قلادة تخطف الأنفاس تألقت بها الأميرة ديانا مع فستان الإنتقام..تعرف على سعرها الخيالي (صور)

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وطن– لا تزال إطلالة الأميرة ديانا بالفستان الأيقوني الأسود الذي إرتدته عام 1994 واحدة من أكثر إطلالاتها قوة والتي حدثت ضجة أثناء ظهورها به.

القلادة الشهيرة



ولكن هناك أيضًا قصة مثيرة للاهتمام وراء قلادة الياقوت التي رافقت الفستان الأسود القصير والذي عُرف لاحقاً باسم “فستان الإنتقام” أو “The Revenge Dress”.

وفي حديثه عن القلادة الملكية الشهيرة، أشار ماكسويل ستون، المدير الإبداعي لدى مجموعة ستيفن ستون، لصحيفة إكسبريس البريطانية، إلى أن الأميرة ديانا كانت من أشد المعجبين بالياقوت. وبالنظر إلى صورة الحجر الضخم، أكد أن وزن القلادة يمكن أن يتراوح بين 50 و 70 قيراطًا.



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مضيفََا:”ومع أخذ ذلك بعين الإعتبار، يمكن أن تتراوح قيمتها من 50 مليون جنيه إسترليني إلى 100 مليون جنيه إسترليني وربما تكون هذه واحدة من أغلى المجوهرات في المجموعة الملكية بأكملها.”

هدية من الملكة إليزابيث الثانية

هذه القلادة في الأصل تلقتها الأميرة كهدية زفاف من الملكة إليزابيث الثانية.



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وقد أعادت الأميرة ديانا تصميمها بسبعة خيوط من اللؤلؤ، وارتدتها في 29 يونيو 1994 مع الفستان الأسود الأيقوني – الذي صممته المصممة اليونانية كريستينا ستامبوليان – لتحضر عشاء فانيتي فير في معرض سربنتين في لندن.

كما شوهدت الأميرة بالقلادة أثناء رقصها مع الممثل جون ترافولتا قبل تسع سنوات في البيت الأبيض في عام 1985.

يقدر خبراء ستيفن ستون أن وزن القلادة يتراوح بين 50 إلى 70 قيراطًا. وتبلغ قيمتها ما بين 50 مليون جنيه إسترليني و 100 مليون جنيه إسترليني.

عودة فستان الانتقام في مسلسل “The Crown “

وفي سياق آخر، عاد فستان الأميرة ديانا لتصدر الترند من جديد في الحلقة الخامسة من الموسم الأخير من The Crown، حيث يمكن رؤية لقطات تظهر الممثلة الاسترالية، إليزابيث ديبيكي، التي تلعب دور الأميرة ديانا، وهي تخرج من السيارة مرتدية نسخة تشبه الفستان الذي كان يُنظر إليه على أنه “فستان الانتقام”.

وكانت ديانا قد اشترت الفستان في عام 1991 لكنها اعتبر أن ارتدائه خرق للبروتوكول الملكd الذى يفرض معايير معينة على ملابس الأميرات والتي منها أن يكون الزى محتشم.

وتبلغ تكلفة الفستان حوالي 900 جنيه إسترليني (ما يعادل 2056 جنيهًا إسترلينيًا في عام 2022).

