إذا رأيت هذا اللون البني على الطماطم.. فتخلص منها على الفور

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وطن-تعد الطماطم واحدة من أهم الأطعمة الصحية، ويوجد حاليًا أكثر من 20000 نوع من الطماطم في العالم، كما توصي منظمة الصحة العالمية باستهلاكها نظرًا لفوائدها المتعددة.

وبحسب تقرير لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن الطماطم تحسن الدورة الدموية وتحمي البصر، كما تمنع الإمساك وظهور الشيخوخة المبكرة للجلد والخلايا. بيد أنه عند تناول الطماطم أو طهيها، يجب الانتباه إلى مظهرها أولاً، والتخلص منها إذا كانت بنية اللون.

ما البقعة البنية الموجودة على الطماطم؟

عندما تكون البقعة البنية داكنة وجافة وموجودة على الجذع، يمكنك قص هذا الجزء واستخدام الباقي. من ناحية أخرى، إذا كانت البقعة البنية تحتوي على الماء، فيجب التخلص من القطعة بأكملها.

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هذا يفيد أن الطماطم مرّت بمرحلة ما يعرف باسم تعفن نهاية الزهرة. وفي أغلب الحالات، يرجع ذلك إلى الاختلافات الشديدة في مستويات الرطوبة أو زيادة نيتروجين الأمونيا، أو مزيج من هذه العوامل الثلاثة.

كيف تحافظ عليها؟

طالما أنها في حالة صحية جيّدة وناضجة ولا تحتوي على أي بقع بنية، يمكن أن تدوم حتى سبعة أيام خارج الثلاجة. لكن، من الناحية المثالية، احتفظ بها في مكان جاف وبارد وجيد التهوية، بحيث لا تتعرض لأشعة الشمس. فضلاً عن ذلك، يجب أن تكون درجة الحرارة بين 13 و 20 درجة، وفق ترجمة “وطن“.

هذا ويوصي الخبراء بوضع الطماطم في كيس ورقي أو قماش، وليس بلاستيكيًا. ولكي تدوم لفترة أطول، يجب أن نتجنب وضعها بالقرب من الفواكه والخضروات الأخرى، مثل الموز أو التفاح أو البطاطس. والسبب هو أن هذه الأطعمة تطلق مادة الإيثيلين، وهي مادة ستؤدي إلى تلف الطماطم بسرعة.

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وإذا كان لدينا الكثير من الطماطم في المنزل، فإن أسهل طريقة وأكثرها فعالية لإطالة عمرها الإنتاجي هي وضعها في الثلاجة في كيس ورقي. وفي هذه الحالة، يجب أن نستهلكها في غضون يومين أو ثلاثة أيام.