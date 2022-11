توقعات صامويل إيتو تثير الجدل بشأن الفائز بلقب كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- أثار خريطة توقعات صامويل إيتو 41 عاماً، أسطورة الكاميرون ورئيس الاتحاد الكاميروني الحالي، الجدل الواسع بشأن الفائز ببطولة كأس العالم 2022 قطر.

وقال الكاميروني صامويل إيتو، في مقابلة صحفية مع موقع اللجنة المنظمة لأحداث مونديال كأس العالم 2022، ” لا يوجد شيء سيعادل فرحتي بمشاهدة منتخب بلادي. وهو يرفع كأس العالم في ملعب لوسيل يوم ال18 من ديسمبر/كانون الأول. خلال الاحتفالات في اليوم الوطني لدولة قطر”.

وأضاف إيتو، ” سيتحول الحلم إلى حقيقة، فالفوز بالألقاب هو حلم لأي لاعب، كما وبصفتي رئيس الاتحاد الكاميروني، تستغمرني السعادة بتتويج منتخب بلدي ببطولة كأس العالم”.

