الخميس, نوفمبر 10, 2022
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مفتي ليبيا يجيز الخروج على السيسي ويدعو المصريين للإطاحة به (فيديو)

الصادق الغرياني:لو تحررت مصر ستتحرر ليبيا والسودان

كتب فهمي الورغمي
مظاهرات الإطاحة بالسيسي watanserb.com
دعوات غدا الجمعة لمظاهرات واسعة للإطاحة بالسيسي
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وطن – دعا “الصادق الغرياني” المفتي السابق في ليبيا، المصريين إلى الخروج غداً، الجمعة، في مظاهرات حاشدة من أجل الإطاحة بـ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على خلفية دعوات كانت قد انتشرت منذ أكثر من شهر من أجل التظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، بهدف تغيير الوضع المتردي لعشرات الملايين من المصريين تحت عنوان “إنزل 11/11 حرر بلدك“.

الصادق الغرياني يدعو المصريين إلى الإطاحة بـ السيسي

وانتشرت عبر السوشيال ميديا مقتطفات من أحد حلقات برنامج الإسلام والحياة، الذي ظهر فيه الغرياني أمس، الأربعاء، عبر قناة “التناصح” الفضائية.

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وقال الغرياني: “أطلب من المسلمين في مصر وتونس و ليبيا والعراق وسوريا و في جميع الدول الإسلامية أن يخرجوا للشوارع للإطاحة بالسيسي”.

وتابع: “السيسي الظالم أفقر المسلمين ولم يعد لديهم القدرة لشراء دجاجة.. وأغرق مصر في ديون لا أول لها ولا آخر – لو تحررت مصر ستتحرر ليبيا و السودان”.

كما أكد أن “مصر أمة عظيمة وشعبها كبير وهي قلب الأمة العربية، ونظامها الحالي صنيعة للمشروع الصهيوني”.

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وأشار إلى أن “أهـل الإسـلام كافة يطالبون بالخروج بصوت واحد لطرد السيسي ومشاريعه الصهيونية”.

مؤكدا على أن” الخروج إلى الميـادين (في مصر) فيه إلجـام لفوضى مجلسي الدولة والنواب، وللمجتمع الدولي وسفرائه العابثين”.

مشيرا إلى أن “الشرع يأمر بنصرة المظلوم، والحقوق تنتزع انتزاعا بالخروج والمطالبة لا بالجلوس”.

وشدد مفتي ليبيا على أن ” تحرر مصر تحرير لكل بلاد الإسلام.”، مضيفا: “لا تسمعوا لفتاوى شيـوخ صنيعة المخابرات الأجنبية وعلى رأسهم المداخلة”.

الغرياني والمرزوقي يدعمان حملة 11/11

أثارت تصريحات الغرياني تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أشادت مُغردة باسم “أنا مصرية” بما جاء على لسان الغرياني وكتبت أن “مفتي الديار الليبية د.الصادق الغرياني يطالب كل الشعوب الحية والمسلمة أن يغضبوا غضبة رجل واحد ضد العميل الصهيوني ونظامه الأنقلابي يوم 11/11”.

وتابعت أن “الرئيس التونسي الأسبق المحترم منصف المرزوقي هو الآخر، يطالب بهبة شعبية من كل شعوب العالم الحره يوم 11/11
أجعلها لله انزل شارك11 نوفمبر “.

فيما قالت مغردة أخرى أن ” كلمة الحق ونصرة المظلوم في أيامنا تحتاج ل {رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ}. وتحتاج من لا يخشى في الله لومة لائم، وإن جار كل حكام الأرض مع عبيدهم التبع.”.

وتتزامن دعوات الغرياني للتظاهر في وجه السيسي، مع أخرى أطلقها نشطاء وحقوقيون بارزون، شأن الرئيس التونسي الأسبق، “محمد المنصف المرزوقي”.

حيث دعا المرزوقي قبل أيام قليلة، الشعوب العربية إلى التظاهر ضد “الأنظمة الديكتاتورية” وأكد على مساندته حراك الشعب المصري المنتظر في يوم 11 نوفمبر المقبل.

وتعليقا على مظاهرات 11/11 المنتظرة في مصر، قال الرئيس التونسي السابق: “إذا حدثت ثورة في مصر، فإنها ستعيد الحياة للعالم العربي كله.”

وتترقب وسائل الإعلام المحلية والدولية، الكلمة التي سيقولها نبض الشارع المصري، غداً 11 نوفمبر، وسط استنفار أمني كبير تتجهز له السلطات المصرية منذ أشهر.

وتتزامن هذه الاحتجاجات المنتظرة، مع احتضان مصر لأكبر ملتقى عالمي حول المناخ “كوب 27” الذي جمع عشرات الزعماء والقادة من مختلف دول العالم، ومرتقب وصول الرئيس الأمريكي بايدن إلى مصر غدا للمشاركة بالقمة.

المصدروطن - رصد تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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