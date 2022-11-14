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الهدهد

“ابن زايد” و”ابن راشد” يحتضنان قطة في اجتماعهما الأخير ..ما قصتها؟!(شاهد)

المرموم صغيرة قطة أنقذها مقيمون وكرمهم "ابن راشد" العام الماضي

كتب سالم حنفي
ابن زايد و ابن راشد watanserb.com
ابن زايد و ابن راشد
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وطن- التقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد يومَ السبت، بحاكم دبي ورئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد آل مكتوم، في دبي برفقة عدد من المسؤولين المقربين منه وأشقائه مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد، ورئيس ديوان الرئاسة منصور بن زايد.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد استعرض “ابن زايد” و”ابن راشد”، خلال اللقاء “الموضوعات التي تهم شؤون المواطن ومصالحه وتطرقا إلى السبل الكفيلة بتعزيز مسيرة الوطن التنموية الطموحة وتحقيق تطلعات شعبه نحو المستقبل الذي ينشده”.

قطة تجلس برفقة “ابن زايد” و”ابن راشد”

وأظهر مقطع فيديو بثّته الوكالة وثّق اللقاء بين الطرفين، تواجدَ قطة توسّطت الأريكة التي جلس عليها “ابن زايد” و”ابن راشد”، حيث قام الرئيس الإماراتي بمداعبتها وتحسس رأسها.

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ظهور القطة أشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن سبب تواجدها بينهما، حيث بدت مرتاحة دون خوف، خاصة وأنها قطة لا تنتمي لسلالة شهيرة.

المرموم.. صغيرة قطة تم إنقاذها العامَ الماضي

وبالبحث عن الواقعة، اتّضح أنّ القطة تُدعى “المرموم”، وهي إحدى صغار قطة تمّ إنقاذها العام الماضي، من قبل مجموعة من قبل عدد من المقيمين، بعد أن سقطت من مكان مرتفع.

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محمد بن راشد يبحث عن منقذي لقطة

وكان محمد بن راشد قد أعاد نشر فيديو إنقاذ القطة حينها (أغسطس/آب 2021) يُظهر عدداً من المقيمين في المنطقة، وهم ينقذون حياة القطة، حيث تجمّعوا وهم يحملون قطعة قماش، والتقطوا القطة قبل سقوطها على الرصيف.
وعبّر “ابن راشد” حينَها عن فخره وسعادته بعمل المقيمين، وطالب من متابعيه بأن يرشدوه عليهم لتكريمهم.

تكريم المنقذين

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فقد حصل منقذو القطة حينها على مكافأة من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وحسب ما نشرته صحيفة “البيان” الإماراتية، فإنّ “منقذي قطة منطقة “فريج المرر”، أفادوا بحصولهم على مكافأة من الشيخ محمد بن راشد”، وأنه “تم تسليم كل واحد منهم 50 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار)، وشكرهم على عمل الرحمة الذي قاموا به”.

وقال المنقذ الأول “أشرف بلينزة” من المغرب: إنه “حصل على مكافأة قدرها 50 ألف درهم، وكذلك حصل كل من الثلاثة الآخرين الذين شاركوا معه في إنقاذ القطة على المبلغ نفسه”.

المصدريوتيوب، تويتر، صحيفة "البيان" الإماراتية، وكالة أنباء الإمارات، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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