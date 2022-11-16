الملكة رانيا تستقبل ملكة السويد بإطلالة شيفونية مجعدة ومبهرة بسعر يفوق الخيال!(شاهد)

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وطن- أقامت الملكة رانيا العبدالله وزوجها الملك عبد الله مأدبة عشاء رسمية على شرف ملك وملكة السويد، حيث اختارت الملكة الأردنية عدم ارتداء إكسسوارا عادة ما ترتديه النساء الملكيات في هذه المناسبات.

واستضافت الملكة رانيا (52) عاما وزوجها الملك عبد الله (60) عاما، الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك السويد (76 عاما) وزوجته الملكة سيلفيا (78 عاما) في قصر الحسينية يوم الثلاثاء.

ووفقا لصحيفة “ديلي إكسبريس“، فقد ارتدت الملكة رنيا في هذا الحدث ثوبًا شيفونًا مُجعدًا بأكمام بالون من Andrew Gn يُباع بسعر ضخم يصل إلى 6119 جنيهًا إسترلينيًا، ما يعادل (7273 دولاراً).

الملكة رانيا أجرت تعديلات على الفستان

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وكان الفستان طويل الأكمام بطول الأرض وبه حزام أسود حول الخصر، مع ماسات لامعة في المنتصف.

وكان الفستان أيضًا ذو رقبة عالية جدًا، وعلى النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني، كان هناك فجوة طفيفة حول منطقة الصدر.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ربما لأسباب التواضع، قررت الملكة رانيا إغلاق هذه الفجوة حتى يكون الفستان مناسبًا لارتدائه في مأدبة رسمية.

سترة فضية بتنورة كبيرة

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من ناحية أخرى، اختارت الملكة سيلفيا سترة فضية ، مصحوبة بتنورة كبيرة واسعة من نفس اللون المعدني.

ولم تختر أي من النساء الملكيات تاجًا لامعًا، وهو أمر شائع للسيدات الملكيات في مآدب العشاء الرسمية.

عدم ارتداء التيجان

يشار إلى أن هناك قواعد محددة حول ارتداء التيجان، وتقليديا، المرة الأولى التي ترتدي فيها الملكة تاجا هو يوم زفافها.

وبشكل عام، يتم حجز التيجان للأحداث التي تبدأ بعد الساعة 5 مساءً ولا يوجد سوى عدد معين من المناسبات عندما يكون ذلك مناسبًا.

ويشمل ذلك حفلات التنصيب والعشاء الملكي والزيارات الرسمية، تمامًا مثل تلك التي قام بها ملك وملكة السويد إلى الأردن.

وقبل أيام بدت ملكة الأردن رانيا العبدالله ساحرةً، أثناء حضورها كلمة زوجها الملك عبدالله أمام البرلمان.

حقيبة مصمّمة على الطلب

وحضرت ملكة الأردن إلى البرلمانَ للاستماع لكلمة الملك عبد الله الثاني، وصعدت إلى المبنى الحكومي بفستان أحمر فاخر، وحقيبة يد تم تصميمها على طلبها.

وحملت الملكة رانيا حقيبةَ كلاتش، من المصممة البريطانية جنيفر شاماندي.

المفاجأة أن هذا الفستان الماكسي الأحمر، سبق أن ارتدته أثناء لقائها الرئيس الأمريكي وزوجته “جيل بايدن”.

حسين بظاظا

وتميّز بوجود حزام خصر أسود، ودبوس ذهبي لافت على ناحية الصدر، مع قصة انسيابية.

وهو من تصميم المصمم اللبناني حسين بظاظا، تحديداً من مجموعة شتاء 2019.

ويعتبر ارتداء الملكة رانيا الفستان مرتين، شيء نادر الحدوث، وربما جاء تزامناً مع تعرضها لانتقادات لعرض ثروتها، بينما يعاني الأردن من تفاوت اقتصادي كبير.بحسب موقع MSN