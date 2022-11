صدق توقعها بـ3 نسخ سابقة.. لعبة تتنبأ ببطل كأس العالم في قطر

- Advertisement -

وطن – للمرة الرابعة على التوالي، توقعت لعبة “فيفا” المنتخب الذي سيفوز بلقب كأس العالم قطر 2022، وأكدت أنه سيكون المنتخب الأرجنتيني، الذي عقب فوزه سيتم تتويج قائده النجم ليونيل ميسي، بجائزتي الحذاء الذهبي والكرة الذهبية كأفضل هداف وأفضل لاعب في البطولة.

وقامت شركة “EA Sports” بإجراء تجربة محاكاة لمباريات البطولة الـ64 من مرحلة المجموعات إلى النهائي، باستخدام لعبة “FIFA 23”.

🇪🇸✅ 2010

🇩🇪✅ 2014

🇫🇷✅ 2018

🇦🇷❓ 2022

EA SPORTS has got it right since 2010 👀 See how the FIFA World Cup played out in the #FIFA23 simulation and have your say 🏆 https://t.co/rQ24tEwrTg pic.twitter.com/EuiyhQnPQI

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 8, 2022