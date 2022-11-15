الثلاثاء, نوفمبر 15, 2022
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رياضة

اكتشف أول آلة لتنظيف البشر..اختراع ياباني جديد يحمّمك دون بذل جهد شخصي

"اليابان يخترع آلة للاستحمام تلقائيًا"

كتب معالي بن عمر
آلة لتنظيف البشر watanserb.com
آلة لتنظيف البشر
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وطن-كشفت شركة يابانية تحمل اسم “ساينس” مؤخرًا عن هدفها وهو: إحداث ثورة في الطريقة التي نستحم بها. وهذا من شأنه ربما مساعدة الناس على الاستحمام دون بذل جهد شخصي، بفضل التقنيات الحديثة.

وهكذا، لا تزال أرض الاختراعات اليابان، تُدهشنا بابتكاراتها الغريبة والفعّالة في ذات الوقت.

وبحسب تقرير لمجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، يعتزم اليابان إحداث ثورة في حياتنا اليومية. واليوم بفضل هذا الاختراع، سيكون من الممكن الاستحمام دون الحاجة إلى بذل أي جهد.

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ما هذا الاختراع الياباني الذي يخطط لإحداث ثورة في الاستحمام إلى الأبد؟

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لا شك في أن اليابان بلد الاختراعات والتكنولوجيا والتطور الرقمي، لكن مشروع شركة “العلوم” يمكن أن يكون أحد أكثر المشاريع المستقبلية ابداعًا. فإذا اختار معظمنا الحمام الكلاسيكي الشهير بالشموع المعطرة، فقد قرر العلماء اليابانيون إنشاء “آلة تنظيف بشرية”، والغرض من هذه الآلة؟ أن يُغسل جسم الإنسان تلقائيًا، مع السماح للأشخاص بمشاهدة فيديو مريح مصمم حسب أذواقهم في أثناء عملية التنظيف.

وكل هذا بفضل الذكاء الاصطناعي. يظهر النموذج الأولي الموجود حاليًا وكأنه غرفة علاج يتعين على كل شخص الجلوس فيها. كما سيتم التنظيف في حمام يعمل بالموجات فوق الصوتية لإخراج الماء بسرعة عالية تحتوي على فقاعات هواء دقيقة للغاية لإزالة الأوساخ من المسام. في غضون ذلك، سيقيس الذكاء الاصطناعي معدل ضربات قلب المُستحك من خلال جهاز استشعار متصل بكرسي وبجهاز تخطيط القلب الكهربائي.

أطلقت شركة سانيو اليابانية غسالة للبشر منذ عام 1970
أطلقت شركة سانيو اليابانية غسالة للبشر منذ عام 1970

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم هذه الشركة التي يوجد مقرها في أوساكا نفس التقنية لتصميم رؤوس الدش وكذلك أحواض الاستحمام. يُطلق على هذا المشروع  اسم “Project Usoyaro” ويجب أن يكتمل في عام 2024، ليتم تقديمه في معرض مدينة أوساكا في عام 2025. من خلال هذه الآلة، يرغب المبدعون في تقديم تجربة لا تُنسى للمستخدمين في المستقبل.

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من الغريب أن فكرة آلة التنظيف البشرية ليست جديدة، حيث قدمت شركة “سانيو إلكتريك”، وهي شركة يابانية لتصنيع الإلكترونيات، “حمام بالموجات فوق الصوتية” في معرض أوساكا عام 1970. وكان النموذج الأولي عبارة عن غسالة على شكل بيضة تقوم تلقائيًا بتنظيف الشخص الذي يستخدمها بالماء الساخن، ثم تدلكه وتجففه في 15 الدقائق. ومع ذلك، لم تكن الفكرة قادرة على التطور من وجهة نظر تجارية.

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كان ياسواكي أوياما، رئيس شركة “العلوم”، حاضرًا تحديدًا في هذا المعرض حيث كان قادرًا على رؤية هذا النموذج الأولي مندهشًا. وهكذا  ترسّخ هذا الاختراع في عقله وأصبحت دوافعه شخصية أكثر فأكثر. لسبب وجيه، لم تستطع ابنته الاغتسال مثل معظم الناس، لأنها عانت من التهاب في الجلد، بسبب الكلور الموجود في ماء الصنبور. وبعد هذه المشكلة، طلب السيد أوياما من أحد الأصدقاء أن يفكر في ابتكار رؤوس الدش تتخلص تلقائيًا من الكلور في أثناء خروج الماء.

تخصصت شركة "ساينس" عام 2007، في صناعة رؤوس الدش، والمستخدمة في جميع أنحاء العالم؛ وبالتحديد في المنازل والمستشفيات
تخصصت شركة “ساينس” عام 2007، في صناعة رؤوس الدش، والمستخدمة في جميع أنحاء العالم؛ وبالتحديد في المنازل والمستشفيات

تخصصت شركة “ساينس” عام 2007، في صناعة رؤوس الدش، والمستخدمة في جميع أنحاء العالم؛ وبالتحديد في المنازل والمستشفيات. طموحه الآن؟ أن يكتمل مشروع آلة استحمام البشر “أوسوارو”، والمرحّب بها في كامل أنحاء العالم الترحيب، حيث تعتبر جزء لا يتجزأ من الحياة المنزلية اليومية.

هذه الآلة التي قد تبدو غريبة للوهلة الأولى، يمكن أن تجد طريقها إلى المنازل حول العالم، في وقت أسرع مما كان متوقعًا.

من هو أذكى إنسان في العالم؟!

معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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