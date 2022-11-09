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متظاهر يقذف تشارلز الثالث بالبيض وهكذا كانت ردة فعله!(شاهد)

المهاجم هتف بالقول: هذه الدولة بنيت على دماء العبيد!

كتب سالم حنفي
مظاهر يقذف تشالرز الثالث بالبيض watanserb.com
مظاهر يقذف تشالرز الثالث بالبيض
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وطن- ألقت الشرطة البريطانية القبض على متظاهر وحيد اليوم، بعد أن ألقى بالبيض على الملك تشارلز الثالث وقرينة الملكة خلال جولة في يورك.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل“، ألقى أربعة ضباط شرطة القبض على المعتدي، ويطيحوه على الأرض، وهو يصرخ قائلاً: “هذه الدولة بنيت على دماء العبيد”، وفي غضون ذلك، صاح المتفرجون الذين تجمعوا لرؤية أفراد العائلة المالكة “حفظ الله الملك” و “عار عليكم”.
تُظهر اللقطات وابلاً من البيض، وهو يتطاير من أمام الملك، ويتكسر على الأرض بجانبه، أثناء استقباله من قبل قادة المدينة.

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الملك تشارلز لم يظهر أي ردة فعل

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ونظر الملك حولَه لفترة وجيزة، ليرى البيض على الأرض، لكنه لم يظهر أية رد فعل.

وبينما كان الضباط ينقلون الرجل في سيارة شرطة كانت تنتظرهم، واصلَ تشارلز الاحتفال التقليدي، الذي يرى فيه اللورد مايور ترحيبًا رسميًا بالملك في مدينة يورك.

وتم تنفيذ الزيارة آخر مرة من قبل والدته، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، في عام 2012.

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وبعد الواقعة، بدا تشارلز وكاميلا غير منزعجين، بينما واصلوا مسيرتهم واستقبلوا بعض الحشود.
وكان الزوجان في يورك لحضور إزاحة الستار عن تمثال للملكة إليزابيث الثانية، وهو أول تمثال يتمّ تنصيبه منذ وفاتها، كجزء من جولة قصيرة في يوركشاير.

يأتي الحادث بعد يوم واحد فقط من كشف ابنة تشارلز “فيونا كومبتون”، أنّها والملك كانا يتحدثان عن الحاجة إلى “الانفتاح”، عند مناقشة الدور التاريخي لبريطانيا في تجارة الرقيق.

المصدرتويتر، ديلي ميل ،رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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