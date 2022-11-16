الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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حياتنا

دراسة: إذا نجحت في اجتياز هذه الخطوة الحاسمة.. فسيستمرّ زواجك للأبد

"يجب على الزوجين اتباع كل مراحل العلاقة بايجابياتها وسلبياتها".

كتب معالي بن عمر
مواقف حاسمة تجعل الزواج ناجحًا watanserb.com
مواقف حاسمة تجعل الزواج ناجحًا
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وطن-كشفت سافانا جامبلين، عالمة النفس المتخصصة في العلاقات الزوجية، طريقة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، ستجعل من الممكن تحديد ما إذا كان الزوجان سيبقان معًا أم لا، حيث أكّدت أنه لا داعي للانتظار لمدة ثلاث سنوات، لأن 9 أشهر كافية لتحديد ما إذا كانت علاقتك ستستمر بمرور الوقت.

وبحسب مجلة “غرازيا” الفرنسية، فإن كل علاقة زوجية تمر بمراحل مختلفة. نحن ننمو ونتطور ويجب على الزوجين اتباع كل مراحل العلاقة بايجابياتها وسلبياتها.

كما أننا نعلم أن جميع العلاقات الزوجية تمر بمصاعب وليست الانتقادات البسيطة هي التي يمكن أن تكسر حبًا قويًا. ومع ذلك، هناك شيء واحد يمكن أن يختبر ما إذا كانت علاقتك ستدوم أم لا.

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الأمر سيستغرق أقل من عام لتحديد ما إذا كنت في علاقة جدية
الأمر سيستغرق أقل من عام لتحديد ما إذا كنت في علاقة جدية

ما الخطوة الحاسمة لمعرفة ما إذا كانت علاقتك ستستمر؟

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في الواقع، خلال هذه الأشهر التسعة، سيمر الزوجان بمراحل مختلفة. المرحلة الأولى؛ هي مرحلة الخطوبة والرومانسية المُفرطة خلال هذه الفترة، ترى الحياة باللون الوردي. أما المرحلة الثانية هي مرحلة المنعطف الأول؛ إنها العودة إلى الواقع، حيث سيتعيّن علينا التعامل مع الخلافات الأولى. ثم تؤدي هاتان المرحلتان إلى المرحلة الثالثة، والتي ستكون حاسمة لبقية مستقبلكما كزوجين، وفق ما ترجمته “وطن“.

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وهذه المرحلة والأخيرة؛ هي مرحلة “التفكير”. في مرحلة ما، سوف تتساءل عن المستقبل الذي تتخيله مع النصف الآخر. سوف تسأل نفسك، ما إذا كانت علاقتك بشريكك ستدوم ويمكن التعايش مع بعضكما بعضًا على المدى الطويل وما إذا كنت تريد الاستمرار في هذا الاتجاه أم لا؟

كل علاقة تمر بمراحل مختلفة. نحن ننمو ونتطور ويجب على الزوجين اتباع كل مراحل العلاقة بايجابياتها وسلبياتها.
كل علاقة تمر بمراحل مختلفة. نحن ننمو ونتطور ويجب على الزوجين اتباع كل مراحل العلاقة بايجابياتها وسلبياتها.

ووفقًا للخبيرة في العلاقات الزوجية، إذا كانت الإجابة بنعم، فعندئذٍ ستكون علاقتكما وكأنها حصن منيع يواجه كل عواصف الحياة ومصاعبها. ومن الواضح أن الأمر سيستغرق أقل من عام لتحديد ما إذا كنت في علاقة جدية تكون فيها مستعدًا لتعيش لحظات السعادة بقدر ما تحتاج إلى الصمود في وجه العواصف الصغيرة.

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المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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