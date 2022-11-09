الأربعاء, نوفمبر 9, 2022
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صدق توقعها بـ3 نسخ سابقة.. لعبة تتنبأ ببطل كأس العالم في قطر

توقعت فوز الأرجنتين بقيادة ميسي

كتب فهمي الورغمي
توقعات الفائز بكأس العالم 2022 watanserb.com
لعبة تتوقع الفائز بكأس العالم 2022
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وطن – للمرة الرابعة على التوالي، توقعت لعبة “فيفا” المنتخب الذي سيفوز بلقب كأس العالم قطر 2022، وأكدت أنه سيكون المنتخب الأرجنتيني، الذي عقب فوزه سيتم تتويج قائده النجم ليونيل ميسي، بجائزتي الحذاء الذهبي والكرة الذهبية كأفضل هداف وأفضل لاعب في البطولة.

البرازيل والأرجنتين إلى النهائي في مونديال قطر

وقامت شركة “EA Sports” بإجراء تجربة محاكاة لمباريات البطولة الـ64 من مرحلة المجموعات إلى النهائي، باستخدام لعبة “FIFA 23”.

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والمثير للانتباه، هو أن شبكة “ESPN” الأمريكية، قالت إن الطريقة التي استخدمت هذه المرة في اللعبة، هي نفسها التي استخدمت قبل نسخ 2010 و2014 و2018 وتوقعت الفائز بشكل صحيح.

ووفقا لتجربة المحاكاة، فقد واجه المنتخب الأرجنتيني غريمه التقليدي والأزلي البرازيلي في النهائي، وانتهى بفوز “التانغو” بقيادة ميسي على زميله في فريق باريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار، قائد “راقصي السامبا” بهدف وحيد.

وتخطى منتخب الأرجنتين انطلاقا من مرحلة المغلوب في طريقه للنهائي كلا من الدنمارك، وهولندا، وفرنسا.

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بينما شق منتخب البرازيل طريقه إلى النهائي من بوابة كوريا الجنوبية، وألمانيا، والبرتغال.

لكن وفي المقابل، إلى جانب اختيار الفائزين الصريحين، سرعان ما بدأت الأمور في الانهيار مع تقديم “EA Sports” أيضًا قدرًا لا بأس به من تنبؤات خاطئة تتعلق بـ كأس العالم.

على سبيل المثال، تم التكهن بأن البرازيل ستحظى بالتفوق حتى نهائي كأس العالم على أرضها في عام 2014.

لكن الجميع يتذكرون الإهانة الكبرى التي تعرض لها السيليكاو على يد المانشافت الألماني بنتيجة 7-1.

ألمانيا التي بالمناسبة تُوجت في نهاية المطاف بالمونديال، وسط ذهول العالم وتركت الدولة المضيفة مصدومة.

البرازيل وفرنسا في ملعب لوسيل

وفي سياق التوقعات لمن سيكون بطل مونديال قطر 2022, لم تغب البرازيل أيضاً عن توقعات عملاق محركات البحث “غوغل”.

حيث كشف “غوغل” قبل شهرين، عن الطرفين اللذين سيلعبان في المباراة النهائية لكأس العالم بكرة القدم على ملعب “لوسيل” في قطر.

وعرض “غوغل” لساعات قليلة، اسمي الفريقين اللذين سيخوضان المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر القادم بكأس العالم، وهما فرنسا والبرازيل.

وإن صدقت توقعات “غوغل” فستكون المباراة النهائية بين فرنسا والبرازيل نسخة من نهائي كأس العالم 1998، والتي انتهت بتتويج “الديوك” باللقب لأول مرة في مسيرته.

أما إن ثتبتت توقعات لعبة “فيفا” فسيكون نهائي لوسيل في مونديال قطر، مناسبة للقاء الغريمين التاريخيين في عرض كُروي سيكتب التاريخ على أرض عربية.

المصدرشبكة "ESPN" + تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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