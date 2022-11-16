دراسة: إذا نجحت في اجتياز هذه الخطوة الحاسمة.. فسيستمرّ زواجك للأبد

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وطن-كشفت سافانا جامبلين، عالمة النفس المتخصصة في العلاقات الزوجية، طريقة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، ستجعل من الممكن تحديد ما إذا كان الزوجان سيبقان معًا أم لا، حيث أكّدت أنه لا داعي للانتظار لمدة ثلاث سنوات، لأن 9 أشهر كافية لتحديد ما إذا كانت علاقتك ستستمر بمرور الوقت.

وبحسب مجلة “غرازيا” الفرنسية، فإن كل علاقة زوجية تمر بمراحل مختلفة. نحن ننمو ونتطور ويجب على الزوجين اتباع كل مراحل العلاقة بايجابياتها وسلبياتها.

كما أننا نعلم أن جميع العلاقات الزوجية تمر بمصاعب وليست الانتقادات البسيطة هي التي يمكن أن تكسر حبًا قويًا. ومع ذلك، هناك شيء واحد يمكن أن يختبر ما إذا كانت علاقتك ستدوم أم لا.

ما الخطوة الحاسمة لمعرفة ما إذا كانت علاقتك ستستمر؟

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في الواقع، خلال هذه الأشهر التسعة، سيمر الزوجان بمراحل مختلفة. المرحلة الأولى؛ هي مرحلة الخطوبة والرومانسية المُفرطة خلال هذه الفترة، ترى الحياة باللون الوردي. أما المرحلة الثانية هي مرحلة المنعطف الأول؛ إنها العودة إلى الواقع، حيث سيتعيّن علينا التعامل مع الخلافات الأولى. ثم تؤدي هاتان المرحلتان إلى المرحلة الثالثة، والتي ستكون حاسمة لبقية مستقبلكما كزوجين، وفق ما ترجمته “وطن“.

وهذه المرحلة والأخيرة؛ هي مرحلة “التفكير”. في مرحلة ما، سوف تتساءل عن المستقبل الذي تتخيله مع النصف الآخر. سوف تسأل نفسك، ما إذا كانت علاقتك بشريكك ستدوم ويمكن التعايش مع بعضكما بعضًا على المدى الطويل وما إذا كنت تريد الاستمرار في هذا الاتجاه أم لا؟

ووفقًا للخبيرة في العلاقات الزوجية، إذا كانت الإجابة بنعم، فعندئذٍ ستكون علاقتكما وكأنها حصن منيع يواجه كل عواصف الحياة ومصاعبها. ومن الواضح أن الأمر سيستغرق أقل من عام لتحديد ما إذا كنت في علاقة جدية تكون فيها مستعدًا لتعيش لحظات السعادة بقدر ما تحتاج إلى الصمود في وجه العواصف الصغيرة.