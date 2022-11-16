الأربعاء, نوفمبر 16, 2022
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الملكة رانيا تستقبل ملكة السويد بإطلالة شيفونية مجعدة ومبهرة بسعر يفوق الخيال!(شاهد)

الملكة رانيا أجرت تعديلا على الفستان بإزالة فتحة عند الصدر

كتب سالم حنفي
الملكة رانيا و ملكة السويد watanserb.com
الملكة رانيا و ملكة السويد
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وطن- أقامت الملكة رانيا العبدالله وزوجها الملك عبد الله مأدبة عشاء رسمية على شرف ملك وملكة السويد، حيث اختارت الملكة الأردنية عدم ارتداء إكسسوارا عادة ما ترتديه النساء الملكيات في هذه المناسبات.

واستضافت الملكة رانيا (52) عاما وزوجها الملك عبد الله (60) عاما، الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد (76 عاما) وزوجته الملكة سيلفيا (78 عاما) في قصر الحسينية يوم الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة “ديلي إكسبريس“، فقد ارتدت الملكة رنيا في هذا الحدث ثوبًا شيفونًا مُجعدًا بأكمام بالون من Andrew Gn يُباع بسعر ضخم يصل إلى 6119 جنيهًا إسترلينيًا، ما يعادل (7273 دولاراً).

الملكة رانيا أجرت تعديلات على الفستان

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وكان الفستان طويل الأكمام بطول الأرض وبه حزام أسود حول الخصر، مع ماسات لامعة في المنتصف.

الملكة رانيا العبدالله.. إطلالة جديدة في وداع ملكة السويد بسعر صادم جدا!!(شاهد)

وكان الفستان أيضًا ذو رقبة عالية جدًا، وعلى النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني، كان هناك فجوة طفيفة حول منطقة الصدر.

الملكة رانيا
الملكة رانيا

ولفتت الصحيفة إلى أنه ربما لأسباب التواضع، قررت الملكة رانيا إغلاق هذه الفجوة حتى يكون الفستان مناسبًا لارتدائه في مأدبة رسمية.

سترة فضية بتنورة كبيرة

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من ناحية أخرى، اختارت الملكة سيلفيا سترة فضية ، مصحوبة بتنورة كبيرة واسعة من نفس اللون المعدني.

ولم تختر أي من النساء الملكيات تاجًا لامعًا، وهو أمر شائع للسيدات الملكيات في مآدب العشاء الرسمية.

الملكة رانيا و ملكة السويد
الملكة رانيا و ملكة السويد

عدم ارتداء التيجان

يشار إلى أن هناك قواعد محددة حول ارتداء التيجان، وتقليديا، المرة الأولى التي ترتدي فيها الملكة تاجا هو يوم زفافها.

وبشكل عام، يتم حجز التيجان للأحداث التي تبدأ بعد الساعة 5 مساءً ولا يوجد سوى عدد معين من المناسبات عندما يكون ذلك مناسبًا.

الملكة رانيا
الملكة رانيا

ويشمل ذلك حفلات التنصيب والعشاء الملكي والزيارات الرسمية، تمامًا مثل تلك التي قام بها ملك وملكة السويد إلى الأردن.

وقبل أيام بدت ملكة الأردن رانيا العبدالله ساحرةً، أثناء حضورها كلمة زوجها الملك عبدالله أمام البرلمان.

حقيبة مصمّمة على الطلب

وحضرت ملكة الأردن إلى البرلمانَ للاستماع لكلمة الملك عبد الله الثاني، وصعدت إلى المبنى الحكومي بفستان أحمر فاخر، وحقيبة يد تم تصميمها على طلبها.

وحملت الملكة رانيا حقيبةَ كلاتش، من المصممة البريطانية جنيفر شاماندي.

المفاجأة أن هذا الفستان الماكسي الأحمر، سبق أن ارتدته أثناء لقائها الرئيس الأمريكي وزوجته “جيل بايدن”.

الملكة رانيا
الملكة رانيا

الملكة رانيا و ملكة السويد

الملكة رانيا و ملكة السويد

حسين بظاظا

وتميّز بوجود حزام خصر أسود، ودبوس ذهبي لافت على ناحية الصدر، مع قصة انسيابية.

وهو من تصميم المصمم اللبناني حسين بظاظا، تحديداً من مجموعة شتاء 2019.

ويعتبر ارتداء الملكة رانيا الفستان مرتين، شيء نادر الحدوث، وربما جاء تزامناً مع تعرضها لانتقادات لعرض ثروتها، بينما يعاني الأردن من تفاوت اقتصادي كبير.بحسب موقع MSN

المصدرتويتر، صحيفة ديلي إكسبريس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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