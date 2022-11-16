الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
الرئيسيةاقتصادماذا حدث لأسعار النفط بعد الهجوم على الناقلة قبالة سواحل عمان؟
اقتصاد

ماذا حدث لأسعار النفط بعد الهجوم على الناقلة قبالة سواحل عمان؟

جائحة كورونا لا تزال تلقي بظلالها

كتب خالد السعدي
أسعار النفط watanserb.com
ارتفاع اسعار النفط بعد استهداف ناقلة النفط قبالة سلطنة عمان
- Advertisement -

وطن– أفادت وكالة “رويترز“، بحدوث ارتفاع في سريع بأسعار النفط بعد الهجوم على سفينة النفط قبالة ساحل عمان.

وقالت الوكالة إن أسعار النفط ارتفعت اليوم الأربعاء ، لتزيل خسائر سابقة ، بعد حادثة تورطت فيها سفينة تجارية قبالة سواحل عمان ، لكن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين قلل من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا أو 0.7٪ إلى 94.51 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:54 بتوقيت جرينتش.

- Advertisement -

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) 35 سنتًا ، أو 0.4٪ ، إلى 87.27 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا المعيارين القياسيين بأكثر من دولار واحد في وقت سابق من الجلسة.

ارتفاع الأسعار “الثلاثاء”

أسعار النفط كانت قد سجلت ارتفاعا يوم الثلاثاء، بعد أن تم تعليق إمدادات النفط إلى أجزاء من أوروبا عبر جزء من خط أنابيب دروزبا مؤقتًا ، وفقًا لمشغلي خطوط أنابيب النفط في المجر وسلوفاكيا.

الهجوم على ناقلة النفط 

- Advertisement -

وكان قائد الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية تيموثي هوكينز، قد صرح بأن الأسطول على علم بحادث وقع في خليج عمان يتعلق بسفينة تجارية.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن ناقلة نفط ترفع العلم الليبيري تديرها شركة Eastern Pacific Shipping ومقرها سنغافورة تعرضت لهجوم بطائرة بدون طيار قبالة خليج عمان.

اضطرابات أوروبية

تزامن هذا الاضطراب مع انفجار في شرق بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية أسفر عن مقتل شخصين وأثار احتمال امتداد الصراع الروسي الأوكراني.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في SPI Asset Management ، إنه بعد “الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط ، فإن المتابعة الفاترة للسوق تعكس الحكمة الكبيرة التي سيتم اتخاذها لتجنب التصعيد”.

وأضاف أن تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الصاروخ ربما لم يتم إطلاقه من روسيا ساعدت أيضًا في تخفيف مخاوف التصعيد الفوري.

جائحة كورونا تلقي بظلالها

وانتقل التقرير للحديث عن الوضع في الصين، قائلا إن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أثر على المعنويات بعد تخفيف القيود المفروضة على الفيروسات هذا الأسبوع.

وقال ستيفن برينوك المحلل النفطي في بي.في.إم ، إن نمو الطلب على النفط في البلاد يعوقه إيمانها الراسخ بسياسة عدم التسامح مع كوفيد -19 والضعف الاقتصادي المستمر.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) تباطؤ نمو الطلب إلى 1.6 مليون برميل يوميًا في عام 2023 من 2.1 مليون برميل يوميًا هذا العام.

وفي وقت سابق ، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل، مستشهدة بتحديات اقتصادية متزايدة.

استهداف ناقلة نفط بطائرات مسيرة قبالة سلطنة عمان

وتظهر بيانات الصناعة انخفاضًا أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة، فيما قدمت مخزونات الخام بعض الدعم لأسعار النفط.

وانخفضت مخزونات النفط الخام بنحو 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر الجاري.

وبالمقارنة ، قدر سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط ، ​أن مخزونات الخام انخفضت بنحو 400 ألف برميل.

المصدررويترز ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

استهداف ناقلة نفط بطائرات مسيرة قبالة سلطنة عمان

حياتنا

فعل مخل وفاضح من فتاة بحفل سيف نبيل في سلطنة عمان (فيديو)

الهدهد

الكشف عن لقاء سري بين وزير الخارجية العُماني ومسؤول إسرائيلي.. ماذا نجم عنه؟!

حياتنا

مصورة عمانية توثق حفرة إذابة عميقة تنبت في باطنها غابة من الأشجار الخضراء

الهدهد

عماني يتباهى بما فعله على الطريق.. وثق ذلك بالفيديو والنهاية صدمته

الهدهد

أول ظهور للطفل ضحية الكلاب الضالة بسلطنة عمان ومفاجأة غير متوقعة

حياتنا

عارضة أزياء عمانية تحدث ضجة بجلسة تصوير مثيرة في قلعة نزوى (فيديو)

الهدهد

ما فعلته الكلاب الضالة بطفل عماني لا يصدق ومشهد كارثي صادم!

الهدهد

سمكة التونة العنيدة.. هكذا تمكن منها صياد عماني رغم ضخامتها (فيديو)

الهدهد

حفل تخرج كلية مزون يثير غضب العمانيين لما شهده من تجاوزات(شاهد)

الهدهد

“الإيدز” يثير ذعر العمانيين بعد هذه الإحصائية عن المصابين بالسلطنة

الهدهد

“عملاق السمك”.. عمانيون يصورون تحت الماء ومفاجأة لم يتوقعوها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

من بينهم بطل العالم ل4 مرات .. أفضل المنتخبات الغائبة عن مونديال قطر 2022

دراسة: إذا نجحت في اجتياز هذه الخطوة الحاسمة.. فسيستمرّ زواجك للأبد

رانيا يوسف تضرب شروط مهرجان القاهرة بعرض الحائط.. فستان فاضح ومنطقة الصدر بلا بطانة! (شاهد)

رونالدو يصدم العالم بما فعله بجثمان نجله الذي توفي أثناء الولادة(شاهد)

سيناريو مخيف .. هذا ما سيحدث إذا قصف بوتين بريطانيا بالأسلحة النووية!

5 نصائح فعالة لاستعادة التركيز بسرعة في العمل!

حركات غريبة من محمد بن سلمان خلال قمة العشرين تثير تفاعلا (شاهد)

احذر..العلامة الأولى لارتفاع نسبة الكوليسترول تصيب ساقيك

استهداف ناقلة نفط بطائرات مسيرة قبالة سلطنة عمان

تقرير ناري لصحيفة “القبس” الكويتية تفضح فيه ازدواجية معايير الغرب تجاه مونديال قطر(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC