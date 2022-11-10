مفتي ليبيا يجيز الخروج على السيسي ويدعو المصريين للإطاحة به (فيديو)

- Advertisement -

وطن – دعا “الصادق الغرياني” المفتي السابق في ليبيا، المصريين إلى الخروج غداً، الجمعة، في مظاهرات حاشدة من أجل الإطاحة بـ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خلفية دعوات كانت قد انتشرت منذ أكثر من شهر من أجل التظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، بهدف تغيير الوضع المتردي لعشرات الملايين من المصريين تحت عنوان “إنزل 11/11 حرر بلدك“.

الصادق الغرياني يدعو المصريين إلى الإطاحة بـ السيسي

وانتشرت عبر السوشيال ميديا مقتطفات من أحد حلقات برنامج الإسلام والحياة، الذي ظهر فيه الغرياني أمس، الأربعاء، عبر قناة “التناصح” الفضائية.

الشيخ د. #الصادق_الغرياني/ مفتي عام #ليبيا: الموقف من دعوات الخروج في مظاهرات يوم 11 نوفمبر في مصر للإطاحة بالسيسي ونظامه pic.twitter.com/zXTaQgnjyG — الشيخ د. الصادق الغرياني (@shikhSADEQ) November 10, 2022

- Advertisement -

وقال الغرياني: “أطلب من المسلمين في مصر وتونس و ليبيا والعراق وسوريا و في جميع الدول الإسلامية أن يخرجوا للشوارع للإطاحة بالسيسي”.

وتابع: “السيسي الظالم أفقر المسلمين ولم يعد لديهم القدرة لشراء دجاجة.. وأغرق مصر في ديون لا أول لها ولا آخر – لو تحررت مصر ستتحرر ليبيا و السودان”.

كما أكد أن “مصر أمة عظيمة وشعبها كبير وهي قلب الأمة العربية، ونظامها الحالي صنيعة للمشروع الصهيوني”.

تحرّر مصر تحرير لكل بلاد الإسلام لا تسمعوا لفتاوى شيوخ صنيعة المخابرات الأجنبية وعلى رأسهم المداخلة الشيخ #الصادق_الغرياني pic.twitter.com/CQ68WyZ2fz — الشيخ د. الصادق الغرياني (@shikhSADEQ) November 10, 2022

- Advertisement -

وأشار إلى أن “أهـل الإسـلام كافة يطالبون بالخروج بصوت واحد لطرد السيسي ومشاريعه الصهيونية”.

مؤكدا على أن” الخروج إلى الميـادين (في مصر) فيه إلجـام لفوضى مجلسي الدولة والنواب، وللمجتمع الدولي وسفرائه العابثين”.

الخروج إلى الميادين فيه إلجام لفوضى مجلسي الدولة والنواب، وللمجتمع الدولي وسفرائه العابثين الشيخ #الصادق_الغرياني pic.twitter.com/gsxwZyKp7M — الشيخ د. الصادق الغرياني (@shikhSADEQ) November 10, 2022

مشيرا إلى أن “الشرع يأمر بنصرة المظلوم، والحقوق تنتزع انتزاعا بالخروج والمطالبة لا بالجلوس”.

وشدد مفتي ليبيا على أن ” تحرر مصر تحرير لكل بلاد الإسلام.”، مضيفا: “لا تسمعوا لفتاوى شيـوخ صنيعة المخابرات الأجنبية وعلى رأسهم المداخلة”.

الشرع يأمر بنصرة المظلوم، والحقوق تنتزع انتزاعا بالخروج والمطالبة لا بالجلوس الشيخ #الصادق_الغرياني pic.twitter.com/LnQPlscFYJ — الشيخ د. الصادق الغرياني (@shikhSADEQ) November 10, 2022

الغرياني والمرزوقي يدعمان حملة 11/11

أثارت تصريحات الغرياني تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أشادت مُغردة باسم “أنا مصرية” بما جاء على لسان الغرياني وكتبت أن “مفتي الديار الليبية د.الصادق الغرياني يطالب كل الشعوب الحية والمسلمة أن يغضبوا غضبة رجل واحد ضد العميل الصهيوني ونظامه الأنقلابي يوم 11/11”.

وتابعت أن “الرئيس التونسي الأسبق المحترم منصف المرزوقي هو الآخر، يطالب بهبة شعبية من كل شعوب العالم الحره يوم 11/11

أجعلها لله انزل شارك11 نوفمبر “.

مفتي الديار الليبية د. #الصادق_الغرياني

يطلب كل الشعوب الحية والمسلمة أن يغضبوا غضبة رجل واحد ضد العميل الصhيوني

ونظامه الأنقلابي يوم #11/11

والرئيس الأسبق المحترم #منصف_المرزوقي يطالب بهبه شعبية من كل شعوب العالم الحره يوم #11/11

أجعلها لله #انزل_شارك11نوفمبر https://t.co/iNHoFnl6n3 — مصريه انا (@masreyaanan) November 10, 2022

فيما قالت مغردة أخرى أن ” كلمة الحق ونصرة المظلوم في أيامنا تحتاج ل {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}. وتحتاج من لا يخشى في الله لومة لائم، وإن جار كل حكام الأرض مع عبيدهم التبع.”.

وتتزامن دعوات الغرياني للتظاهر في وجه السيسي، مع أخرى أطلقها نشطاء وحقوقيون بارزون، شأن الرئيس التونسي الأسبق، “محمد المنصف المرزوقي”.

"ليكن يوم 11/11 انطلاقة عربية جديدة"..

المنصف المرزوقي يدعو الشعوب العربية إلى التظاهر ومساندة الشعب المصري يوم 11 نوفمبر المقبل pic.twitter.com/Ao1uxvGmFO — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 6, 2022

حيث دعا المرزوقي قبل أيام قليلة، الشعوب العربية إلى التظاهر ضد “الأنظمة الديكتاتورية” وأكد على مساندته حراك الشعب المصري المنتظر في يوم 11 نوفمبر المقبل.

وتعليقا على مظاهرات 11/11 المنتظرة في مصر، قال الرئيس التونسي السابق: “إذا حدثت ثورة في مصر، فإنها ستعيد الحياة للعالم العربي كله.”

المنصف المرزوقي يدعو الشعوب العربية إلى التظاهر ضد "الأنظمة الديكتاتورية" ومساندة حراك الشعب المصري المنتظر في يوم 11 نوفمبر المقبل. pic.twitter.com/huq4Xtu6tw — الخليج الجديد – ميديا (@NewKhalij) November 5, 2022

وتترقب وسائل الإعلام المحلية والدولية، الكلمة التي سيقولها نبض الشارع المصري، غداً 11 نوفمبر، وسط استنفار أمني كبير تتجهز له السلطات المصرية منذ أشهر.

وتتزامن هذه الاحتجاجات المنتظرة، مع احتضان مصر لأكبر ملتقى عالمي حول المناخ “كوب 27” الذي جمع عشرات الزعماء والقادة من مختلف دول العالم، ومرتقب وصول الرئيس الأمريكي بايدن إلى مصر غدا للمشاركة بالقمة.