لماذا غطت الملكة رانيا العبدالله شعرها بوشاح أثناء زيارة البابا فرانسيس؟ (شاهد)

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وطن– تألقت الملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن، مع زوجها الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مدينة الفاتيكان، لزيارة البابا فرانسيس.

وشاح رأس

بدت الملكة الفاتنة، البالغة من العمر 52 عاماً، أنيقةً جداً بفستان أسود تميّز بحزام أبيض حول خصرها، وأطراف أكمام بيضاء أيضاً، وذلك أثناء ظهورها للجمهور مع البابا فرانسيس وزوجها في القصر الرسولي.

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كما ارتدت الأم لأربعة أطفال وشاح رأس أبيضَ شفافاً، ملفوفًا على شعرها وحول كتفيها.

أكملت ملكة الأردن إطلالتها بالحذاء الأسود، وحقيبة كلاتش من الجلد.

بروتوكول مفروض

يفرض بروتوكول الفاتيكان على النساء ارتداء أكمام طويلة، وملابس رسمية سوداء، وحجاب خلال لقاءات خاصة مع البابا. لذلك ارتدت الملكة الوشاح على رأسها.

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وبدا الملك عبد الله الثاني أنيقاً كذلك ببدلة سوداء ارتداها مع حذاء رسمي وقميص أبيض.

وسبق أن التزمت الملكة رانيا ببرتوكولات الأماكن التي تأتي إليها، وأحدثها حين قدمت العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث خطف الأنظار حينها بأناقتها ودقتها في اختيار الملابس السوداء، التي تلائم المناسبة الحزينة.

فستان أسود حزين!

وبدت الملكة رانيا أنيقة بفستان فضفاض من المعطف الأسود، كانت قد ارتدته من قبل عند لقاء الملكة والأمير فيليب خلال زيارة رسمية، عام 2001.

وكانت قواعد اللباس الجنائزي للعائلة المالكة -كما هو متوقّع- قاتمةً مع ارتداء النساء لفساتين سوداء، والرجال بدلات سوداء.

القبعات مألوفة أيضًا، حيث اختارت الملكة رانيا واحدةً باللون الأسود البسيط، والتي تتميز بقوس أسود.

ارتدت الملكة رانيا قبعة سوداء بسيطة، كعلامة احترام للملكة.

وارتدت الملكة رانيا فستاناً أنيقاً من Alessandra Rich، وهي العلامة المفضلة لكثير من الملكات والأميرات في أنحاء العالم.

تعديل

وقامت الملكة رانيا بالتعديل على التصميم الأصلي للفستان، الذي تميّز بوجود شقٍّ جانبي كبير.

كما تميز فستان الملكة رانيا، بوجود 3 أزرار مرصعة بالكريستال.

كما طلبت رانيا إزالة الكريستال ليلائم الفستان المناسبة، كما قامت بإغلاق الشق.

ويبلغ ثمن فستان الملكة رانيا في عزاء الملكة إليزابيث، 1470 جنيهاً إسترلينياً (1665 دولاراً).

وارتدت ملكة الأردن حذاءً مصنوعاً من ساتان الحرير، من Manolo BLahnik، يتميز بقطعة بروش مرصعة، ويبلغ ثمنه 875 جنيهاً إسترلينياً (991 دولاراً).

وحملت الملكة رانيا حقيبة من Manolo Blahnik، يبلغ سعرها 1275 جنيهاً إسترلينياً (1444 دولاراً).