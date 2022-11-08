وهم بصري يدلّ على ذكائك .. معك 9 ثوانٍ لتكتشف أين حبة الأفوكادو الغريبة!

- Advertisement -

وطن– اكتشف الأفوكادو الغريبة في الصورة في غضون 9 ثوانٍ، هذا هو المطلوب منك لحلّ لغز جديد من صور الأوهام البصرية، التي يحبها كثيرون من أجل تحفيز الدماغ.

أثناء حلّ هذه الألغاز، تحتاج إلى تحليل المشكلة بشكل مختلف قليلاً وخارج الصندوق.

للوصول إلى الحل، تحتاج إلى استخدام عقل مبدع، لأن الإجابة لن تكون أمامك مباشرة.

اكتشف الأفوكادو الغريبة في الصورة في غضون 9 ثوانٍ

- Advertisement -

في الصورة أعلاه، عليك تحديد الأفوكادو الغريبة من مجموعة الأفوكادو.

يمكن للعقل النشط تحديد حبة الأفوكادو الغريبة، في غضون 9 ثوانٍ.

أنت مطالَب بالنظر إلى الصورة بعناية قبل الإجابة على السؤال، لأن الإجابة ليست بسيطة كما تعتقد.

- Advertisement -

تلميح: انظر إلى أجزاء الأفوكادو بما في ذلك اللب والبذور والقشر.

إجابة دعابة الدماغ

في هذا اللغز، عليك أنْ تعرِفَ أنّ حبة أفوكادو مختلفة عن غيرها.

هناك 4 صفوف و9 أعمدة مملوءة بالمنظر الأمامي لأفوكادو نصف مقطوعة.

للعثور على الأفوكادو الفردي في غضون 9 ثوانٍ، يجب أن تبحث بسرعة في جميع الصفوف والأعمدة.

الأفوكادو الغريب في الصف الثاني والعمود التاسع. جميع الأفوكادو الأخرى متشابهة المظهر. الشخص الغريب له بذرة مختلفة وبقعة مختلفة.

لا تتطلب بعض الألغاز بالضرورة مهارات في الرياضيات أو التفكير الجانبي، ولكنها اختبار بسيط لمهارات الملاحظة لديك. بحسب ما يقول موقع “jagranjosh“.

كان هذا اللغز صعبًا، ولكنه بسيط، لأنّه يحتاج إلى وقت أقل وقوة عقلية لحلها. لكن من المؤكد أنه سيكون شعورًا رائعًا، عندما تكتشف الإجابة في بضع ثوانٍ.