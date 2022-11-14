توقعات صامويل إيتو تثير الجدل بشأن الفائز بلقب كأس العالم 2022

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وطن- أثار خريطة توقعات صامويل إيتو 41 عاماً، أسطورة الكاميرون ورئيس الاتحاد الكاميروني الحالي، الجدل الواسع بشأن الفائز ببطولة كأس العالم 2022 قطر.

وقال الكاميروني صامويل إيتو، في مقابلة صحفية مع موقع اللجنة المنظمة لأحداث مونديال كأس العالم 2022، ” لا يوجد شيء سيعادل فرحتي بمشاهدة منتخب بلادي. وهو يرفع كأس العالم في ملعب لوسيل يوم ال18 من ديسمبر/كانون الأول. خلال الاحتفالات في اليوم الوطني لدولة قطر”.

الكاميرون ستفوز بلقب كأس العالم 2022

وأضاف إيتو، ” سيتحول الحلم إلى حقيقة، فالفوز بالألقاب هو حلم لأي لاعب، كما وبصفتي رئيس الاتحاد الكاميروني، تستغمرني السعادة بتتويج منتخب بلدي ببطولة كأس العالم”.

#Qatar2022 predictions!🇶🇦⚽️ Qatar Legacy Ambassador @SamuelEtoo is backing 🇨🇲#CMR to make history and become the first African team to lift the #FIFAWorldCup 🏆. Read the full story here: https://t.co/PnGCHjqec7 pic.twitter.com/lDFPBs7726 — SC News (@roadto2022news) November 13, 2022

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كما ولم يقتصر الأمر على توقع تتويج بلاده بلقب كأس العالم 2022، بل شمل التوقع إلى تأهل منتخب المغرب (أسود الأطلس) إلى نهائي المونديال من أجل مواجهة الكاميرون (الأسود). ووصول جميع المنتخبات الأفريقية إلى دور ال16.

خريطة توقعات صامويل إيتو

وتوقع أسطورة الكاميرون إيتو، بتصدر كلاً من المنتخبات الأفريقية الكاميرون والمغرب والسنغال لمجموعاتها في البطولة العالمية، وهو ما يثير الجدل بشأن المنتخبات القوية المتواجدة من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

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كما وأردف، ” المنتخبات الأفريقية لديها ما يؤهلها لتحقيق نتائج جيدة في مونديال كأس العالم 2022، ولكننا حتى الآن لم نقدم أفضل ما لدينا خلال مشاركتنا في المونديال. ولذلك لقد تعلمنا من البطولات السابقة وخبراتنا تزداد مع المشاركة”.

وتابع، ” أعتقد أن الأداء المشرف للمنتخبات الأفريقية لم يعد يكفي، نحن الآن جاهزون للتتويج بالمونديال”.

قطر ستتجاوز دور مجموعات كأس العالم 2022

وعن توقع المنتخب المستضيف لهذا الحدث الكروي قطر، ” المنتخب المستضيف قطر سيحقق المفاجأة الكبرى في المونديال. بعد تجاوز دور المجموعات، حيث سيتمكن من إقصاء إنجلترا في الدور ال16 وبلوغ دور الثمانية”.

صامويل إيتو 🎙

💬 ستتأهل الكاميرون إلي نهائي كأس العالم وسنفوز على المغرب في النهائي ونتوج باللقب في ملعب لوسيل pic.twitter.com/aPaVOqwnWa — kora11.com (@kora11) November 8, 2022

كما ويعد منتخب الكاميرون (الأسود)، أكثر المنتخبات على مستوى القارة الأفريقية السمراء، مشاركة في نهائيات كأس العالم بتاريخ مسيرتها برصيد 8 مرات. ويعد كذلك أول منتخب أفريقي يصل إلى دور الثمانية في نسخة مونديال إيطاليا عام 1990.

مجموعة منتخب الكاميرون في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب الكاميرون (الأسود)، في المجموعة السابعة من منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، برفقة البرازيل وصربيا وسويسرا.

كما وسيفتتح الكاميرون أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2022. أمام نظيره سويسرا، الخميس، في ال24 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

"منتخب الكاميرون سيكون أول منتخب إفريقي يتوج بكأس العالم، حيث سيحقق نسخة هذا العام على حساب المغرب في النهائي" 🇨🇲🏆 هكذا كانت توقعات صامويل إيتو لبطل المونديال القادم! 🙄#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/wrcQk6E7oL — GOAL Arabia (@GoalAR) November 8, 2022

وبعدها سيواجه أسود الكاميرون صربيا في الجولة الثانية، ثم سيختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة البرازيل في ال2 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.