لا تحتاجها، لكنك سترغب في شرائها أو ستحبها. تم توزيع كل قطعة بحيث يشعر العميل بالانجذاب أو يمكنه شرائها في الوقت الحالي.

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، تلعب الأسعار دورًا في هذا أيضًا، حيث تقوم إيكيا بإجراء تخفيضات على بعض المنتجات، وإذا أردنا اشتراء شيئًا ما ولكن هناك تخفيض على كل المجموعة، فستظطر إلى شراء المُنتج كله. هذا ما تقوم به مجموعات Ikea من أجل شراء تصميم كامل للمنتج أو مجموعة من المنتجات مع بعضها.

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كما أن الممرات تمتد على ما يزيد عن 20 مترًا، لكنك مجبر دائمًا في نهاية المسار على الانعطا في اتجاهات ربما لم تتخيلها أبدًا، وهذا بمثابة السحر بالنسبة لعميل يدخل أول مرة للمتجر.

هذا ويُصاب المستهلكين بالدوار أحيانًا، وكأنه في متاهة لن يخرج منها أبدًا. ثم تتحول الدقائق إلى ساعات، ناهيك بأنك دائمًا ستكون محاطًا بأشخاص يجعلونك تنفق أكثر وتشتري ما ليس لك به حاجة.

في الواقع، تستعين الشركة متعددة الجنسيات Ikea، بأشخاص ليوجهوا العميل في جميع أنحاء المتجر ويقومون بذلك بغرض دفعه لشراء أكبر عدد ممكن من المنتجات. من المستحيل ألا ترى سلة ممتلئة في هذا المتجر، حيث ينتهي الأمر بالجميع بشراء أكثر مما دخلوا للبحث عنه، حيث تعمل الإستراتيجية التي تطبقها العلامة التجارية مثل السحر.