كيف تنام عندما لا تشعر بالنعاس؟

- Advertisement -

وطن-وفقًا لبعض الدراسات، فإن أن 40٪ من السكان البالغين ينامون ساعات أقل مما هو موصى به في اليوم، وفي في معظم الحالات يكون ذلك بسبب الأرق.

ولحسن الحظ، يمكن أن يتغير هذا بفضل بعض النصائح التي ستساعدنا على النوم باسترخاء تام. وعلى الرغم من أن هذه النصائح صعبٌ اتباعها أحيانًا، فإنه يمكن تنفيذها مع الالتزام والرغبة الشديدة في تغيير العادات.

وبحسب تقرير لمجلة “فيدا سانا” الإسبانية، فمن خلال التقيّد بالسلوك الصحيح والعادات الصحية، يمكن تحقيق ذلك. وفي الواقع، يمكنك تغيير ما تأكله أولاً لأنه من بين أسباب الأرق؛ سوء التغذية.

- Advertisement -

الشيء الثاني الذي عليك القيام به لتتمكن من النوم بسرعة هو خلق بيئة مناسبة، بحيث يكون لجسمك وقتًا أسهل للاسترخاء ويمكن لعقلك أن ينفصل تمامًا عن الأمور الخارجية.

فيما يلي أهم النصائح:

تناول وجبة خفيفة وفي وقت مبكّر

لكي تنام بسرعة عندما لا تشعر بالنعاس، من المهم أن تتناول عشاءً خفيف قبل النوم بساعتين. فهذا سيعطي هذا جسمك وقتًا كافيًا للهضم وسيكون في حالة الخمول عندما تذهب إلى الفراش.

أغلق الشاشات بعد العشاء

- Advertisement -

عند الانتهاء من العشاء نوصيك بالتوقف عن استخدام جميع الشاشات، لأنها تصدر ضوءًا أزرق ضارًا جدًا بالنوم. نوصيك بعدم متابعة مسلسلات Netflix الليلية، وبدلاً عن ذلم يمكنك قراءة كتاب جيد، بحسب ترجمة “وطن“.

غرفه باردة

يجب أن تحافظ على درجة حرارة غرفتك في حوالي 18 درجة، سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاء. هذه هي درجة الحرارة المثالية التي يحتاجها الدماغ لقطع الاتصال والجسم للراحة. إذا كان الموسم صيفًا ودرجة الحرارة أعلى، فحاول إبقاء غرفتك جيّدة التهوية ليلاً، ولا تستخدم مكيف الهواء.

غرفة نوم مظلمة

يبدأ جسمنا في إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم) عندما تكون البيئة مظلمة. هذا هو السبب في أنه من المهم إبقاء المنزل مضاءً جيدًا خلال النهار، للاستمتاع بالطاقة الجيدة، ولكن ينبغي إطفاء جميع الأنوار عندما نذهب إلى النوم.

النظام

تسبب الفوضى عدم الاستقرار والضغط النفسي. من ناحية أخرى، النظام هو أفضل حليف للسلام والهدوء. لذلك، لكي تنام بسرعة عندما لا تشعر بالنعاس، حافظ على غرفة نومك مرتبة وقبل الذهاب إلى الفراش، غيّر الملابس التي ارتديتها في اليوم لتعزيز عملية النوم.

استخدم تقنيات الاسترخاء

ستساعدك تقنيات الاسترخاء على التخلص من التوتر الذي كنت تعاني منه طوال اليوم وستجهز جسمك وعقلك لليلة مريحة.

اغلق ابواب المنزل

تحقق من كل تلك التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تجعلك تشعر بعدم الأمان بمجرد دخول السرير. تأكد من أن أبواب المنزل مغلقة وأن الغاز مُطفئ عليه. هذا سيساعد عقلك على تجنب الأفكار التي تُنذر بالخطر، والتي يمكن أن تحرمك من الراحة الجيدة.