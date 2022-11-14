الإثنين, نوفمبر 14, 2022
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رياضة

توقعات صامويل إيتو تثير الجدل بشأن الفائز بلقب كأس العالم 2022

صامويل إيتو: المباراة النهائية ستكون بين المغرب والكاميرون في كأس العالم 2022 وبلادي ستفوز بها

كتب فارس أبو شيحة
صامويل إيتو يتوقع فوز الكاميرون بلقب كأس العالم 2022 watanserb.com
صامويل إيتو يتوقع فوز الكاميرون بلقب كأس العالم 2022
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وطن- أثار خريطة توقعات صامويل إيتو 41 عاماً، أسطورة الكاميرون ورئيس الاتحاد الكاميروني الحالي، الجدل الواسع بشأن الفائز ببطولة كأس العالم 2022 قطر.

وقال الكاميروني صامويل إيتو، في مقابلة صحفية مع موقع اللجنة المنظمة لأحداث مونديال كأس العالم 2022، ” لا يوجد شيء سيعادل فرحتي بمشاهدة منتخب بلادي. وهو يرفع كأس العالم في ملعب لوسيل يوم ال18 من ديسمبر/كانون الأول. خلال الاحتفالات في اليوم الوطني لدولة قطر”.

الكاميرون ستفوز بلقب كأس العالم 2022

وأضاف إيتو، ” سيتحول الحلم إلى حقيقة، فالفوز بالألقاب هو حلم لأي لاعب، كما وبصفتي رئيس الاتحاد الكاميروني، تستغمرني السعادة بتتويج منتخب بلدي ببطولة كأس العالم”.

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كما ولم يقتصر الأمر على توقع تتويج بلاده بلقب كأس العالم 2022، بل شمل التوقع إلى تأهل منتخب المغرب (أسود الأطلس) إلى نهائي المونديال من أجل مواجهة الكاميرون (الأسود). ووصول جميع المنتخبات الأفريقية إلى دور ال16.

خريطة توقعات صامويل إيتو

وتوقع أسطورة الكاميرون إيتو، بتصدر كلاً من المنتخبات الأفريقية الكاميرون والمغرب والسنغال لمجموعاتها في البطولة العالمية، وهو ما يثير الجدل بشأن المنتخبات القوية المتواجدة من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

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كما وأردف، ” المنتخبات الأفريقية لديها ما يؤهلها لتحقيق نتائج جيدة في مونديال كأس العالم 2022، ولكننا حتى الآن لم نقدم أفضل ما لدينا خلال مشاركتنا في المونديال. ولذلك لقد تعلمنا من البطولات السابقة وخبراتنا تزداد مع المشاركة”.

وتابع، ” أعتقد أن الأداء المشرف للمنتخبات الأفريقية لم يعد يكفي، نحن الآن جاهزون للتتويج بالمونديال”.

قطر ستتجاوز دور مجموعات كأس العالم 2022

وعن توقع المنتخب المستضيف لهذا الحدث الكروي قطر، ” المنتخب المستضيف قطر سيحقق المفاجأة الكبرى في المونديال. بعد تجاوز دور المجموعات، حيث سيتمكن من إقصاء إنجلترا في الدور ال16 وبلوغ دور الثمانية”.

كما ويعد منتخب الكاميرون (الأسود)، أكثر المنتخبات على مستوى القارة الأفريقية السمراء، مشاركة في نهائيات كأس العالم بتاريخ مسيرتها برصيد 8 مرات. ويعد كذلك أول منتخب أفريقي يصل إلى دور الثمانية في نسخة مونديال إيطاليا عام 1990.

مجموعة منتخب الكاميرون في كأس العالم 2022

ويتواجد منتخب الكاميرون (الأسود)، في المجموعة السابعة من منافسات دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022 قطر، برفقة البرازيل وصربيا وسويسرا.

كما وسيفتتح الكاميرون أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2022. أمام نظيره سويسرا، الخميس، في ال24 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وبعدها سيواجه أسود الكاميرون صربيا في الجولة الثانية، ثم سيختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة البرازيل في ال2 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدروطن +الجزيرة نت+ مونديال قطر 2022
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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