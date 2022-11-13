كريستيانو رونالدو يفضح تين هاج واليونايتد على العلن (فيديو)

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وطن- أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أزمة جديدة مع مدربه الهولندي تين هاج المدير الفني للفريق، وإدارة النادي في مقابلة صحفية مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان في برنامجه (الأخير) التلفزيوني.

وقال صاروخ ماديرا رونالدو، ” أنا لا أحترم المدرب تين هاج، كما أنني أشعر بالخيانة من قبل بعض الأشخاص الثقيلة داخل النادي الذي لا يردونني منذ الموسم الماضي”.

تصريحات كريستيانو رونالدو

وأردف رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة (ذا صن) الإنجليزية، “إن كبار المسؤولين التنفذيين في أولد ترافورد، قد شككوا بيّ، عندما أوضح لهم سبب عدم قدرته على العودة وهو ما جعلني أشعر بالأذي منهم”.

"I feel betrayed." EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview. 90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

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كما وتابع الدون، ” أعتقد أن الجميع يجب أن يعرف الحقيقة، أريد الأفضل للنادي. لهذا السبب أتيت إلى اليونايتد، ولكن لديّ بعض الأشياء في داخلي والتي لا تساعدنا في الوصول لمستوى أعلى مثل مانشستر سيتي وليفربول والأن أرسنال، يجب أن يكون النادي لديه هذا البعد وهم ليسوا كذلك مع الأسف”.

وواصل رونالدو حديثه، ” نعم أنا أحب جماهير مانشستر يونايتد، فهم دائماً بجانبي. لكن إذا أرادوا القيام بذلك، عليهم تغيير أشياء كثيرة”.

"Since Sir Alex Ferguson left I saw no evolution in the club, the progress was zero." Don't miss Piers Morgan's 90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/VextyEu7f9 — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022

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رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد

ووفق تقارير صحفية أخرى، أشارت بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو سيعمل بقوة للرحيل عن نادي مانشستر يونايتد، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة (الميركاتو)، عقب مشاركته مع منتخب البرتغال في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

كما وكان أخر مشاركة للدون رونالدو مع فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، أمام أستون فيلا في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3-1.

ولم يشارك كريستيانو رونالدو منذ بداية هذا الموسم تحت قيادة الهولندي تين هاج، بشكل أساسي في العديد من المباريات، بسبب أزمته مع المدرب.

مقابله كريستيانو رونالدو مع بيرس مورغان 1/2 ( مترجم ) pic.twitter.com/tqzMh7mf9g — Goat World (@GOATTWORLD) November 13, 2022

كما وسجل صاروخ ماديرا رونالدو 3 أهداف فقط هذا الموسم في كافة البطولات المختلفة. خلال مشاركته 16 مباراة مع مانشستر يونايتد، على عكس الموسم الماضي الذي سجل 24 هدفاً.

رونالدو يصرح بقوة :

" لا أحترم المدرب تين هاغ وأشعر بالخيانة من قبل بعض الأشخاص الثقيلة داخل النادي التي لا تريدني منذ الموسم الماضي "

😳👊🏻🔥#رونالدو pic.twitter.com/Aq8Lq7j4wA — محمد عدنان (@MohdAdnan23) November 13, 2022

وينتهي عقد كريستيانو رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد في صيف 2023، مع وجود بند يسمح له بالبقاء لموسم آخر إضافي.