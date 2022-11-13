الأحد, نوفمبر 13, 2022
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رياضة

كريستيانو رونالدو يفضح تين هاج واليونايتد على العلن (فيديو)

كريستيانو رونالدو: لا أحترم المدرب تين هاج واليونايتد خانني منذ الموسم الماضي

كتب فارس أبو شيحة
تصريحات كريستيانو رونالد عن تين هاج واليونايتد watanserb.com
تصريحات كريستيانو رونالد عن تين هاج واليونايتد
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وطن- أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أزمة جديدة مع مدربه الهولندي تين هاج المدير الفني للفريق، وإدارة النادي في مقابلة صحفية مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان في برنامجه (الأخير) التلفزيوني.

وقال صاروخ ماديرا رونالدو، ” أنا لا أحترم المدرب تين هاج، كما أنني أشعر بالخيانة من قبل بعض الأشخاص الثقيلة داخل النادي الذي لا يردونني منذ الموسم الماضي”.

تصريحات كريستيانو رونالدو

وأردف رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة (ذا صن) الإنجليزية، “إن كبار المسؤولين التنفذيين في أولد ترافورد، قد شككوا بيّ، عندما أوضح لهم سبب عدم قدرته على العودة وهو ما جعلني أشعر بالأذي منهم”.

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كما وتابع الدون، ” أعتقد أن الجميع يجب أن يعرف الحقيقة، أريد الأفضل للنادي. لهذا السبب أتيت إلى اليونايتد، ولكن لديّ بعض الأشياء في داخلي والتي لا تساعدنا في الوصول لمستوى أعلى مثل مانشستر سيتي وليفربول والأن أرسنال، يجب أن يكون النادي لديه هذا البعد وهم ليسوا كذلك مع الأسف”.

وواصل رونالدو حديثه، ” نعم أنا أحب جماهير مانشستر يونايتد، فهم دائماً بجانبي. لكن إذا أرادوا القيام بذلك، عليهم تغيير أشياء كثيرة”.

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رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد

ووفق تقارير صحفية أخرى، أشارت بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيعمل بقوة للرحيل عن نادي مانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة (الميركاتو)، عقب مشاركته مع منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

كما وكان أخر مشاركة للدون رونالدو مع فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، أمام أستون فيلا في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3-1.

ولم يشارك كريستيانو رونالدو منذ بداية هذا الموسم تحت قيادة الهولندي تين هاج، بشكل أساسي في العديد من المباريات، بسبب أزمته مع المدرب.

كما وسجل صاروخ ماديرا رونالدو 3 أهداف فقط هذا الموسم في كافة البطولات المختلفة. خلال مشاركته 16 مباراة مع مانشستر يونايتد، على عكس الموسم الماضي الذي سجل 24 هدفاً.

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد في صيف 2023، مع وجود بند يسمح له بالبقاء لموسم آخر إضافي.

المصدروطن + ذا صن + بيرس مورغان
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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