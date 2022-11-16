منى فاروق تريند مجددا “وراضية بالابتلاء” (شاهد)

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وطن- أصيبت منى فاروق الممثلة المصرية التي يثار الجدل حولها من آن لآخر منذ أزمة المقاطع الإباحية المسربة لها مع المخرج خالد يوسف، بوعكة صحية طارئة، استدعت نقلها إلى أحد مشافي القاهرة.

ونشرت منى عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”، صورة أثناء وجودها داخل المستشفى على فراش المرض ويدها موصولة بالمحاليل الطبية”سيروم”.

مما تعاني منى فاروق؟

وعلّقت على الصورة قائلةً: “اللهم إني راضية بكل ابتلاء وألم، اللهم اجعله رفع درجات إلى فردوسك الأعلى”.

وظهرت في الصورة آثار دماء ولم تكشف منى السبب وراءها ولكنها اكتفت بتعليقها، وهو ما أقلق متابعيها عليها. وجعل الكثيرين يدعون لها في تعليقاتهم بالشفاء العاجل.

مصابة بضيق في الشرايين

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وكانت الفنانة المصرية قد أثارت الجدل أيضاً بعدما نشرت مقطع فيديو كشفت فيه عن إصابتها بمرض خطِر، حيث أكدت أنها مصابة بضيق في الشرايين، مما يعرّضها للإغماء والنزيف.

وتحدثت منى فاروق عن أمور عدة خاصة بها. حيث قالت إنها تظهر في الفيديو من دون مكياج.

وكشفت أنها لا تبصر بإحدى عينيها إلا بنسبة 30 % فقط، مؤكدةً أنها تعجز عن إجراء عملية تصحيح البصر لوجود مشكلة في هذه العين يجب علاجها أولاً، ما يشير إلى خطورة الأمر عليها.

ملابس النوم

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ومنذ سنوات تتعرض الفنانة المصرية منى فاروق لانتقادات حادة بسبب ملابسها وإطلالتها بشكل عام، غير أن الفنانة باتت في الآونة الأخيرة تواجه هذه الأمور بالرد عليها أو التلويح باللجوء للقضاء تجاه أي متجاوز أو مخالف لآداب الحديث معها.

واعتادت منى على نشر صورة وصفها البعض بالفاضحة على حسابيها في “تويتر” و”أنستغرام” ووصلت إلى وصف أحد المتابعين لها ملابسها بأنها تشبه “ملابس النوم”، الأمر الذي دفعها للرد عليهم قائلة: “أنا بنت بتتكلموا في عرضي ليه؟ خافوا ربنا”.

وتابعت: “ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادي، وأنا حرة ليه نازلين فيا جلد، ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب”.

وأعربت عن عدم مبالاتها بالانتقادات الموجهة لها لخصوص إطلالاتها قائلة: “انتوا مزعجين جدا بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا بعامل ربنا مش بعامل البشر، بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب.. ربنا موجود وهيعوضني خير وأنا في حماية ربنا”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق، مسلسل “أيام”، إخراج: محمد أسامة الذي عرض عام 2021 وشهد عودتها للتمثيل بعد غياب 3 أعوام منذ مسلسل “رحيم” الذي عرض في 2018.

وكانت أزمة مقاطعها الإباحية مع خالد يوسف، قد تسببت بسجنها لمدة قبل الإفراج عنها لتدخل في العديد من الأزمات بعدها وتسوؤ نفسيتها بسبب تناول الرأي العام لفضيحتها، مما دفعها للسفر إلى الإمارات والاستقرار هناك لفترة.