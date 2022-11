كريستيانو رونالدو يفضح تين هاج واليونايتد على العلن (فيديو)

- Advertisement -

وطن- أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أزمة جديدة مع مدربه الهولندي تين هاج المدير الفني للفريق، وإدارة النادي في مقابلة صحفية مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان في برنامجه (الأخير) التلفزيوني.

وقال صاروخ ماديرا رونالدو، ” أنا لا أحترم المدرب تين هاج، كما أنني أشعر بالخيانة من قبل بعض الأشخاص الثقيلة داخل النادي الذي لا يردونني منذ الموسم الماضي”.

وأردف رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة (ذا صن) الإنجليزية، “إن كبار المسؤولين التنفذيين في أولد ترافورد، قد شككوا بيّ، عندما أوضح لهم سبب عدم قدرته على العودة وهو ما جعلني أشعر بالأذي منهم”.

